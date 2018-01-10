2018-01-10T23:27:31+03:00
Звезды

Владимир Кузьмин показал внебрачных дочерей, молодую жену и приемного сына-хакера

В Новогодние каникулы 62-летний музыкант собрал вместе семью [фото]
Петр СИМОНОВ
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Владимир Кузьмин с дочками Николь (справа) и Мартой (слева).Владимир Кузьмин с дочками Николь (справа) и Мартой (слева).Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В последнее время вокруг этого замечательного музыканта, мультиинструменталиста и вокалиста подозрительно мало шума. Хотя пару лет назад имя Владимира Кузьмина периодически появлялось в скандальных публикациях. Артиста нередко подозревали в алкоголизме, судачили о проблемах с молодой женой. А в 2016-м один из членов его семьи попал в скандал международный. И скандал — это мягко сказано.

Полного тезку приемного сына музыканта Никиты Кузьмина (Владимир Кузьмин усыновил ребенка своей первой жены Татьяны Артемьевой, - ред.) судили в США за компьютерное мошенничество. Как сообщало семь лет назад ФБР, молодому человеку грозило наказание в виде 95 лет тюрьмы за создание вируса Гози. В СМИ по этому поводу даже можно было увидеть заголовки «Сын Владимира Кузьмина заразил американские ракеты смертельным вирусом». Якобы хакер и его сообщники нанесли США ущерб в 50 миллионов долларов. В итоге суд приговорил Никиту Кузьмина к трем годам лишения свободы и освободили в зале суда — программист отбыл этот срок в СИЗО. Защищал молодого человека адвокат сына Дональда Трампа.

Представители артиста на этом фоне даже отрицали то, что Никита — сын Кузьмина. Но, последнее семейное фото, которое выложила средняя дочь артиста Марта, опровергло все слухи и сплетни, которые ходили вокруг музыканта.

У Владимира Кузьмина все прекрасно с 35-летней женой Екатериной Трофимовой (на фото в центре в розовом платье). Также все три дочери артиста (включая Николь, живущую в США, - ред.) от разных отношений дружат и смогли приехать к нему на Рождество. На снимке есть и приемный сын Никита. В волшебный праздник Владимир Кузьмин показал свое главное богатство - большую дружную семью.

Семейное фото Владимира Кузьмина. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Семейное фото Владимира Кузьмина.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, что музыкант — отец шести детей, пять из которых - родные. Двое старших Елизавета и Степан (от первого брака с Татьяной Артемьевой, - ред.) погибли в 2002-м и 2009-м годах. Софии, третьему ребенку от первой жены - 32 года, Марте, средней дочери от отношений с Ириной Мильциной — 31 год, младшей дочери певца Николь от отношений с Татьяной Муинго — 30 лет. Приемному сыну Никите тоже 30-ть.

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Невозможно представить нашу жизнь без Кузьмина. Все детство мы напевали песню про девушку мечты - Симону, грустили под "Сибирские морозы", заклинали - "Ты позвони мне среди ночи", грозили уехать "за семь морей". И, конечно же - "Две звезды" с Аллой Пугачевой - один из лучших дуэтов на постсоветском пространстве. Всего Кузьминым написано более 400 песен - все и не упомнишь. А для написания такого количестве песен нужно, как нам кажется, чувствовать всю полноту жизни. Мы решили вспомнить самые важные вещи в жизни легендарного музыканта.

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