"Движение вверх": где правда, а где вымысел?

10 Янв. 2018 2018-01-09T21:48:11+03:00

Что правда в фильме, а что художественный вымысел? Об этом создатели картины и участники легендарного матча расскажут в студии Радио КП Фото: кадр из фильма

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В кинотеатрах с триумфом идет фильм «Движение вверх», который рассказывает о легендарном баскетбольном матче. В финале мюнхенской Олимпиады-1972 года советская сборная в драматической борьбе обыграла сборную США. За три секунды до конца наша команда уступала, но бросок Александра Белова принес победу СССР. Точный пас Белову на счету Ивана Едешко.

Сам Иван Иванович, актер исполнивший его роль Кузьма Сапрыкин,а также Александр Ряполов, исполнивший роль Алжана Жармехамедова - станут гостями радио «Комсомольская правда».

Что правда в фильме, а что художественный вымысел? Как впервые встретились герои фильма и те, кто будет их играть? Как удалось добиться такой правдоподобности?

Эти и другие вопросы вы можете задать герою Мюнхена-1972 и актерам фильма «Движение вверх» 10 января в 13.00 мск в эфире Радио "Комсомольская правда". Вы можете звонить в прямой эфир по телефону 8-800-200-97-02 (звонок бесплатный для всех жителей России) или писать сообщения на WhatsApp и Viber (номер +7-967-200-97-02).

Смотрите видеотрансляцию 10 января в 13.00 мск из студии в этой заметке, на нашем официальном канале в YouTube, слушайте радио на частоте 97,2FM в Москве, на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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Финальный матч 1972 года оброс легендами. Его действительно считают одним из самых драматичных в истории. Изучать игру и ее героев по фильму «Движение вверх», конечно, не стоит. Есть книга Сергея Белова с таким же названием, в прошлом году вышла книга Владимира Гомельского «Легендарный финал». Есть много хороших статей и документальных фильмов. Вот лишь некоторая информация о реальных событиях и судьбах... (подробности).