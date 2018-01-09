Хакеры взломали аккаунт Лопырёвой и опубликовали видео неадекватного Мамаева

9 Янв. 2018 2018-01-09T19:13:10+03:00

На других снимках футболист «Краснодара» предстал на пару с полуобнаженной женой

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По иронии судьбы еще день назад Виктория Лопырева рекламировала в своем инстаграме полностью защищенный месседжер, а уже теперь микроблог Амбассадора Чемпионата мира по футболу представляет собой одну большую провокацию. Хакеры взломали ее аккаунт и опубликовали множество сенсационного видео и фото контекта.

В том числе, появились кадры из личного архива футболиста "Краснодара" Павла Мамаева. И судя по видео, полузащитник явно находится под воздействием алкоголя. Речь его путанная, он с трудом выговаривает слова, зато виртуозно ругается матом. В ролике он интересуется у кого-то, возможно, у супруги как без него живется в городе, сопровождая свои вопросы неоднозначными идиомами.

Один из снимков, появившихся в инстаграме Лопыревой.

На другом снимке, который появился в инстаграме звезды тоже Мамаев, только теперь он изображен полуголый футболист вместе с женой Аланой.

Хакеры таким образом решили разместить свою рекламу и даже оставили контактный номер.

Стоит отметить, что семья Мамаевых вообще очень любима хакерами. В апреле прошлого года супруга полузащитника краснодарского клуба - Алана уже становилась жертвой кибермошенников. Тогда аферисты грозились опубликовать интимные фото пары, если футболист не выплатит им 20 тысяч долларов единовременно и после этого – определенный процент от зарплаты ее супруга, которая, по неофициальной информации, составляет порядка двух миллионов евро в год. А еще чуть ранее, в сети появилось видео, на котором Алана якобы употребляет наркотики. Естественно, как только видео до этого лежавшее в свободном доступе, получило широкое распространение, девушка заявила, что дурачилась на камеру. Но не все ей поверили.

Поклонники уже написали в инстаграме пары, что не пора ли паре уже задуматься о двухфазной идентификации их микроблогов, а то количество скандального контента на них в сети уже черезчур много.

К слову, именно в июле 2016 года был одним из участников "монакской вечеринки", где футболисты, распевая гимн России и распивая элитное шампанское за ночь потратили 250 тысяч евро.

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