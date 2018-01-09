США закупили российский газ

9 Янв. 2018 2018-01-09T13:57:27+03:00

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Страшный сон Вашингтона - Америка закупает российский газ. Да еще и по двойной цене. Да еще и тот, что едва ли не лично отгрузил Владимир Путин. В декабре прошлого года он дал старт загрузке первого танкера-газовоза на заводе «Ямал СПГ». По команде президента топливо начало поступать в резервуары судна «Кристоф де Маржери», которое отправилось в Европу и разгрузилось в Британии. А ему на смену в том же британском терминале встал пустой танкер французской компании Engie. По данным источников «Ъ», он заправился как раз российским газом с «Ямала СПГ». Причем пока топливо перекачивалось в резервуары, оно было перепродано несколько раз и юридически российским уже не являлось. Но сути-то это не меняет.

А в этом время в США ударили морозы, забушевали снежные бури, сошли с ума цены на природный сжиженный газ, подскочив до невероятных высот. До таких, что оказалось дешевле в два раза дороже купить газ в Европе. И в то время, как вы читаете эти строки, французский танкер Gaselys с российским газом, команду на отгрузку которого дал лично Владимир Путин, пересекает Атлантику по направлению к Бостону.

Эта необычная ситуация напоминает украинских горе-коммерсантов, которые закупают южно-африканский уголь, приходящий, по слухам, в Незалежную из Новороссийска. Она и газ покупает у Евросоюза, прекрасно понимая, откуда он на самом деле. Впрочем, если Киев «сам обманываться рад» и для него опосредованная торговля с Российей - система, то в случае с США - это лишь забавное стечение обстоятельств. Ведь когда припрет - тут не до санкций и политики. Ничего личного - только бизнес.