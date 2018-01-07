2018-01-07T01:21:34+03:00
Политика

Путин встретил Рождество в Петербурге - в храме, где крестили его отца

Президент прилетел на праздник в родной город
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Владимир Путин приехал на Рождественское богослужение в Санкт-Петербург: В храм Святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улицеВладимир Путин приехал на Рождественское богослужение в Санкт-Петербург: В храм Святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улицеФото: Первый канал
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Владимир Путин, традиционно встречающий Рождество не в столице, а в небольших приходах в разных регионах России, в этом году приехал в Санкт-Петербург. И праздничную службу он отстоял в церкви Святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на улице Моховой. Но для такого выбора у него были сугубо личные мотивы - в этом храме больше ста лет назад крестили его отца.

В найденной записи в метрической книге значится "1911, 20 февраля. Владимир. Родители - Тверской губернии и уезда Тургиновской волости крестьянин Спиридон Путин и законная жена его Ольга Иванова, оба православные. Таинство крещения совершали: протоиерей Василий Сперанский со псаломщиком". То есть в Тургиново, куда президент приезжал два года назад, крестили только его маму.

Метрическая запись о крещении отца Владимира Путина в питерской церкви на Моховой

Метрическая запись о крещении отца Владимира Путина в питерской церкви на Моховой

В 1938 году храм на Моховой был закрыт, в нем разместился метеорологический музей. Но в 1991 году началось его возрождение - здание вернули церкви, а в 1995 году вновь освятили.

Владимир Путин, придя в храм, поставил свечку и вместе с прихожанами слушал службу. После чего поздравил всех верующих с праздником Рождества.

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