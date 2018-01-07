Чем интересны лучшие фильмы 2017 года
Первый режиссерский блин американской актрисы Греты Гервиг не вышел комом. Национальное сообщество американских кинокритиков присудило ее дебютной режиссерской работе "Леди Берд" титул лучшей картины 2017 года, а саму артистку обласкало наградами как лучшего режиссера и лучшего сценариста.
И это удивительно, как и сама фигура Греты Гервиг. Начнем с того, что 34-летняя актриса прославилась, снимаясь в супердешевых фильмах, запечатленных на камеру с трясучкой. Такое кино в Америке получило свое название "мамблкор" от глагола "мамбл" — "мямлить". Как признавалась сама актриса, стать героиней мамблкора она не особенно горела желанием, но, как в случае Нади из "Иронии судьбы", это был ее последний и единственный шанс. Актрисой быть хотелось, театра было мало, но все места в большом кино были заняты. Войдя в кинематограф с заднего крыльца, Гервиг стала символом целого поколения. Эдакая Скарлетт совего времени.
Леди Бёрд Русский трейлер (2018).Леди Бёрд Русский трейлер (2018)
Примерно о том же ее режиссерская работа "Леди Берд", о современной Скарлетт, умеющей добиваться вопреки обстоятельствам. Фильм, как сто долларов, хвалят все, кому не лень, называя не только лучшим независимым фильмом года, но и одним из лучших фильмов в истории Голливуда. На переднем плане — проблемы тинейджеров эпохи миллениума. Леди Берд — псевдоним, который взяла себе Кристин, шестнадцатилетняя рыжеволосая школьница из задавленной бедностью семьи. В анамнезе — безработный отец и властная мать, которая давит на девчонку, поучая, как надо жить. У семьи нет денег, чтобы отправить дочь учиться туда, куда она хочет. В то, что девочка выбьет себе стипендию и сама оплатит обучение — мать не верит. Она призывает дочь быть реалисткой. "Фак ю мам", — пишет в отместку Кристин на гипсе, заработанном после соры с матерью. Рыжеволосая бунтарка и не думает подчиняться и смиряться. Правда, в конце фильма "Фак ю, мам" меняется на "Ай лав ю, мам", слова, которые леди Берд шепчет в трубку матери. (Между прочим, согласно вердикта американских кинокритиков, исполнительница роли матери Лори Меткалф была названа лучшей актрисой второго плана. таким образом, фильм собрал аж четыре награды и однозначно стоит того, чтобы быть посмотренным).
"Бегущий по лезвию 2049" стал продолжением фильма Ридли Скотта "Бегущий по лезвию", снятого еще в 1982 году
Среди других фильмов, отмеченных кинокритиками — "Бегущий по лезвию 2049", продолжение фильма Ридли Скотта "Бегущий по лезвию", снятого еще в 1982 году. На сей раз неотличимые от людей андроиды не только бунтуют, но и беременеют, а фильм Дени Вильнева получил награду за лучшую операторскую работу. Что неудивительно. За камерой стоял Роджер Дикинса, один из самых уважаемых операторов мира, тринадцатикратный номинант на "Оскар" и первый человек с киноаппаратом, удостоившийся звания командора ордена Британской империи за заслуги перед кинематографией.
Бегущий по лезвию 2049 - Русский Трейлер (2017) .Официальный русский трейлер фильма Бегущий по лезвию 2049 (2017)
Лучшей актрисой те же суровые американские критики назвали Салли Хокинс, сыгравшую немую уборщицу в американском варианте "Ихтиандра". Премьера ужастика Гильермо дель Торро "Форма воды" назначена в России на 18 января. Поэтому спойлерить не будем. Смысл в том, что в шестидесятых годах годах Гуттиэре-уборщица влюбилась в выловленного Ихтиандра. И это страшно.
Кадр из фильма Гильермо дель Торро "Форма воды"
Звания лучшего актера удостоился Дэниэл Калуйя, афроамериканец, сыгравший фотографа в хоррор-сатире "Прочь" Джордана Пила, остроумно и небанально рассказывающей о расизме.
Ну и, наконец, лучшим актером второго плана назван Уиллем Дефо. Он сыграл роль смотрителя дешевого мотеля неподалеку от Диснейленда. Смотритель требует денег с нищих постояльцев, но, в целом, нормальный мужик, который делает так, что детям, остановившемся в его мотеле, интереснее, чем в самом Диснейленде. Повествование фильма ведется от лица маленькой девочки и уж ей-то можно верить.
К чему мы так подробно говорим обо всем этом зарубежном добре — а это к тому, что сегодня ночью будут вручать "Золотой глобус". И, неровен час, "Леди Берд", "Форма воды" и "Прочь" что-нибудь да отхватят.
Форма воды Русский трейлер #1 (Дубляж, 2018).Форма воды Русский трейлер #1 (Дубляж, 2018)