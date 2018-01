Иные измерения и в самом деле существуют?

9 Янв. 2018 2018-01-09T17:57:36+03:00

Помимо привычных трех измерений — длины, ширины и глубины — реально существует, как минимум, еще одно пространственное измерение. Эксперименты, которые позволили сделать столь сенсационный вывод, провели американские, британские, израильские, немецкие и швейцарские ученые из нескольких институтов (The Pennsylvania State University, Institute for Theoretical Physics, University of Pittsburgh, Holon Institute of Technology, Max-Planck-Institut für Quantenoptik, School of Physics and Astronomy, University of Birmingham).

Исследователи создали специальные структуры из атомов, охлажденных почти до абсолютного нуля, и фотонов. Эти структуры повели себя так будто бы реагировали на события, которые происходили за пределами нашего трехмерного мира и оказывали влияние через «дополнительное» - четвертое измерение.

Конкретно в проведенных ныне экспериментах удалось воспроизвести четырехмерный квантовый эффект Холла. О чем сообщил журнал Nature сразу в двух публикациях - Exploring 4D quantum Hall physics with a 2D topological charge pump и Photonic topological boundary pumping as a probe of 4D quantum Hall physics .

- Физически мы не проникли в четырех-мерное пространство, но смогли почувствовать его, получив 4-D квантовый эффект Холла, используя систему более низкой размерности, потому что система более высокой размерности закодирована в элементах ее структуры,— сообщил Gizmodo Майкл Рехтсман (Mikael Rechtsman), профессор Пенсильванского университета.

- Возможно, - размечтался ученый, - появится новая физика, учитывающая более высокие пространственные измерения. И будут созданы устройства, которые, благодаря этому, смогут работать гораздо эффективнее в привычном нам трехмерном мире.

Кто знает, вдруг получится проникнуть в четвертое измерение. И окажется, что «вдоль него» проходят ходы сквозь ткань пространства-времени — те самые «кротовый норы», соединяющие отдаленные части Вселенной.

Кстати, ученые и раньше сомневались, что число пространственных измерений ограничено тремя. Еще в позапрошлом веке австрийский физик Эрнст Мах (Ernst Mach) писал: «Удовлетворительную теорию электричества до сих пор не удалось создать, может быть, от того, что электрические явления непременно хотели объяснить молекулярными процессами в пространстве с тремя измерениями».

Четвертое измерение может вывести нас в необозримые дали.

Ныне существуют весьма экзотические теории строения Вселенной, в которых пространство раскинулось аж в 11 измерениях, а элементарные частицы при этом - на самом деле струны, которые выглядят точечными объектами лишь в нашем мире. То есть, представляют собой некие следы, протянувшиеся из более высоких измерений.

Доказать правоту подобных воззрений — на счет 11 измерений - пока не удается. А вот убедить - пусть очень окольно, путано и сложно, что существует четвертое измерение, вроде бы уже получается. По крайней мере в научных журналах.