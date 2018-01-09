«Слава Богу, что вы не майор ФСБ»: поклонники Юлии Барановской восхищаются ее отдыхом на Бали

9 Янв. 2018 2018-01-09T18:08:39+03:00

Телеведущая с детьми сейчас отдыхает на Бали, и судя по всему, чувствует себя прекрасно Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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В топе рейтинга новостей последних двух дней - скандал, который устроила супруга футболиста Андрея Аршавина – Алиса. Ее ссадили с рейса Москва- Алматы за «деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа». Жена футболиста клуба «Кайрат» ругалась на экипаж, называла себя майором ФСБ и требовала пересадить в бизнес-класс, где она летела с детьми свою няню. У той соотвественно было место в экономе.

Более того, за 200 метров до взлетно-посадочной полосы госпожа Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, а это категорически запрещено правилами безопасности. Бортпроводники говорили, что она рискует своим здоровьем и малышки. И даже письменное предписание не остановило хамское поведение супруги футболиста.

Этот инцидент вызвал бурную реакцию в сети. И разумеется, поклонники мастерства футболиста не могли не сравнить поведение нынешней супруги Аршавина с прежней – Юлией Барановской. Мол, за ней «таких выпадов» не наблюдалось. Действительно, телеведущая с тремя детьми сейчас отдыхает на Бали, и судя по всему, чувствует себя прекрасно. Женщина купается с детьми в океане, ездит на экскурсии, учит детей подводному плаванию. Здесь же сейчас отдыхает и солист группы Иванушки International Андрей Григорьев – Аполлонов, старый друг семьи. Он наезжает в гости к Барановской и ее детям. Читает малышне книжки, катается с ними на лодке, за что Юлия Барановская, судя по всему, очень благодарна другу, называя ее "усатым нянем". А тем временем, читатели ее микроблога восхищаются ее терпением и упорством как мамы- одиночки.

baranovskaya_tv Где-то на островах

«Супер мама! Красотка и умница! Поражаюсь Вашему терпению, силе и энергии! Хоть и сама мама 3х) Счастья вам и вашим деткам», «Юлия, как хорошо, что вы не майор ФСБ», «Умничка!! А жену Аршавина с детьми с самолета сняли!!! Вселенная сама знает, кому где отдыхать)))))", - комментируют фото с отдыха телеведущей проекта «Мужское и женское» фолловеры.

baranovskaya_tv Усатый нянь @apollonov_ag Маня @masha_g.a теперь их пять

Напомним, Юлия Барановская и Андрей Аршавин прожили в гражданском браке около 10 лет. Пара рассталась со скандалом: футболист ушел к Алисе Казьминой, когда Барановская готовилась к рождению третьего ребенка. В последний раз Андрей видел своих детей в 2014 году. Юлии пришлось через суд выбивать алименты от Аршавина, и в ходе судебного процесса выяснилось, что бывший игрок лондонского "Арсенала" скрывал часть своих доходов. Но трудная ситуация, в которой оказалась Барановская, не сломила ее. Она пошла работать на телевидении, потом появились рекламные контракты. Также Юлия написала книгу, где рассказала о том, как тяжело ей дался развод.

Аршавин же женился на Казьминой летом прошлого года, в новом браке у него родилась дочь.

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Отметить Рождество вместе супругам Аршавиным не удалось, но их фамилия сейчас во всех новостных лентах. Алиса Аршавина планировала вылететь 6 января из Шереметьево в Алматы, где сейчас играет ее муж футболист Андрей Аршавин. Если бы не скандал на борту самолета, то через несколько часов Алиса с детьми и няней были бы уже в Казахстане и отмечали вместе Рождество. Но супругу футболиста сняли с самолета. Якобы из-за того, что ее 10-месячная дочка «наделала в штанишки» и запах разошелся по всему самолету. (подробности)

Жена футболиста Аршавина о скандале в Шереметьево: «Стюардесса сказала полиции, что нас высадили, потому что от 10-месячного ребёнка плохо пахло!»

За комментариями мы обратились к самой Алисе Аршавиной. 6 января с двумя дочерьми (одной из которых всего 10 месяцев) Алису сняли с рейса. Следующий рейс из Москвы до Алматы был только в 7:40 утра 7 января, поэтому Алисе и детям пришлось переночевать в ближайшей гостинице (подробности)

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Самые известные авиадебоширы: кто из российских звезд устраивал сцены в самолетах

Известную фотомодель и тогда еще супругу футболиста екатеринбургского «Урала» Федора Смолова сняли с рейса в аэропорту Екатеринбурга. Дело было в октябре 2014 года. Самолет вырулил на взлетку, а Виктория разговаривала по мобильному, закинув ноги в ботинках на стену. Стюардесса попросила выключить телефон. Что было дальше, участницы ЧП рассказывали по-разному (подробности)