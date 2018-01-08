2018-01-08T01:43:43+03:00
Звезды

Элджей отказался петь «Розовое вино» на закрытии LiveFesta

В Сочи завершился масштабный четырехдневный фестиваль
Елена ЛАПТЕВА
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Элджею не понравилось, как он спел свой хит на саундечке. И он отказался его исполнять. Фото: предоставлено организаторамиЭлджею не понравилось, как он спел свой хит на саундечке. И он отказался его исполнять. Фото: предоставлено организаторами
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Подошёл к концу LiveFest в Сочи. Четыре дня подряд в «Роза Холле» выступали самые актуальные российские исполнители, многие из которых до этого момента практически не выходили на большую сцену. Это должно было случиться рано или поздно - когда iTunes и Apple music выходят из онлайна в оффлайн. И супер, что это случилось именно в ту зиму, когда из Сочи ушёл рождественский фестиваль Григория Лепса - если бы в этом году сцена «Розы Холла» пустовала, это была бы упущенная возможность и для курорта, и для нашего шоу-биза. Пришёл бы потом какой-нибудь фестиваль шансона - и все, пропал Калабуховский дом.

А так для отдыхающих - самое то. И «поп с человеческим лицом» - не пошлый, навязший в зубах. И реально модные исполнители. Они, конечно, показывают характер - но это по молодости, от непонимания работы системы. Вот возьмём Элджея - артист, чья песня «Розовое вино» находится на первом месте в топе Айтюнс больше полугода (даже самые раскрученные и известные исполнители и близко не подошли к этому рекорду), отказался ее исполнять. Хотя изначально он был заявлен именно с ней. Но Элджею не понравилось, как он спел ее на саундечке. Мы лично были свидетелями - ничего ужасного в зале «Розы холла» на репетиции не происходило. Тем не менее, парня встретили тепло. А вот проводили уже попрохладнее - народ не ожидал, что останется без «Вина». Но потом выступали T-Fest и Скриптонит, которые круто зажгли. В финальный, «Urban» день, помимо рэперов, выступала Лена Темникова, Elvira T, Мари Краймбрери (новый проект Velvet Music, сопродюсеров феста), Estradarada, которые исполнили новую песню «Рамаяна», исполнительница суперхита «Beautiful life»Эмма М, «Время и стекло». Организаторы не стали дико рисковать, позвав новые имена - Макса Гирко (проект Касты), Звонкого и Michelle Andrande - они весьма удачно вписались в концепцию. Это не то что зрителям “подсунули под шумок” - авось сьедят, а вполне осознано предложили будущих звезд альтернативной сцены.

По итогам трёх дней можно сказать, что мероприятие удалось. Народу с каждым днём было все больше, в финале был супераншлаг. И мы даже не сомневаемся, что в следующем году люди будут ехать на «Розу» еще и с расчётом на посещение LiveFesta. Если, конечно, организаторы не передумают и таки соберутся проводить его и на рождество - 2019.

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