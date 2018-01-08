Брэд Питт хотел выложить $120 тысяч за свидание со звездой «Игры престолов» Эмилией Кларк

8 Янв. 2018 2018-01-08T17:13:37+03:00

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Пока бывшие жены Брэда Питта Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон соревновались нарядами на церемонии «Золотого глобуса», актер планировал свидание совсем с другой девушкой. Артист уже год как ходит в завидных холостяках, а значит, может позволить себе встречу с любой красоткой. Но Питт положил глаз на звезду сериала «Игра престолов» Эмилию Кларк. За вечер в компании Дейнерис Таргариен Брэд был готов выложить 120 тысяч долларов! Правда, в рамках благотворительности.

Дело было на благотворительном аукционе Sean Penn & Friends Haiti Rising Gala, организованном актером Шоном Пенном в пользу жертв землетрясения на Гаити. Одним из лотов стало свидание с Эмилией Кларк – актриса была готова скоротать вечер с щедрым пожертвователем за просмотром сериала «Игра престолов». Первоначальная цена лота была 20 тысяч долларов, пока в дело не вмешался Брэд Питт. Он сразу поднял ставки до 80 тысяч долларов. И выиграл бы, если бы в торг не вступил коллега Эмили – актер «Игры престолов» Кит Харрингтон. Как сообщает сайт TMZ.com, Кит поднял ставку еще больше. И тогда Питт предложил за встречу с Эмилией целых 120 тысяч долларов.

Впрочем, фортуна была в этот вечер не на стороне Брэда: некий бизнесмен за соседним столиком пообещал за вечер с Дейнерис 160 тысяч долларов. Он-то и стал победителем аукциона.

Эмилия Кларк в воскресенье вечером тоже пришла на 75-ю церемонию вручения "Золотого глобуса".Фото: REUTERS

К слову, Эмилия сейчас одинока: актриса так занята своей карьерой, что у нее совершенно нет времени на свидания. И хотя у Кларк немало поклонников, завязывать серьезные отношения ни с кем конкретно ей пока не хочется.

Брэд Питт тоже свободен. Напомним, Анджелина Джоли подала на развод еще в сентябре 2016 года, но бракоразводный процесс голливудских звезд до сих пор не сдвинулся с мертвой точки. Причина – неуступчивость обоих супругов. Анджелина до сих пор настаивает на единоличной опеке над детьми, тогда как Брэд Питт готов на что угодно, лишь бы получить при разводе совместную опеку. К тому же супруги до сих пор не уладили финансовые дела и не поделили общее состояние в 400 миллионов долларов. Как рассказал источник американского издания In Touch, Брэд сделал бывшей жене чрезвычайно щедрое предложение.

- Он отдал распоряжение своим юристам выплатить Анджелине столько денег при разводе, сколько она пожелает, - сообщил инсайдер. - И это несмотря на то, что у них был брачный контракт (обычно этот документ подразумевает, что супруги после расторжения брака остаются при своих капиталах, которые были нажиты еще до свадьбы – Ред.). Брэд готов отдать Анджелине половину своего состояния в 250 миллионов долларов.

Но, несмотря на щедрость экс-супруга, Джоли не приняла это предложение.

- Анджелина отвергает любое предложение, касающееся финансов, - говорит источник из окружения звездной пары. – Она настаивает на единоличной опеке и не дает мужу ни единого шанса.