Каждого пятого гаишника оставят без жезла

9 Янв. 2018 2018-01-09T00:21:08+03:00

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По новогоднему указу президента, который вступил в силу с 1 января 2018 года, штатная численность МВД России не должна превышать 894 871 человек — что на 10 тысяч меньше прежней.

Как это отразится на безопасности россиян? Мы задали вопросы различным экспертам, и получили вот такие ответы.

1. Сколько всего сотрудников ГИБДД, скольких сократят?

Приказ, запрещающий принимать на службу в подразделения ДПС, вышел весной 2017-го. В новом внутреннем приказе по МВД РФ за N983 сказано, что сокращения коснуться сотрудников территориальных отделов ГИБДД. Сейчас в стране порядка 55 тысяч сотрудников ГИБДД, то есть почти каждый пятый лишится должности. 10 тысяч человек - много это или мало? Сокращаются те должности, что дублируются, различные административные.

2. Куда уйдут «лишние» сотрудники ГИБДД?

Кто на пенсию, кто в запас. Счастливчики смогут занять вакантные места в ППС, или стать участковыми. По стране не хватает 3500 человек на вакантные должности участковых!

3. Если станет меньше гаишников, не придется ли их часами ждать при аварии?

Задержки не связаны с числом экипажей по району. Даже если на сутках по району будут дежурить три экипажа, то в один час может случиться пять аварий, и три из них с пострадавшими (на них полицейские обязаны выезжать в первую очередь - прим. авт.). Остальным, с царапинами кузова придется ждать, или оформлять европротокол.

Права сотрудников ГИБДД России расширяют: с октября 2017-го им разрешили останавливать авто на дорогах для проверки документов, а инспекторов оснастили компьютерами, принтерами, лазерными дальномерами, что позволят им безошибочно выносить решения и оперативнее оформлять аварии.

4. А сотрудники ППС могут заменить машину инспекторов?

Информировать сотрудников полиции о происшествиях на дороге может по телефону любой участник дорожного движения. Дежурный по городу обязан оценить ситуацию, и при необходимости выслать на место необходимые силы и средства.

5. Не отразится ли сокращение сотрудников ГИББД на приеме экзаменов, при получении водительских прав?

Нетронутыми останутся должности, осуществляющие регистрационные действия, прием экзаменов на права и выдачу водительских удостоверений. Возможно, вскоре и этих сотрудников заменят компьютеры: повальное оцифровывание ситуаций контроля над автомобилями будет сокращать штат ГИБДД. За прошедший год через Единый портал госуслуг 11 миллионов граждан зарегистрировали свои автотранспортные средства, получили водительские удостоверения, прошли оформление сдачи экзаменов и оплатили различные штрафы.

6. Останутся ли пикеты ГИБДД на дорогах?

Большинство участков трасс уже обслуживаются видеокамерами, которые фиксируют все возможные нарушения. Законодатели разрешили страховым компаниям не выплачивать деньги по ОСАГО, а дали возможность обслуживать автолюбителей в ремонтных мастерских. После этого на дорогах стало тише. С этого года сумму по европротоколу увеличили до 100 тысяч рублей. Страховщики не спешат ремонтировать автомашины, и потому автолюбители опять начинают назначать виновных на месте, и требовать деньги за ремонт. К Говорят, если хочешь ездить на дорогой машине приобретай КАСКО: будет тебе и наряд, будет внимание и почет.

7. Не повлияет ли сокращение на безопасность дорожного движения?

Можно на каждом углу поставить гаишника, от этого нарушений меньше не станет. Сейчас мы знаем точно, за что платим инспектору ГИБДД: на груди каждого красуется опечатанный персональный видео регистратор, который он сдает после смены дежурному. Сотрудник службы безопасности может узнать, чем инспектор занимался в течении всего дня. Нахождение машины наряда дежурный по подразделению отслеживает через спутник.

8. Кто будет выявлять водителей, которые ездят пьяными, перевозят наркотики, оружие?

Задержания часто проводятся с участием сотрудников наркоконтроля, уголовного розыска, Росгвардии. Все они имеют право досмотреть транспортное средство, если подозревают, что оно используется в преступных целях. Камеры уже отслеживают не только поворот не из того ряда, выезд за стоп-линию или проезд на "красный". Пьяных водителей в потоке легко вычисляют камеры дорожного движения: алгоритмы позволяют выявить в потоке автомобили, водители которых часто превышают скорость, постоянно перестраиваются без необходимости, или едут слишком медленно, создавая аварийные ситуации. За такой машиной на перехват вышлют ближайший наряд.

9. Хватит ли сил, чтобы проводить рейды на дорогах?

Рейды будут проводиться. Но эффективность их не всегда достаточна. Часто о рейдах узнают СМИ, и многие нарушители остаются в тени. При необходимости, когда важно ограничить движение, или в случае преступления провести массовую проверку автомобилей в рамках операции "перехват", сотрудники ГИБДД могут быть усилены сотрудниками ППС или бойцами Росгвардии.

10. Перестанут ли брать взятки?

Главное, чтобы их перестали давать. У каждого участника дорожного движения всегда есть выбор.

Сотрудникам столичных регистрационных отделов ГИБДД почти еженедельно приходится вызывать оперативников, чтобы они запротоколировали взятки, которые предлагают посетители. Поводов не будет меньше. С этого года фискальные возможности ГИБДД усилят судебные приставы. При штрафах на сумму более 10 тысяч рублей приставы смогут не только лишать автолюбителей водительских прав и выезда за границу, но и накладывать арест на их имущество.

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- Анатолий Сергеевич, в МВД - большие сокращения, вот появилась информация, что каждого пятого "гаишника" теперь заменят видеокамеры...

- Да, я в курсе.

- Когда вы были министром, у вас же тоже реформы проводились. Как вы оцениваете то, что сейчас происходит в системе МВД? Вот такой сейчас Указ президента Владимира Путина.

- Откровенно сказать, решение президента, наверное, правильное. Я думаю, наверняка эти предложения подготовлены самим министром. Думаю реформа эта - не с бухты-барахты (подробности)