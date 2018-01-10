Как отличить перспективного мужчину от нищеброда

10 Янв. 2018 2018-01-10T16:58:23+03:00

Как отличить перспективного молодого человека от неудачника - совершенно не понятно. Но подружки в этом деле - самые плохие советчики. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Мне казалось, современные барышни уже изжили в себе этот невроз «ожидания богатого жениха», которым страдали предыдущие поколения. Однако я глубоко ошибалась...

«Три месяца назад я рассталась с молодым человеком, с которым встречались полтора года. У нас было много общего - интересы, занятия, круг общения (его друзья).

Скучать не приходилось ни минуты.

Была только одна проблема: его безденежье. Ему 26 лет, постоянного места работы нет, зарабатывает фрилансом, у него творческая профессия, которую бросать не собирается.

Проживаем оба с родителями. Но я, будучи студенткой, уже хочу жить отдельно, снимать квартиру. А его устраивает нынешнее положение вещей: каждый живет у себя, ночуем друг у друга при родителях, благо, у каждого своя комната.

Когда начинали встречаться, я была на первом курсе, меня это устраивало: нормальные студенческие отношения. Но потом начало раздражать.

Возможно, сыграло роль, что он не понравился ни одной из моих подруг. Заклеймили его «нищебродом», с некоторыми даже пришлось, так скажем, «приостановить» отношения.

Они считают, что мне нужен обеспеченный мужчина. Не миллионер, но с перспективами. У нас престижный вуз, все разговоры о карьере и перспективах...

Да и мне хочется, чтобы был рядом кто-то, ценящий высокое качество жизни, а не советскую коммуналку с родителями.

Сейчас подруги меня поздравляют: молодец, приняла правильное решение. В Новый год я загадала встретить человека, с которым не буду думать, на что купить бокал вина в клубе, сниму квартиру, буду жить полной жизнью...

Но в душе сомнения: скучаю по бывшему.

Потеряв его, оказалась отрезана от многих интересных вещей. Нет, я не чеховская «Душечка», не пустой человек, но мне кажется, что с его уходом в моей жизни перспектива не появилась, поблекла и сузилась. Сможет ли новый, даже «богатый», мужчина стать таким же близким другом, классным собеседником?

С надеждой на понимание,

Валентина, 22 года».

Разделяю ваши переживания, Валентина. Мужчина-интеллектуал, каков, без сомнения, ваш экс-возлюбленный, иногда бесит, потому что все качество жизни у него в голове, а снаружи этой головы хоть трава не расти.

Есть у меня такие друзья-приятели, как ваш жених. По молодости читали стихи, метались и трепали нервы себе и всем вокруг.

Однако с годами они как-то выправились, выровнялись, выстроили свои карьеры, квартиры и прочие имиджевые детали.

В юности нам чертовски мешают любить шоры общественных предрассудков. Один из них - что человек - это некая закономерность, экзистенциально-психическая окаменелость. От осинки не родятся апельсинки и т.д.

Однако 26 лет - слишком нежный возраст, чтобы смотреть на мужчину, как на окаменелость. В эти годы вообще ничего не понятно о перспективах человека. Философски заметим, что ни об одном человеке ни в какие годы мы всего знать не можем.

У меня есть приятель, который до сорка лет прожил с мамой, его личная сфера катастрофически не клеилась. Знакомые дамы вешали на него ярлык «мамин сынок». Но однажды ему подкинули великолепную собачищу, породистую овчарку. Он приютил этого пса и нанял жилплощадь - отдельно от мамы, потому что втроём они в прежней квартире не помещались. Он стал очень обаятельным собачьим отцом-одиночкой. И вскоре его полюбила красивая, тонкая женщина, на которой он теперь счастливо женат.

Другой мой приятель до 46 лет трудился рядовым инженером. А недавно вдруг получил место генерального директора.

По злой иронии судьбы, незадолго до этого события его жена жаловалась мне на мужа-«нищеброда» и просила познакомить её с каким-нибудь добрым и заботливым топ-менеджером.

Воображаю, в каком она теперь смятении! Бывший «нищеброд» с ней разведётся, как пить дать.

В общем, как отличить перспективного молодого человека от неудачника - совершенно не понятно. Но подружки в этом деле - самые плохие советчики. Ну их к лешему, таких подружек.

Хотя у вас, дорогие читатели, наверняка есть чего добавить к моему рассуждению. Очень интересно, что вы скажете. С удовольствием жду откликов здесь на форуме и по адресу dariaz@kp.ru.

И, конечно, буду рада просто познакомиться и пообщаться, почитать ваши истории.