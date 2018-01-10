2018-01-10T18:52:31+03:00
Политика

Путин приедет в «Комсомолку»

Президент России проведет в редакции «КП» встречу с главными редакторами крупнейших газет
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments22
Владимир Путин посмотрит, как живет и работает «Комсомолка», и обсудит с 16 главредами состояние современных газет и журналовВладимир Путин посмотрит, как живет и работает «Комсомолка», и обсудит с 16 главредами состояние современных газет и журналовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сказанная несколько несколько лет назад знаменитая фраза Владимира Путина «Еду на работу - читаю «Комсомолку» в ближайшее время получит продолжение. Завтра, 11 января, президент России приедет в редакцию «КП» фактически на работу.

Месяц назад политический обозреватель «КП» Александр Гамов на Большой пресс-конференции пригласил Путина в гости в редакцию, и глава государства решил совместить визит в самую популярную газету страны с традиционной встречей с главными редакторами российских изданий накануне Дня печати (он отмечается 13 января).

Александр Гамов на Большой пресс-конференции пригласил Путина в гости в редакцию

Александр Гамов на Большой пресс-конференции пригласил Путина в гости в редакцию

Владимир Путин посмотрит, как живет Издательский дом «Комсомольская правда» и сайт KP.RU, заглянет в студию «Радио «КП» 97.2 FM и обсудит с главредами печатных СМИ состояние современных газет и журналов.

Владимир Путин в редакции "Комсомолки" в 2005 году Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Владимир Путин в редакции "Комсомолки" в 2005 годуФото: Анатолий ЖДАНОВ

Сайт "Комсомольской правды" будет вести прямую трансляцию визита президента. Смотрите 11 января после 15.00 мск.

Владимир Путин в нашей редакции. 2000-й год Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Владимир Путин в нашей редакции. 2000-й годФото: Анатолий ЖДАНОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин - «Комсомолке»: Расходы на медицину увеличим, будем возрождать, что утрачено

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос обозревателя «Комсомольской правды» Александра Гамова, который касался здоровья нации (подробности)

Владимир Путин уже был в «Комсомольской правде» три раза. Ждем в четвертый

На традиционной итоговой встрече главы государства с представителями СМИ, которая в декабре 2017-го прошла в Москве, в Центре международной торговли, журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов задал Владимиру Путину вопрос, касающийся проблем здравоохранения. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Михаил Юрьев: Уже в феврале могут сменить 8 губернаторов. А затем - и отдельных персон в правительстве
Известный бизнесмен и соведущий программы «Главтема» на Радио «Комсомольская правда» рассказал, каких перемен нам стоит ждать от 2018 года и какие шансы на президентство у Грудинина и Собчак
Новости 24
Госдума отклонила законопроект о предоставлении помощи беднякам
Суд отклонил иск Siemens к структурам "Ростеха" по "крымским турбинам"
Трамп о "российском деле": Весь мир смеется над этой глупостью
Пучдемон продолжит борьбу за пост главы Каталонии
Следующий допрос Саакашвили в СБУ запланирован на 16 января
Трамп раскритиковал публикацию допроса главы фирмы Fusion GPS
ЦИК отказал шести кандидатам в регистрации на выборах
В Швейцарии запретили жестокое обращение с ракообразными
Украинские радикалы обклеили православные храмы в Одессе наклейками
В Казахстане выпал чёрный снег
В расписании аэропортов Москвы появились рейсы в Каир
Памятник советским воинам в польском Щецине отправят на металлолом
Назван легкий и приятный способ справиться с лишним весом
Сенат США потребовал от Apple объяснить намеренное замедление iPhone
Путин назвал смерть Михаила Державина невосполнимой потерей для отечественной культуры
Сопредседателями избирательного штаба Путина станут три человека
Комитет Госдумы поддержал законопроект о регулировании СМИ-иноагентов
Шведский самолет провел разведку над у побережья Калининградской области