2018-01-09T21:48:11+03:00
Звезды

"Движение вверх": где правда, а где вымысел?

Актеры спортивной драмы Антона Мегердичева в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" расскажут, как снимался фильм, ставший лидером новогоднего проката [видеотрансляция с 13.00 10 января]
Павел САДКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Что правда в фильме, а что художественный вымысел? Об этом создатели картины и участники легендарного матча расскажут в студии Радио КПЧто правда в фильме, а что художественный вымысел? Об этом создатели картины и участники легендарного матча расскажут в студии Радио КПФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

В кинотеатрах с триумфом идет фильм «Движение вверх», который рассказывает о легендарном баскетбольном матче. В финале мюнхенской Олимпиады-1972 года советская сборная в драматической борьбе обыграла сборную США. За три секунды до конца наша команда уступала, но бросок Александра Белова принес победу СССР. Точный пас Белову на счету Ивана Едешко.

Сам Иван Иванович, актер исполнивший его роль Кузьма Сапрыкин,а также Александр Ряполов, исполнивший роль Алжана Жармехамедова - станут гостями радио «Комсомольская правда».

Что правда в фильме, а что художественный вымысел? Как впервые встретились герои фильма и те, кто будет их играть? Как удалось добиться такой правдоподобности?

Эти и другие вопросы вы можете задать герою Мюнхена-1972 и актерам фильма «Движение вверх» 10 января в 13.00 мск в эфире Радио "Комсомольская правда". Вы можете звонить в прямой эфир по телефону 8-800-200-97-02 (звонок бесплатный для всех жителей России) или писать сообщения на WhatsApp и Viber (номер +7-967-200-97-02).

Смотрите видеотрансляцию 10 января в 13.00 мск из студии в этой заметке, на нашем официальном канале в YouTube, слушайте радио на частоте 97,2FM в Москве, на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вдова Александра Белова о фильме «Движение вверх»: Сашу сделали смертельно больным уже во время Олимпиады в Мюнхене, но это не так!

Александра Овчинникова и Евгения Кондрашина поделились с «КП» впечатлениями от просмотра. Евгения Вячеславовна Кондрашина, изначально настроенная против фильма, посмотрела «Движение вверх» несколько дней назад. Сразу, в день премьеры 28 декабря, не решилась, а вот на январских каникулах ее позвали в кинотеатр представители баскетбольного клуба «Спартак». И она согласилась (подробности)

КСТАТИ

«Движение вверх» и реальный Мюнхен-72: Что правда в фильме о великом баскетбольном финале на Олимпиаде 1972 года

Финальный матч 1972 года оброс легендами. Его действительно считают одним из самых драматичных в истории. Изучать игру и ее героев по фильму «Движение вверх», конечно, не стоит. Есть книга Сергея Белова с таким же названием, в прошлом году вышла книга Владимира Гомельского «Легендарный финал». Есть много хороших статей и документальных фильмов. Вот лишь некоторая информация о реальных событиях и судьбах... (подробности).

Финальный матч 1972 года оброс легендами. Его действительно считают одним из самых драматичных в истории. Изучать игру и ее героев по фильму «Движение вверх», конечно, не стоит. Есть книга Сергея Белова с таким же названием, в прошлом году вышла книга Владимира Гомельского «Легендарный финал». Есть много хороших статей и документальных фильмов. Вот лишь некоторая информация о реальных событиях и судьбах... (подробности).

Финальный матч 1972 года оброс легендами. Его действительно считают одним из самых драматичных в истории. Изучать игру и ее героев по фильму «Движение вверх», конечно, не стоит. Есть книга Сергея Белова с таким же названием, в прошлом году вышла книга Владимира Гомельского «Легендарный финал». Есть много хороших статей и документальных фильмов. Вот лишь некоторая информация о реальных событиях и судьбах... (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Павел САДКОВ

 
Читайте также
На заре спецэффектов: Невесомость снимали под водой, а пришельцев лепили из жидкого пенопласта
8 января в России отмечается День детского кино. Вспоминаем, к каким ухищрениям прибегали 40 лет назад советские режиссеры-фантасты, давшие жизнь культовым картинам
Новости 24
Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2018 и 2019 годах
Минстрой планирует обязать управляющие компании раскрывать структуру тарифов ЖКХ
В Пенсионном фонде объяснили, кому отказывают в назначении страховой пенсии
Мощное землетрясение произошло в Карибском море
Погода в Москве на 10 января 2018 года: ожидается до 2 градусов мороза
Небензя призвал США взять на себя ответственность за восстановление Ракки
Американский генерал сравнил возможную войну в Корее с «Игрой престолов»
Президент Южной Кореи заявил о готовности встретиться с главой КНДР
SpaceX отрицает потерю спутника из-за нештатной работы Falcon 9
Минобороны определило, откуда взлетели дроны, атаковавшие базы РФ в Сирии
Посольство РФ осудило попытки Вашингтона оказать давление на Москву перед выборами
США планируют создать новую ядерную боеголовку для сдерживания России
Трамп уверен, что победит Опру Уинфри на выборах в 2020 году
Пожар в московском «Физтехпарке» ликвидирован
Ростуризм предупредил о лавиноопасной ситуации в Швейцарии
Белый дом подтвердил участие Трампа в Давосском форуме
Имя Бориса Немцова будет присвоено площади перед посольством РФ в Вашингтоне
Назван самый богатый человек в мире
Основатель «Яндекса» Аркадий Волож купил гражданство Мальты
Госдепартамент: США приветствуют переговоры между Сеулом и Пхеньяном
Потерянный при запуске спутник США стоил миллиарды долларов
В Москве новый участок салатовой ветки метро откроется через два-три месяца
Катрин Денев выступила в защиту права мужчин соблазнять женщин
Эквадор готов выселить Ассанжа из своего посольства в Лондоне
Умер Александр Ведерников - оперный певец и экс-солист Большого театра
Подозреваемый в убийстве украинской правозащитницы Ноздровской арестован
МИД Турции вызвал послов России и Ирана из-за нарушений в Идлибе
В Лас-Вегасе найдена мертвой 20-летняя порнозвезда Оливия Нова