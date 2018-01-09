Гибель военного спутника Zuma "снесла" всю верхушку космического руководства США

9 Янв. 2018 2018-01-09T14:04:41+03:00

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Американская общественность требует от Дональда Трампа максимально жестко наказать причастных к развалу космической отрасли страны. Последней каплей стала потеря военного космического аппарата Zuma, разработанного корпорацией Northrop Grumman и запущенного компанией Илона Маска Space X. Министр обороны США Джеймс Мэттис создал специальную комиссию по расследованию деятельности руководства Northrop Grumman, а заодно и Boeing и Lockheed Martin, поскольку эти корпорации тоже выполняют военные заказы. Глава NASA Роберт Лайтфут объявил о полной приостановке пусков ракет компании Space X до выяснения причин аварии. И о начале аудиторской проверки всех активов владельца Space X Илона Маска.

Вице-президент США Майкл Пенс, в свою очередь, пообещал продолжить давление на руководство NASA с целью обеспечения приоритета США в космической сфере. Он также объявил строгий выговор председателю и главному исполнительному директору Northrop Grumman Уэсу Бушу.

На сайте крупнейшего портала космических новостей Space.com появилась разгромная статья «Космос, который мы потеряли», в которой придирчиво анализируется американская программа пусков ракет. В ней делается вывод о том, что в последние годы космонавтика США заметно сдала свои позиции. С 2011 года – то есть уже почти 7 лет – у США нет своего пилотируемого корабля и доставка астронавтов на Международную космическую станцию зависит от российских кораблей «Союз». Две американские ракеты летают на двигателях, созданных в России. Американские астронавты проходят подготовку в подмосковном Звездном городке. И вообще по количеству пусков Китай мощно догоняет США.

…Человек, который более-менее понимает что-то в космонавтике, прочитав первые три абзаца, пожмет плечами: это вообще что за чушь такая? NASA так не действует. Никаких обращений общественности Трампу не было. Никто Маска не прижучил – мало того, даже первый пуск его тяжелой ракеты Falcon Heavy не перенесен. Да и Пенс не требовал наказать главу Northrop Grumman.

Зато далекий от отрасли обыватель согласно кивнет головой – правильно, наводят порядок. Ну вот как у нас после потери «Метеора М» (напомню, в декабре прошлого года разгонный блок «Фрегат» из-за ошибки в алгоритме не вывел этот метеорологический аппарата на расчетную орбиту). За что были объявлены выговоры руководителям нескольких космических предприятий.

На самом же деле в США действительно никто истерику по поводу потери сверхсекретного военного аппарата Zuma (и наверняка очень дорогого) не устраивал. Илон Маск, на чьей ракете должен быть выведен на орбиту спутник, вообще посчитал пуск удачным – ведь первая ступень снова благополучно вернулась на землю. Ну а то, что аппарат упал в океан – и даже не понятно, сам он это сделал или вместе со второй ступенью ракеты – так мы «такие пуски не комментируем» (Джеймс Глисон, представитель Space X). «Это секретная миссия», - это все, что выдавил из себя Лон Рейнс, представитель Northrop Grumman. На сайте Space.com самыми популярными остаются заметки про жизнь на Марсе и про годовщину запуска СССР «Лунохода-2».

Это я все к чему? Вроде бы, в США должна подняться буря – как же так, Илон Маск не оправдал надежд. Сколько он добивался, чтобы его ракете Falcon доверили возить военные грузы, сколько доказывал, что сможет выполнять пилотируемые запуски (а к надежности ракет, которые доставляют на орбиту экипажи, требования гораздо более жесткие, чем к тем, которые поднимают спутники). А ничего этого нет.

На главной странице сайта Space X – красивое видео пуска. И из всех официальных сообщений только одно – создается комиссия, которая разберется, что произошло. Точка. Космическая техника - штука очень сложная, не идеальная. Сбои возможны… Разберемся и пойдем (полетим!) дальше. А у нас после неудачи с «Метеором М» сколько апокалипсических «аналитических» заметок вышло? Хотя, если уж честно сравнивать – то второй пуск ракеты с нового космодрома Восточный действительно был успешным. Ракета «Союз» на новом месте вполне освоилась и все три ее ступени отработали без замечаний. Засбоил разгонный блок «Фрегат». Но и он до той поры 62 раза выполнил все задачи.

Я уже писал и снова повторю – мы как-то сладострастно расковыриваем ранки, а потом, похоже, наслаждаемся, соревнуясь, кто похлеще опишет впечатления. Самый любимый жанр – написать о том, как у нас все плохо и какие вокруг тупицы некомпетентные. Не спорю – в космонавтике накопились серьезные проблемы. А что вы хотели, если почти двадцать лет она «дожевывала» советские запасы. Не столько развивалась, сколько выживала. И неправильный припой в двигателях Воронежского завода, вколоченные вверх ногами датчики на ракете «Протон», и лишнее топливо, залитое в разгонный блок – это все симптомы очень неприятной болезни. Но двигатели все отозваны и перебраны, принята программа подготовки молодых кадров для отрасли, закончена эскизная проработка новой ракеты «Союз-5», разрабатывается новый пилотируемый корабль «Федерация». Стали летать – черт возьми! – ракеты с нового космодрома Восточный. А за год-два пациента, который долго находился в состоянии, приближенном к коме, на ноги не поднять.

Конечно, аварии и ошибки – штука неприятная, обидная. И стоят они в космонавтике немаленьких денег. Но без них не бывает движения вперед. Тот же Илон Маск считает, что первый пуск его тяжелой ракеты Falcon Heavy будет, скорее всего, неудачным – тяжело синхронизировать все ее двигатели (кстати, пуск запланирован на конец января). Но по-другому ракеты, увы, летать не учат.

И напоследок напомню: через четыре дня после неудачного пуска с Восточного спутника «Метеор М» с космодрома Плесецк точно такой же ракетой «Союз 2.1б» был успешно выведен на орбиту российский военный спутник «Лотос-С».