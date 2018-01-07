Движение вбок

7 Янв. 2018 2018-01-07T14:24:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Наверно это логично. В 2017-м, когда рэп уже стал классикой с оттенком старины и даже со следами мха, у нас разразились войны Гнойного и Oxxxymiron'а, и миллионы людей вдруг начали открывать для себя эту культуру. Примерно так человечество реагировало на найденную Трою, удивляясь, «как это мы раньше все это не замечали».

Баскетбольный финал Олимпиады в Мюнхене это 1972 год! 45 лет! Сотни фильмов, программ, книг, статей! Причем как наших, так и американских. И все же залы в кинотеатрах на «Движении вверх» взрываются от восторга при каждом удачном действии сборной СССР, и посвистывают на действия игроков из США. А аплодируют при победном броске Александра Белова. Все это напоминает реакцию ковбоев из «Человека с бульвара Капуцинов» на прибытие поезда. Множество людей реально не знали, как закончился тот матч. А многие до 2017 года не подозревали о его существовании. Даже те, кто жил в то время! Как? Почему?

Иван Едешко и Алжан Жармухамедов стали знаменитыми, их показывают по всем каналам, у них охотно, даже с придыханием, берут комментарии. И это через 45 (!) лет после самого яркого события в их спортивной жизни. «Русского солдата мало убить, его нужно еще и повалить», говорил Фридрих Великий. Русскому спортсмену мало победить, нужно еще всем рассказать и разжевать смысл этой победы.

Конечно, реакция зала – поклон режиссеру и актерам. У фильма есть серьезные недостатки, на мой взгляд, но так баскетбол, да и в целом спорт, у нас еще не снимали. Но, черт возьми, спортивные легенды в течении почти полувека не могут оставаться неразработанной темой! Своих легенд американцы, канадцы, французы, англичане и прочие басурмане знают с детства. Да, они с трудом помнят фамилии иностранных звезд, но своих-то узнают, конечно! Сколько рекламных контактов, собственных брендов, телепередач и памятников должно быть у звезд уровня Едешко и Жармухамедова? Когда несколько лет назад ушел из жизни лидер той сборной, великий баскетболист Сергей Белов, заметил это кто-то вне спортивного мира? Многие ли зрители в курсе, что у героя Машкова выдуманная фамилия, а на самом деле к «золоту» сборную СССР привел не Гаранжин, а Владимир Петрович Кондрашин?

Памятник Сергею Белову на Ваганьковском кладбищеФото: Мария РЕМИЗОВА

И когда страна узнает, что через 16 лет после Мюнхена, в Сеуле-1988, еще одно баскетбольное олимпийское «золото» возьмет команда Александра Яковлевича Гомельского? Знаете когда? Когда об этом снимут фильм. Теперь уже о Сабонисе, Куртинайтисе, Марчюленисе, Волкове, Тихоненко… И о пути Гомельского к этой победе. А потом, вдруг, выяснится, что у нас есть Лариса Латынина, Александр Карелин, Александр Попов и десятки спортивных легенд. Только в хоккейном ЦСКА было как минимум три поколения о которых можно снимать фильмы…

Но в том-то и штука, что спортивные подвиги (как и любые другие) нужно ценить сразу. А не через 45 лет и не после просмотра кино. Скажите, сколько людей прямиком из кинотеатра пойдет на реальный баскетбольный или хоккейный матч? Кто из прохожих на улице знает имена играющих сейчас в баскетбольной сборной? А кто там тренер? И что вы собираетесь рассказать детям, например, о волейбольном финале Игр-2012, который проходил на ваших глазах, на вашей памяти? А ведь лет через 40 об этом наверняка снимут фильм. Все равно никто не помнит результат…

ЕЩЕ МНЕНИЕ

Легенда № 18

Стаст ТЫКИН

Главный принцип Голливуда - успех обязан иметь продолжение. Удачно выстреливший фильм обречен на сиквелы, римейки и прочие коммерческие предприятия, и продолжаются они до кровавой пены из глаз зрителей, до тех пор, пока те несут в кассы свои денежки (подробности)