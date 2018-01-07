Патриарх Руси Кирилл обратился с назиданием в Рождество

7 Янв. 2018 2018-01-07T01:22:39+03:00

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В ночь с 6 на 7 января православные встречают второй по значимости церковный праздник - Рождество Христово. Вместе с нами в эту ночь его отмечают также Иерусалимская, Сербская, Польская и Грузинская православные церкви, монастыри Афона, католики восточного обряда и некоторые живущие по Юлианскому календарю протестанты.

Праздничную службу в храме Христа Спасителя возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Около полуночи в кафедральный собор Москвы по традиции прибыли премьер-министр России Дмитрий Медведев с супругой Светланой.

Около полуночи в кафедральный собор Москвы по традиции прибыли премьер-министр России Дмитрий Медведев с супругой СветланойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А у Владимира Путина своя традиция - встречать Рождество в регионах. В этом году президент России выбрал родной Санкт-Петербург, церковь святых и праведных Спиридона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице. Он был основан в 1734 году по указу императрицы Анны Иоанновны, здесь в свое время крестили Владимира Спиридоновича Путина, отца российского лидера.

Владимир Путин на Рождественское богослужение пришел в церковь, где крестили его отцаФото: Первый канал

7 января Патриарх Кирилл как всегда навестит с подарками самых нуждающихся и обездоленных. На сей раз он поздравит бездомных, которых спасает православная служба помощи "Милосердие". В этот же день канал "Россия-1" покажет его традиционное рождественское интервью, одним из центральных вопросов которого стал вопрос о признаках приближающегося "конца света".

Православные встречают второй по значимости церковный праздник - Рождество ХристовоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- В каком случае может наступить и вообще наступит конец света? В том случае, если человеческое общество перестанет быть жизнеспособным. Когда оно исчерпает ресурс к тому, чтобы существовать. В каком случае это может произойти? В том случае, если наступит тотальное господство зла. Если зло будет нарастать, если оно вытеснит добро из человеческой жизни, тогда и наступит конец, - ответил предстоятель РПЦ. - Безудержное нарастание зла в человеческом обществе начнется, когда точка зрения, ставящая на одну доску добро и зло, восторжествует в глобальном масштабе. И поскольку мы сегодня находимся даже уже не в начале этого процесса, а какой-то определенный период времени пройден, история какая-то уже исчерпана, то как же церкви об этом не говорить, как же не бить в колокола, как же не предупреждать о том, что мы вступили на страшно опасную тропу самоуничтожения? Если церковь об этом не будет говорить, кто будет об этом говорить?