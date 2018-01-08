2018-01-08T17:19:18+03:00
В мире

Эсминец НАТО прибыл в порт Одессы

В США целью визита корабля назвали «укрепление военно-морского потенциала среди союзников»
Дарья ИВАШКИНА
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Ракетный эсминец ВМС США Carney DDG-64Ракетный эсминец ВМС США Carney DDG-64Фото: REUTERS
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В понедельник, 8 января, американский эсминец Carney DDG-64, оснащенный системой ПРО «Иджис» и противоракетами «Стандарт-2», зашел в порт Одессы, где, как ожидается, пробудет до 11 января. Как отмечают украинские СМИ, корабль, на борту которого также находятся 56 крылатых ракет «Томагавк», стал первым судном НАТО, посетившим одесский порт в 2018 году.

А в командовании шестого флота Военно-морского флота (ВМС) США рассказали о цели визита. Так, эсминец прибыл в Одессу для «проведения операций по обеспечению безопасности на море», а также «укрепления комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО».

Стоит отметить, что Carney DDG64 уже не в первый раз в Одессе. Так, он был там в июле прошлого года: тогда эсминец принимал участие в украинско-американских совместных учениях Sea Breeze 2017, во время которых на его борт поднимался президент Украины Петр Порошенко.

Кстати, в последнее время корабли НАТО регулярно заходят в акваторию Черного и Балтийского морей.

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