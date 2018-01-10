Поклонники уверены, что супруге Игоря Николаева не нужно было публиковать фото располневшей фигуры в купальнике

10 Янв. 2018 2018-01-10T14:56:58+03:00

Недавно критике подверглась новая фотография Проскуряковой, на которой она предстала с полотенцем на голове и совершенно без косметики Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Казалось бы, личная страница в инстаграме на то и личная, что ее владелец может публиковать там все, что ему угодно. Но у жены Игоря Николаева – Юлии Проскуряковой аккаунт открытый, на нее подписаны более ста тысяч человек и некоторые из них настойчиво уверяют жену маэстро, что ей непременно нужно что-то в ее стиле менять. Критике уже подвергались слишком скучные платья певицы, ее прическа и выбор обуви. Дошло дело и до фигуры жены Николаева. Сейчас Юлия вместе с семьей отдыхает в Майями, откуда она опубликовала видео, где идет купаться в океан. Разумеется, в купальнике. Фолловеры аккаунта звезды заявили, что молодой маме надо было подумать, прежде чем выкладывать видео, где она предстает с неидеальной фигурой.

«Зачем снимать и выкладывать, если фигура не ахти… ну сплошной купальник бы одели, а то как в колхозе… наших везде можно узнать на пляже», — написал один из пользователей.

«Юленька, вам стоило бы похудеть!» - подтянулись с советами другие подписчики.

Отметим, что в последнее время Проскурякова то и дело сталкивается с критикой в свой адрес. Недавно критике подверглась новая фотография Проскуряковой, на которой она предстала с полотенцем на голове и совершенно без косметики. Образ дополняло и грустное выражение лица Юлии — некоторые подписчики сравнили Проскурякову с бабушкой и посоветовали ей перестать себя старить.

uliaveronika Окунулась в океан ураааа!!! Всех с Рождеством!!! #майами #welcometomiami #океан #6января2018 #рождествохристово #спасибо #завтрадомой #дочкаждёт

КСТАТИ

«Стиль бабушки»: Поклонники раскритиковали новый имидж жены Игоря Николаева

О том, что Юлия Проскурякова стала все больше даже для праздничных выходов в свет выбирать явно возрастные наряды, поклонники заговорили после того, как она стала мамой. Теперь появившись с супругом на публике женщина предпочитала длинные, свободные платья и строгие прически. Но тогда казалось, что так супруга известного композитора пытается скрыть недостатки фигуры, которые не могут не быть у молодой мамочки. Но шло время, а стиль Проскуряковой становится все более «взрослым». Недавно Подписчики в Instagram раскритиковали челку Проскуряковой, отметив «нелепость образов». (подробности)