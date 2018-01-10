2018-01-10T19:46:14+03:00
Звезды

Наталья Селезнева: «В моей комнате упала икона, когда перестало биться Мишино сердце»

Актриса театра Сатиры Наталья Селезнева играла с Михаилом Державиным в спектаклях, они вместе выступали в концертах и дружили больше 40 лет [видео]
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Вспоминаем Михаила Державина.После продолжительной болезни не стало одного из самых выдающихся отечественных артистов - Михаила Михайловича Державина

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Актриса театра Сатиры Наталья Селезнева играла с Михаилом Державиным в спектаклях, они вместе выступали в концертах и дружили больше 40 лет.

- Мы были не просто друзья, а родные люди. Никаких секретов друг от друга, - рассказала нам Наталья Игоревна. - Я сегодня прилетела в Москву, легла спать очень поздно и вдруг под утро упала в моей комнате икона. Наверное, в эту минуту перестало биться Мишино сердце. Вот такая с ним связь.

Он был изумительный человек, очень мягкий, тактичный. Абсолютной деликатности, как чеховский герой. Никогда ничего не просил, ни ролей, ни гонораров, не интриговал. В жизни довольствовался малым. Он был очень позитивным. Когда в театре кипели страсти, появлялся Миша Державин со своей фирменной улыбкой, находил добрые слова в адрес каждого, шутил, рассказывал анекдоты. И обстановка разряжалась. Его очень любил наш режиссер Валентин Плучек.

Наталья Селезнева и Михаил Державин во время сбора труппы Театра сатиры, 2001 год. Фото Александра Яковлева (ИТАР-ТАСС)

Наталья Селезнева и Михаил Державин во время сбора труппы Театра сатиры, 2001 год. Фото Александра Яковлева (ИТАР-ТАСС)

- Державин не раз мне рассказывал, как он разыгрывал, раскалывал вас на сцене…

- Не только на сцене, но в жизни. Своими шутками мог довести до слез, до исступления. Правда потом клялся, что это в последний раз. Я ему верила. Но проходило время и снова розыгрыш.

Однажды мне звонят «из приемной Брежнева», мол, моя пани Катарина из Кабачка «13 стульев» – любимый персонаж Леонида Ильича. Поэтому ждите, сейчас вас соединят с Генеральным секретарем. И я сижу у телефона полтора часа, жду. Потом в мою доверчивую душу закрадываются сомнения. Звоню Мишке…. «Этого не может быть! Сейчас вам позвонит Леонид Ильич», - говорит мне Державин голосом «секретаря Брежнева». На него нельзя было обижаться. Мы ни разу не поссорились.

15 июня 2016. Актеры Наталья Селезнева и Михаил Державин во время торжественного вечера, посвященного 80-летнему юбилею М.Державина, в театре Сатиры. ФОТО Михаил Джапаридзе/ТАСС

15 июня 2016. Актеры Наталья Селезнева и Михаил Державин во время торжественного вечера, посвященного 80-летнему юбилею М.Державина, в театре Сатиры. ФОТО Михаил Джапаридзе/ТАСС

На праздники я уезжала на неделю из Москвы, а перед Новым годом мы с Мишей созванивались. Он лежал в военном госпитале в Одинцово. В последнее время он переезжал из больницы в больницу. Но так кротко, деликатно переносил эти невзгоды, никогда не жаловался.

Без него будет очень тяжело. Пока я не верю в то, что произошло. К этой мысли надо привыкнуть…

Прощание с Михаилом Державиным состоится в Театре сатиры в понедельник, 15 января, в 11.00. Гражданская панихида начнется в 12 часов. Похороны артиста пройдут на Новодевичьем кладбище, где находятся могилы его отца, матери и сестры.

МНЕНИЕ

Михаил Державин ушел тихо, деликатно...

Анастасия ПЛЕШАКОВА

Брать интервью у Михаила Державина было счастьем для журналиста. Он радовался звонку из редакции, как будто бы только того и ждал. Хотя, конечно, это было не так. Сколько он повидал корреспондентов за свою жизнь – не сосчитаешь. И все равно к нашему брату относился с уважением. Возможно, потому что его единственная дочка Маша закончила журфак. А возможно, потому, что обижать ЛЮБОГО собеседника, даже незнакомого и необязательного, было не в его характере. Державин - настоящий интеллигент (подробности)

ИНТЕРВЬЮ

Михаил Державин: «Руки у раненых были в гипсе, они аплодировали так, стучали о коленочку или о край стула»

Актер Михаил Державин - коренной москвич. Он появился на свет в июне 1936 года в том же роддоме на Новом Арбате, откуда в разные годы мамы вынесли на руках Александра Ширвиндта, Андрея Миронова, Марка Захарова, Аркадия Арканова. Отец Михаила Михайловича — знаменитый актер Театра имени Вахтангова. В июне 1941-го семья отпраздновала пятилетие Миши, а через несколько дней началась война. В начале осени, когда уже шли бои в окрестностях Киева, Ленинграда и Смоленска, театр отправили в эвакуацию, в Омск (подробности)

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Михаил Державин: Романов «на стороне» я никогда не заводил

Тонкий, блистательный артист, мастер комедии и драмы, любимец публики. Невероятно обаятельный, красивый и элегантный мужчина. Да и человек на редкость доброжелательный. Таким мы запомним Михаила Михайловича. Выглядел артист даже в пожилом возрасте просто потрясающе. Я, говорил, элегантный, как рояль! А в глазах - озорные искорки… Каждое интервью с Державиным – событие, настолько хорошим и веселым он был рассказчиком (подробности)

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