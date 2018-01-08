Лучший фильм по версии «Золотого глобуса»: «Форма воды» проиграла «Трем билбордам на границе Эббинга, Миссури»

8 Янв. 2018 2018-01-08T14:19:05+03:00

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Церемония награждения призом «Золотой глобус», вручаемого ассоциацией зарубежной прессы, аккредитованной при Голливуде, считается генеральной репетицией «Оскара». До какой-то степени результаты обеих премий всегда совпадают. Существенное отличие – «глобусов» значительно больше: они вручаются сразу в двух категориях «драма» и «комедия или мюзикл», а также за лучшие телесериалы и телефильмы года. В последние годы значение «Золотого глобуса» резко повысилось - это единственная премия мирового значения, отмечающая своими наградами телесериальную продукцию, к которой сегодня приковано внимание огромного количества зрителей.

Главными претендентами на награды являлись фильмы «Форма воды» Гильермо дель Торо (7 номинаций) и «Секретное досье» Стивена Спилберга и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина МакДоны (по 6 номинаций). В телевизионной секции лидировали «Большая маленькая ложь» Жан-Марка Валле (6 номинаций) и «Вражда» о голливудских звездах Бетт Дэвис и Джоан Кроуфорд (4 номинации).

Главным победителем среди кинофильмов в категории «драма» оказалась великолепная черная комедия от автора «Залечь на дно в Брюгге» Мартина МакДоны «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (фильм выходит в российский прокат 1 февраля). Из 6 номинаций он удостоился 4 «глобусов»: за лучший фильм, за лучшую женскую роль (великолепной актрисе Фрэнсис Макдорманд за ее главное достижение в профессии со времен «Фарго»), за мужскую роль второго плана (изумительному Сэму Рокуэллу, сыгравшему помощника шерифа) и, наконец, за лучший сценарий. Фэнтези «Форма воды» (фильм выходит в российский прокат 18 января) - история о любви уборщицы и человека-амфибии - была вынуждена удовлетвориться наградами за лучшую режиссуру и оригинальную музыку (Александр Деспла). Напомним, что на недавнем Венецианском фестивале, где состоялась мировая премьера обеих картин, призовой расклад был обратным: «Форма воды» заполучила главный приз, «Золотого льва», а «Три билборда…» - лишь приз за сценарий. Надеюсь, что на «Оскарах» будет повторен сценарий «Золотого глобуса», а не Венеции. Политкорректная фэнтези дель Торо, бесспорно, всем хороша, но ей сильно не хватает самоиронии, которой в избытке у МакДоны.

Три билборда на границе Эббинга, Миссури Русский трейлер (2018).

Заслуженно, но очень уж предсказуемо был вознагражден призом за лучшую мужскую роль английский суперактер Гэри Олдман, с трудом различимый под толщей пластического грима, так и не сделавшего его похожим на сэра Уинстона Черчилля в исторической драме Джо Райта «Темные времена». Ему же, по всей видимости, достанется в марте и «Оскар».

«Дюнкерк» Кристофера Нолана и «Секретное досье» Стивена Спилберга остались вообще без сладкого, но не исключено, что им больше повезет на «Оскарах».

Главным победителем в категории «комедия или мюзикл» стала нежная, но вполне себе строгая и реалистическая, без манерности и сантиментов, история взросления «Леди Берд» от культовой у хипстеров актрисы Греты Гервиг, более чем успешно выступившей в качестве режиссера. Лучшей актрисой была справедливо названа юная Сирша Ронан, сыгравшая в этой ленте заглавную роль девочки, мечтающей выбраться в Нью-Йорк из калифорнийского захолустья от негромко любящих ее родителей - только для того, чтобы, оказавшись в столице мира, испытать ностальгию по дому. Лучшим актером в этой «несерьезной» категории признан Джеймс Франко, сыгравший в собственном фильме «Горе-творец» одного из худших режиссеров мира Томми Вайсо. В этой же категории сверходаренная актриса Эллисон Дженни отхватила «глобус» за лучшую роль второго плана в упоительной комедии «Тоня против всех», в которой сыграла мать главной героини, реальной фигуристки Тони Хардинг.

Леди Бёрд Русский трейлер (2018).Леди Бёрд Русский трейлер (2018)

Лучшей песней признали композицию из мюзикла «Величайший шоумен», лучшим мультфильмом была названа, разумеется, «Тайна Коко», а лучшим зарубежным фильмом неожиданно стала немецкая драма «На пределе» Фати Акина, посвященная актуальной во всем мире проблеме терроризма. Именно она, а не шведский "Квадрат" Рубена Эстлунда обошла номинированную в этой категории «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

В телевизионных номинациях награды распределились следующим образом. Николь Кидман была предсказуемо признана лучшей актрисой в телесериале с ограниченным числом серий (минисериале) за роль в «Большой маленькой лжи». Соответствующий приз за роль в комедийном сериале достался актрисе Рэйчел Броснахан за «Невероятную миссис Мэйзел». За драматический сериал была вознаграждена актриса Элизабет Мосс («Рассказ служанки»).

Большая маленькая ложь - Трейлер (2017).Официальный русский трейлер 1 сезона сериала

В мужском зачете лучшим актером в минисериале стал Юэн Макгрегор, сыгравший сразу двух братьев в новом сезоне знаменитого «Фарго». За лучшую драматическую роль был отмечен чернокожий актер Стерлинг К. Браун (телесериал «Это мы»), за комедийную - Азиз Ансари («Мастер на все руки»).

За лучшую второплановую роль был справедливо вознагражден Александр Скарсгард, сыгравший мужа Николь Кидман в «Большой маленькой лжи». Великолепная Лора Дерн была столь же справедливо отмечена за роль в том же сериале как лучшая актриса второго плана.

Лучшим драматическим сериалом был назван «Рассказ служанки», лучшим комедийным - «Невероятная миссис Мэйзел». И, наконец, лучшим минисериалом признали «Большую маленькую ложь» - действительно отличный пример современного телеромана, одновременно и сатиру на «американскую красоту», и семейную драму, и женский роман.

Николь Кидман была предсказуемо признана лучшей актрисой в телесериалеФото: REUTERS

Почетный приз имени Сесила Б. ДеМилля за вклад в мир кино и телевидения под стоячую овацию суперзвездного зала получила королева телерейтингов, киноактриса и гуманитарный деятель Опра Уинфри - первая чернокожая женщина, удостоившаяся подобных почестей. Она произнесла прочувствованную речь о том, что времена господства облеченных властью мужчин, безнаказанно издевавшихся над женщинами, остались в прошлом.

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Практически все звезды надели на церемонию наряды черного цвета - в знак поддержки не только своих коллег, но и самых простых людей по всей Америке, подвергшихся сексуальному или любому другому насилию. Для них, лишенных всяческой юридической репрезентации, звезды учредили специальный фонд, в который уже собрали 15 миллионов долларов.

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"Золотой глобус"-2018: кто стал лауреатом премии в этом году

Напомним, "Золотые глобусы" вручает ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных в Голливуде. Почему-то их мнение американцы уже много десятилетий ставят выше мнения собственных критиков: "Глобус" является второй по значению кинопремией в США после "Оскара". В отличие от "Оскара", фильмы там делят по жанрам (отдельно вручают призы за комедии, отдельно - за драмы). И дополнительно награждают телевизионные проекты, в сторону которых на "Оскаре" даже не смотрят (подробности)