Президента Молдовы Игоря Додона временно лишили полномочий

10 Янв. 2018 2018-01-10T13:58:55+03:00

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Президента Молдовы Игоря Додона опять временно лишили президентских полномочий. Это уже становится похоже на затянувшуюся игру, в которой все ходы расписаны и известны заранее. Первый раз Конституционный суд Молдовы сделал это, когда президент Додон отказался назначать министром обороны Евгения Стурзу. Тогда КС Молдовы, шесть членов которого являются гражданами Румынии, временно прекратил полномочия Додона в октябре и разрешил назначить министра спикеру молдавского парламента Андриану Канду. После назначения полномочия президента вернули Додону.

В этот раз КС Молдовы предпринял такой же шаг 2-го января. Потому что Додон отказался подписать закон о запрете трансляции российских информационных, аналитических и политических программ на территории Молдовы (закон «о борьбе с иностранной пропагандой»), а также назначить шесть новых министров взамен отставленных. При этом аргументация президента была проста, а логика – железобетонной. «Я не одобрю скомпрометировавших себя кандидатов и не подпишу законы, противоречащие интересам граждан, - заявил Додон. - Относительно закона о борьбе с пропагандой - он представляет собой откровенное посягательство на свободу граждан Республики Молдова в получении информации. Речь идет о цензуре, основанной на двойных стандартах, в стиле правящих в стране демократов. Почему обходят вниманием СМИ, открыто выступающие за упразднение государственности Республики Молдова?».

На этот раз спикер парламента Канду подготовился лучше: он одним махом и закон подписал за президента, и всех шестерых министров, назначению которых противился Додон, привел к присяге в резиденции главы государства. Своих руководителей получили молдавские МИД, Минэкономики, Минздрав, Минюст, Минсельхоз и Министерство труда и соцзащиты. Вступила в должность и новый вице-премьер по реинтеграции. По крайней мере, двое из новых министров причастны к краже миллиарда евро, который объявили государственным долгом и обязали возвращать всех граждан страны.

Понятно, что противостоящие президенту Молдовы парламент и правительство республики стараются сделать все, чтобы превратить действующего главу государства в некое подобие привратника или швейцара, открывающего и закрывающего двери по желанию депутатов или премьера. Очевидно, что этого у них не получается, и они вынуждены публично прибегать к откровенным манипуляциям. С другой стороны, Додон не дает повода, чтобы устроить в Кишиневе подобие украинского майдана и ввергнуть страну в буйство кровавого хаоса. Он возлагает большие надежды на парламентские выборы, которые пройдут в Молдове в этом году. В этих условиях, как утверждает Додон, «любая социальная дестабилизация или волнение могут привести к жертвам, что поставит под знак вопроса результаты парламентских выборов».

По прогнозам, на этих выборах находящаяся сейчас у власти демократическая партия местного олигарха Плахотнюка должна потерпеть сокрушительное поражение. А Додон в случае победы получит реальные полномочия и лояльный парламент. И именно потому накал страстей в предстоящие месяцы будет только нарастать, а провокации против Додона в этот период станут более ожесточенными.

Но – надо держаться.