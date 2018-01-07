2018-01-08T01:03:46+03:00
Спорт

«Движение вверх» и реальный Мюнхен-72: Что правда в фильме о великом баскетбольном финале на Олимпиаде 1972-года

"Комсомольская правда" выяснила, как сложилась судьба советских баскетболистов - прототипов фильма «Движение вверх»
Петр ПАВЛОВ
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Движение вверх - Трейлер #2 (2017).

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Финальный матч 1972 года оброс легендами. Его действительно считают одним из самых драматичных в истории. Изучать игру и ее героев по фильму «Движение вверх», конечно не стоит. Есть книга Сергея Белова с таким же названием, в прошлом году вышла книга Владимира Гомельского «Легендарный финал». Есть много хороших статей и документальных фильмов… Вот лишь некоторая информация о реальных событиях и судьбах…

1. Сразу после окончания игры должно было состояться награждение. Сборная США подала протест на судейство, и выйти за медалями отказалась. Торжественное вручение медалей перенесли на другой день. Но и тут сборная США не появилась, вся команда, за исключением одного игрока, уехала домой, отказавшись принимать участие в церемонии закрытия Игр. Медали сборной США до сих пор лежат в хранилище одного из швейцарских банков. Раз в четыре года игроки сборной США и их наследники (на данный момент в живых осталось 10 игроков американской команды) получают письма от генсека МОК с предложением забрать медали. Но едва ли кто-то этим предложением воспользуется. Скажем, игрок сборной США Кевин Джойс, перед смертью оставил завещание, в котором категорически запретил своим потомкам забирать «серебро».

2. Вдова Александра Белова, советская баскетболиста Александра Овчинникова фильмом крайне недовольна. Напомним, одна из сюжетных линий – болезнь Белова, его проблемы с сердцем. Александр Александрович (с Сергеем Александровичем Беловым они всего лишь однофамильцы, не родственники) действительно умер рано, в возрасте 26 лет, через четыре года после Мюнхена. Как утверждает в своей книге В. Гомельский, причиной смерти стал подхваченный на олимпийской базе в Сухуми сальмонеллез. Из-за неправильного лечения он обострил хронические заболевания сердца. Александр Белов один из самых талантливых игроков нашего баскетбола. Всю карьеру провел в одном клубе («Спартак», Ленинград) и у одного тренера – Владимира Петровича Кондрашина.

Александр Белов один из самых талантливых игроков нашего баскетбола Фото: ТАСС

Александр Белов один из самых талантливых игроков нашего баскетболаФото: ТАСС

3. Вдова Владимира Кондрашина фильм резко осудила. Авторы обсуждали с ней сценарий, но Евгения Вячеславовна посчитала обилие художественных допущений явно излишним. В результате главные герой в исполнении Машкова – Гаранжин, а не Кондрашин, а Виктория Толстоганова исполняет роль Евгении Гаранжиной.

Главный герой в исполнении Машкова – Гаранжин, а не Кондрашин Фото: кадр из фильма

Главный герой в исполнении Машкова – Гаранжин, а не КондрашинФото: кадр из фильма

Сыну Кондрашиных в 1972 году было 20 лет, и вся линия с «операцией для ребенка» - мелодраматическая выдумка. Как, впрочем, и эпизод с лечением Александра Белова в США за счет тренера. Владимир Кондрашин всю жизнь тренировал ленинградский «Спартак». Дважды выигрывал с ним чемпионат страны, приводил сборную СССР к победам на чемпионатах мира и Европы. Владимир Петрович умер в 1999 году, посмертно включен в зал славы ФИБА.

4. Сборная СССР, победившая в 1972 году, особых лавров и признания от государства не получила. Больше того, команду показательно травили. Участники сборных СССР всегда что-то везли из-за границы. Даже если размеры ввозимого превышали нормы, на это закрывали глаза. Но в 1973 году разразился большой скандал. Сборная СССР по баскетболу, в ранге Олимпийских чемпионов проводила двухмесячное турне по Америке. Турне было коммерческим, то есть Спорткомитет СССР неплохо на нем заработал. Игроки тоже получили повышенные премиальные. В Шереметьево во время досмотра нарушения были обнаружены сразу четырех игроков команды. Алжан Жармухамедов, Александр Белов, Михаил Коркия и Иван Дворный стали фигурантами разгромной статьи в «Правде» и получили пожизненную дисквалификацию от федерации баскетбола СССР. Первых трех «отбили» соответственно министерство обороны (ЦСКА), руководство Ленинграда («Спартак») и МВД («Динамо», Тбилиси). А вот игравшего за свердловский «Уралмаш» Дворного осудили на три года, из которых полтора он провел за решеткой до условно-досрочного освобождения. Имена героев Мюнхена в качестве отрицательных примеров проводили сразу нескольким поколениям советских баскетболистов.

Иван Едешко и Владимир Кондрашин Фото: ТАСС

Иван Едешко и Владимир КондрашинФото: ТАСС

5. В фильме есть эпизод про контактные линзы, которые Гаранжин дает плохо видящему Жармухаметову (в исполнении актера Александра Ряполова). Жармухамедов действительно плохо видел: «… зрение было минус 2,5. Ребята удивлялись: "Как ты бросаешь?" - "На ощупь". После Олимпиады в Мюнхене пользовался контактными линзами. Их по спецзаказу вытачивали из оргстекла. Жесткие, неудобные - месяца полтора я привыкал, обливаясь слезами.

- На площадке выпадали?

- Постоянно. Как-то под щитом толкнули, линза выскочила. Я склонился над паркетом. Гомельский закричал: "Судья, стой!" Всей командой шарили по полу. Наконец протягивают. Несусь в раздевалку, чтоб промыть, быстро вставляю - и понимаю, что линза треснула. Видно, наступили. Деваться некуда - доигрываю так. Острые трещины натерли сетчатку. Позже развилась катаракта, зрение упало до минус 9,5 - пришлось оперироваться» (из интервью газете «Спорт-Экспресс»).

6. Еще одна линия фильма – «антисоветский настрой» Модестаса Паулаускаса. Паулаускас был капитаном сборной СССР в 1969-1974 годах, то есть лицом команды. И, конечно, никаких демонстративных высказываний позволить себе не мог. Когда в 1976 году Паулаускас заканчивал карьеру, ему устроили прощальный матч, половину которого он провел в форме «Жальгириса», а вторую в форме сборной СССР. Собственно, вопрос о «благонадежности» капитана никогда не стоял.

Паулаускас был капитаном сборной СССР в 1969-1974 годах, то есть лицом команды Фото: ТАСС

Паулаускас был капитаном сборной СССР в 1969-1974 годах, то есть лицом командыФото: ТАСС

ЧТО С НИМИ СТАЛО?

Сборная СССР – олимпийские чемпионы Мюнхена-1972 года

1. Анатолий Поливода, «Строитель» (Киев) (род. 1947). После окончания игровой кареры работал тренером, преподавал. Сейчас пенсионер, живет в Миргороде, Полтавская область, Украина. Имеет двух дочерей.

2. Сергей Коваленко, «Строитель» (Киев), ЦСКА (1947-2004), после завершения карьеры тренеровал, потом был владельцем фирмы по продаже сройматериалов. Его сыграл Иван Орлов.

3. Модестас Паулаускас, «Жальгирис» (Каунас), (род, 1945), капитан сборной СССР (1969-1974), тренер профессиональных клубов, сейчас работает с детьми. Женат, сын играл за дубль ЦСКА. В фильме роль Паулаускаса сыграл Джеймс Тратас.

4. Зураб Саканделидзе, «Динамо», Тбилиси. (1945-2004). После завершения карьеры работал тренером. Его роль исполнил Иракли Микава.

5. Михаил Коркия, «Динамо», Тбилиси. (1948-2004) Работал тренером, занимался бизнесом, был совладельцем футбольного клуба «Торпедо», Кутаиси. Умер через месяц после смерти Саканделидзе. Его роль в фильме исполнил Отар Лордкипанидзе.

Та самая сборная. Сидят: (слева направо) Модестас Паулаускас, Михаил Коркия, Зураб Саканделидзе, Иван Едешко, Сергей Белов, стоят: Алжан Жармухамедов, Геннадий Вольнов, Анатолий Поливода, Сергей Коваленко, Алексндр Белов, Иван Дворный и Александр Болошев Фото: ТАСС

Та самая сборная. Сидят: (слева направо) Модестас Паулаускас, Михаил Коркия, Зураб Саканделидзе, Иван Едешко, Сергей Белов, стоят: Алжан Жармухамедов, Геннадий Вольнов, Анатолий Поливода, Сергей Коваленко, Алексндр Белов, Иван Дворный и Александр БолошевФото: ТАСС

6. Алжан Жармухамедов, ЦСКА (Москва) (род, 1944) Воспитанник СКА (Ташкент), во время работы на заводе лишился фаланг двух пальцев. После завершения карьеры игрока работал тренером. В фильме Жармухамедова сыграл Александр Ряполов.

7. Сергей Белов, ЦСКА (Москва) (1944-2013). Один из лучших баскетболистов 20 века, знаменитый тренер, был президентом Российской федерации баскетбола, был главным тренером сборной России. Зажигал огонь Олимпийских Игр-1980 года. Первый неамериканец, вошедший в баскетбольный зал славы (США).

Его роль в фильме исполнил Кирилл Зайцев.

8. Иван Едешко, ЦСКА (Москва) (род. 1945). Автор той самой знаменитой передачи, после которой Александр Белов забил победный мяч. Заслуженный тренер СССР и России. В фильме Ивана Ивановича сыграл Кузьма Сапрыкин.

9. Александр Болошев, «Динамо», Москва. (1947-2010). После окончания игровой карьеры тренировал, работал зам. Гендиректора БК «Химки». Эту роль исполнил Егор Климович.

10. Геннадий Вольнов, ЦСКА, «Динамо» (Москва). (1939-2008) После окончания карьеры преподавал.

11. Иван Дворный, «Уралмаш», Свердловск (1952-2015). Прервал карьеру из-за судебного приговора. Продолжил играть, но на прежний уровень не вышел. Занимался пчеловодством. Работал слесарем, потом в пожарной части. В 2012-15 0 президент федерации баскетбола Омской области.

12. Александр Белов, «Спартак», Ленинград (1951-1978). Один из самых выдающихся баскетболистов в истории СССР. Автор победного броска в финале Олимпиады-1972. В фильме его роль исполнил Иван Колесников.

КАК ЭТО БЫЛО

Видеозапись легендарного матча

Видеозапись легендарного матча .Баскетбольный финал Олимпиады-1972 года

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Движение вбок

Павел САДКОВ

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