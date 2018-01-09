9 Янв. 2018 2018-01-09T19:32:10+03:00

В США в водоёмах замёрзли аллигаторы. Из-за аномальных холодов в США вмёрзли в лёд аллигаторы. Но не волнуйтесь! Они живы.

Но не волнуйтесь! Они живы, просто впали в своеобразную спячку

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Из-за аномальных морозов в США аллигаторы вмёрзли в лёд водоёмов. Мир облетели подтверждающие это кадры из парка в Северной Каролине.

Однако эксперты успокаивают: пресмыкающиеся в порядке. Они просто погрузились в анабиоз*. И ноздри из воды животные высунули специально - чтобы не задохнуться.

У аллигаторов есть очень ценное для выживание свойство - они могут регулировать температуру своего тела, подстраиваясь под условия окружающей среды. Как только потеплеет, рептилии вернутся к привычному образу жизни.

Эксперты успокаивают: пресмыкающиеся живы. Фото: Shallotte River Swamp Park

Отметим, что в этом году в США пришла «русская зима». Температура воздуха в большинстве городов - на 11-17 градусов ниже нормы. В некоторых местах - морозы ниже 30 градусов. Известно, как минимум, о 12 жертвах холода. Зато в самом северном штате, Аляске, температура… ноль градусов.

Впрочем, снега и настоящего мороза ждут и москвичи (подробности)

*Анабиоз - приостановка жизнедеятельности организма с последующим восстановлением её при благоприятных условиях.