Чем интересны лучшие фильмы 2017 года

7 Янв. 2018 2018-01-07T20:43:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый режиссерский блин американской актрисы Греты Гервиг не вышел комом. Национальное сообщество американских кинокритиков присудило ее дебютной режиссерской работе "Леди Берд" титул лучшей картины 2017 года, а саму артистку обласкало наградами как лучшего режиссера и лучшего сценариста.

И это удивительно, как и сама фигура Греты Гервиг. Начнем с того, что 34-летняя актриса прославилась, снимаясь в супердешевых фильмах, запечатленных на камеру с трясучкой. Такое кино в Америке получило свое название "мамблкор" от глагола "мамбл" — "мямлить". Как признавалась сама актриса, стать героиней мамблкора она не особенно горела желанием, но, как в случае Нади из "Иронии судьбы", это был ее последний и единственный шанс. Актрисой быть хотелось, театра было мало, но все места в большом кино были заняты. Войдя в кинематограф с заднего крыльца, Гервиг стала символом целого поколения. Эдакая Скарлетт совего времени.

Леди Бёрд Русский трейлер (2018).Леди Бёрд Русский трейлер (2018)

Примерно о том же ее режиссерская работа "Леди Берд", о современной Скарлетт, умеющей добиваться вопреки обстоятельствам. Фильм, как сто долларов, хвалят все, кому не лень, называя не только лучшим независимым фильмом года, но и одним из лучших фильмов в истории Голливуда. На переднем плане — проблемы тинейджеров эпохи миллениума. Леди Берд — псевдоним, который взяла себе Кристин, шестнадцатилетняя рыжеволосая школьница из задавленной бедностью семьи. В анамнезе — безработный отец и властная мать, которая давит на девчонку, поучая, как надо жить. У семьи нет денег, чтобы отправить дочь учиться туда, куда она хочет. В то, что девочка выбьет себе стипендию и сама оплатит обучение — мать не верит. Она призывает дочь быть реалисткой. "Фак ю мам", — пишет в отместку Кристин на гипсе, заработанном после соры с матерью. Рыжеволосая бунтарка и не думает подчиняться и смиряться. Правда, в конце фильма "Фак ю, мам" меняется на "Ай лав ю, мам", слова, которые леди Берд шепчет в трубку матери. (Между прочим, согласно вердикта американских кинокритиков, исполнительница роли матери Лори Меткалф была названа лучшей актрисой второго плана. таким образом, фильм собрал аж четыре награды и однозначно стоит того, чтобы быть посмотренным).

"Бегущий по лезвию 2049" стал продолжением фильма Ридли Скотта "Бегущий по лезвию", снятого еще в 1982 году

Среди других фильмов, отмеченных кинокритиками — "Бегущий по лезвию 2049", продолжение фильма Ридли Скотта "Бегущий по лезвию", снятого еще в 1982 году. На сей раз неотличимые от людей андроиды не только бунтуют, но и беременеют, а фильм Дени Вильнева получил награду за лучшую операторскую работу. Что неудивительно. За камерой стоял Роджер Дикинса, один из самых уважаемых операторов мира, тринадцатикратный номинант на "Оскар" и первый человек с киноаппаратом, удостоившийся звания командора ордена Британской империи за заслуги перед кинематографией.

Бегущий по лезвию 2049 - Русский Трейлер (2017) .Официальный русский трейлер фильма Бегущий по лезвию 2049 (2017)

Лучшей актрисой те же суровые американские критики назвали Салли Хокинс, сыгравшую немую уборщицу в американском варианте "Ихтиандра". Премьера ужастика Гильермо дель Торро "Форма воды" назначена в России на 18 января. Поэтому спойлерить не будем. Смысл в том, что в шестидесятых годах годах Гуттиэре-уборщица влюбилась в выловленного Ихтиандра. И это страшно.

Кадр из фильма Гильермо дель Торро "Форма воды"

Звания лучшего актера удостоился Дэниэл Калуйя, афроамериканец, сыгравший фотографа в хоррор-сатире "Прочь" Джордана Пила, остроумно и небанально рассказывающей о расизме.

Ну и, наконец, лучшим актером второго плана назван Уиллем Дефо. Он сыграл роль смотрителя дешевого мотеля неподалеку от Диснейленда. Смотритель требует денег с нищих постояльцев, но, в целом, нормальный мужик, который делает так, что детям, остановившемся в его мотеле, интереснее, чем в самом Диснейленде. Повествование фильма ведется от лица маленькой девочки и уж ей-то можно верить.

К чему мы так подробно говорим обо всем этом зарубежном добре — а это к тому, что сегодня ночью будут вручать "Золотой глобус". И, неровен час, "Леди Берд", "Форма воды" и "Прочь" что-нибудь да отхватят.