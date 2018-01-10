Путин приедет в «Комсомолку»
Сказанная несколько несколько лет назад знаменитая фраза Владимира Путина «Еду на работу - читаю «Комсомолку» в ближайшее время получит продолжение. Завтра, 11 января, президент России приедет в редакцию «КП» фактически на работу.
Месяц назад политический обозреватель «КП» Александр Гамов на Большой пресс-конференции пригласил Путина в гости в редакцию, и глава государства решил совместить визит в самую популярную газету страны с традиционной встречей с главными редакторами российских изданий накануне Дня печати (он отмечается 13 января).
Александр Гамов на Большой пресс-конференции пригласил Путина в гости в редакцию
Владимир Путин посмотрит, как живет Издательский дом «Комсомольская правда» и сайт KP.RU, заглянет в студию «Радио «КП» 97.2 FM и обсудит с главредами печатных СМИ состояние современных газет и журналов.
Владимир Путин в редакции "Комсомолки" в 2005 годуФото: Анатолий ЖДАНОВ
Сайт "Комсомольской правды" будет вести прямую трансляцию визита президента. Смотрите 11 января после 15.00 мск.
Владимир Путин в нашей редакции. 2000-й годФото: Анатолий ЖДАНОВ
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