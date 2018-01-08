Что представляет из себя американский эсминец USS Carney, прибывший в порт Одессы

8 Янв. 2018 2018-01-08T20:58:57+03:00

В частности известно, что на борту корябля находится 56 крылатых ракет «Томагавк»

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Американский эсминец USS Carney (DDG-64) был построен на судостроительной верфи компании Bath Iron Works (BIW), расположенной на реке Кеннебек в штате Мэн. Назвали же его в честь адмирала Роберта Карни, который руководил военно-морскими операциями ВМС США при 34-м президенте Соединенных Штатов Дуайтке Эйзенхауре.

Известно, что этот корабль был спущен на воду еще в далеком 1994 году, в апреле 1996-го он вошел в состав Атлантического флота в Мэйпорте (штат Флорида). При этом с 25 сентября 2015 года его портом приписки является военно-морской порт Рота (Испания).

Фото: Twitter Европейского командования вооруженных сил США (@USNavyEurope)

Что же представляет из себя Carney, который 8 января прибыл в порт Одессы?

Этот корабль, на борту которого находится 56 крылатых ракет «Томагавк», может выполнять различные миссии и задачи оборонительного и наступательного характера благодаря своему мощному вооружению, управляемому единой системой «Иджис».

Стоит отметить, что USS Carney способен вести скоротечный трехмерный бой (с одновременным обеспечением противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны) в условиях высокой степени угрозы со стороны противника.

Как известно, 2 декабря 2017 года USS Carney покинул порт приписки Рота для своего четвертого патрулирования в зоне ответственности 6-го флота США, а 5 января текущего года - вошел в акваторию Черного моря. Кстати, в ноябре 2015 года именно этот американский эсминец вел наблюдение за ракетным крейсером «Москва» в прибрежной части сирийской провинции Латакия.