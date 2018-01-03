Вдова Александра Абдулова Юлия: Если объявится Сашин внебрачный сын, буду не против!

3 Янв. 2018 2018-01-03T00:32:07+03:00

В молодости у красавца Абдулова было множество романов. И каждый раз он влюблялся искренне. Фото: РИА Новости

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Медведь из «Обыкновенного чуда», Иван Пухов из «Чародеев», Митя из фильма «С любимыми не расставайтесь», звездные спектакли в «Ленкоме» - на счету любимого артиста много ярких ролей. Александра Абдулова не стало 3 января 2008-го. Ему было 54 года - пик карьеры, новый поворот в личной жизни. Незадолго до кончины актера жена Александра Гавриловича Юля родила дочь Женю. Когда артиста хоронили, его малышке было всего 10 месяцев...

Накануне годовщины со дня смерти кумира «КП» дозвонилась до его вдовы Юлии Абдуловой.

- Юбилей (артисту исполнилось бы 65 лет. - Ред.) у Саши будет 29 мая.

А 3 января, на 10-летие смерти Саши, мы соберемся с нашими друзьями, - рассказала «КП» Юлия Абдулова. - Мы каждый год собираемся в этот день с близкими, с теми, кто помнит Сашу. Встретимся на Ваганьковском кладбище, а потом поедем в ресторан. Мы никогда его не поминаем, всегда чокаемся, когда говорим о нем, собираясь за столом. Саша был человек-праздник, он столько радости нам всем принес, поэтому мы всегда говорим о нем как о живом.

«Дочь - копия Александра Гавриловича»

По словам близких, Александр Абдулов последние годы мечтал о ребенке.

Свою старшую дочь Ксению артист любил как родную и никогда не афишировал, что усыновил девочку после свадьбы с Ириной Алферовой. О том, что отец Ксении - первый муж Ирины Алферовой болгарин Бойко Гюров, стало известно не так давно.

Артист был счастлив, когда родилась его младшая дочь Женя. Как рассказывает вдова Абдулова Юлия, 10-летняя Евгения очень похожа на отца и на его мать Людмилу Александровну, которая ушла из жизни в прошлом году.

- Женя - копия Саши. И характером пошла в отца. Темперамент не мой, я спокойный человек. Бесконечно какое-то движение, разговоры, - говорит Юлия Абдулова.

Вдова артиста не исключает, что дочь продолжит актерскую династию Абдуловых.

- Женя ходит в киношколу и занимается футболом. Почему увлеклась футболом? Сложно сказать... Я не спортсменка, наверное, дочь пошла в папу, Саша был фанатом «Спартака», - делится с «Комсомолкой» Юлия Абдулова. - Женя хотела пойти на фехтование, но я подумала, что это хобби не подходит для девочки.

По словам Юлии, Саша во всем напоминает своего отца.Фото: facebook.com

Ребенок от студенческого романа

Между тем друг Абдулова актер Георгий Мартиросян рассказал: Александр Гаврилович ему признался, что Женя - не единственный его ребенок. Мол, в пору студенчества у него был роман, в результате которого у актера родился сын. Правда, по словам Мартиросяна, отношения с матерью ребенка у Абдулова не сложились, мальчика воспитывал другой мужчина.

Когда сын Абдулова подрос, бывшая возлюбленная актера позвонила ему, рассказала, что у мальчика не складываются отношения с ее мужем. Александр Гаврилович встретился со своей бывшей дамой сердца и ее сыном. По словам актера, парень был очень похож на Абдулова. Однако после этой встречи общение с мальчиком и его матерью у Александра Гавриловича прекратилось. Мол, был молод, испугался ответственности.

Сейчас, как говорит Мартиросян, внебрачному сыну Абдулова чуть за сорок, на связь с семьей своего отца и с его друзьями мужчина пока не выходил.

Однокурсники Александра Гавриловича ничего не слышали про его внебрачного ребенка, но не стали отрицать, что в студенческие годы артист был очень влюбчивым.

- После того как заканчивался роман, Саша страшно переживал. Он был человеком эмоциональным, ему каждый раз искренне казалось, что он встретил свою единственную и неповторимую, - вспоминает однокурсник Абдулова по ГИТИСу Юрий Коноплянников. - Помню, у Саши была очень красивая девушка, медсестра Татьяна. Саша порой прогуливал занятия, но все время приносил справки: мол, причина уважительная, болел. Причина для прогулов у Абдулова и правда была уважительная: он все время был на «Мосфильме», ходил на пробы, очень хотел сниматься. Но один раз преподаватель внимательно изучил справку, которую в очередной раз предъявил ему Саша. Там была печать роддома, в котором работала медсестрой девушка Саши Таня. Абдулова тогда чуть не отчислили из ГИТИСа. Не знаю, почему Саша расстался потом с Таней, он нам про это не рассказывал, но переживал расставание с любимой, как всегда, эмоционально.

Юлия Абдулова родила дочь Женю за 10 месяцев до смерти актера.Фото: facebook.com

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Саша ничего мне не говорил»

Мы спросили о внебрачном сыне Александра Абдулова у его вдовы Юлии.

- Этот вопрос лучше адресовать Георгию Мартиросяну. Я об этом ничего не знаю, мне Саша ничего не говорил, - сообщила нам Юлия Абдулова. - Да, Георгий Мартиросян об этом рассказывает всем. Учитывая историю со Спартаком Мишулиным (недавно объявился внебрачный сын покойного актера, о существовании которого не знала его семья. - Ред.), я таким разговорам не удивляюсь.

Я не против, объявятся у Саши сыновья - замечательно. У меня ребенок очень любит братьев и сестер. Женя со всеми общается как с родными. Дочка у меня открытая, добрая, общительная. Я, например, замечательно общаюсь со старшей дочкой Саши Ксюшей Алферовой. Так что, если кто-то еще у Саши появится, то хорошо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/634185" frameborder="0"></iframe> Лучшие роли Александра Абдулова.3 января ровно 10 лет, как не стало любимого актера - Александра Абдулова

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