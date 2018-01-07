Привет, Мальдивы: Волочкова подставила солнцу пышную грудь в крошечном бикини

7 Янв. 2018 2018-01-07T15:23:52+03:00

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Каждый год в зимние праздники Анастасия Волочкова отправляется на Мальдивы. Нынешний январь не стал исключением: отметив Новый год в Москве, Рождество балерина отправилась праздновать на курорт в Индийском океане. Улетев из зимней московской слякоти на солнечный остров Фуравери, Анастасия тут же принялась делиться в Инстаграме яркими отпускными снимками. С собой артистка прихватила не только ворох очень открытых нарядов, но и свои любимые микробикини. И первый же снимок Волочковой в море наглядно доказал, что за минувший год бюст Анастасии стал еще больше, а ее купальники – еще меньше.

Балерина сфотографировалась по колено в прозрачной воде, подставив жаркому солнышку пышную грудь.

- Мои дорогие! Мне просто кайфово тут. Зацените цвет воды и порадуйтесь за меня! А я за вас! Не мерзните там! Я вас согревать буду позитивом! – пообещала артистка.

volochkova_art Мои дорогие! Мне просто ксйфово тут в Зацените цвет воды и порадуйтесь за меня!

Поклонники в комментариях делают комплименты фигуре Анастасии и желают ей благополучного отдыха. «Ждем фирменного шпагата!» - пишут фолловеры в Инстаграме.

volochkova_art Yesterday it was winter time.

Волочкова выбрала для отдыха курорт Furaveri Island Resort & Spa и поселилась на вилле с собственным бассейном. Неделя в таком номере обойдется жаждущему солнца туристу в 240 тысяч рублей на двоих. А если брать вариант с питанием «все включено» - так и все 370 тысяч. Недешево, но, как любит подчеркивать Волочкова, «дорогие мои, я все это заслужила».

volochkova_art I am here @furaveriresort

К слову накануне вылета на Мальдивы Анастасия намекнула, что она не одна, и в ее жизни есть мужчина. Балерина опубликовала в Инстаграме снимок из аэропорта: Настя позирует в объятиях поклонника, лица которого, к сожалению, не видно. Тут же присутствуют все атрибуты красивой жизни «а-ля Волочкова»: белый «Майбах», букет роскошных светлых роз и длинное платье с глубоким декольте, в котором артистка полетела в отпуск. Розы Анастасия так же прихватила с собой на борт самолета и привезла на курорт.

- Мои хорошие! Вам же больше нравится мой кураж? – поинтересовалась Волочкова в подписи к фотографии с неизвестным поклонником. - Ждите. Папарацци не нужны. Я все вам сама от первого лица лучше. Это честнее и правдивей! Смотрите. Это – я. Настоящая и искренняя. Поездка на Мальдивы - мне! Пишу из самолета - это тоже мне. Подаренный мне белый майбах - мне! Черный тоже будет для гармонии! Не переживайте. Он уже есть! Любимые белые розы - тоже мне! И мои! Объятия любимого человека - тоже мне!

volochkova_art Мои хорошие! Вам же больше нравится мой кураж?

Теперь подписчики микроблога Анастасии гадают: кто же этот таинственный поклонник. Некоторые, впрочем, припомнили, что артистка уже не в первый раз интригует общественность загадочным мужчиной – чего только стоит латиноамериканский миллионер дон Мигель, который якобы влюбился в Настю несколько лет назад. В итоге «дон» оказался безработным актером, который согласился подыграть Волочковой.