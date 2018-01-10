Как я слушал собственный мозг и “дыхание Земли”

10 Янв. 2018 2018-01-10T21:57:32+03:00

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Журналист Евгений Арсюхин построил радиоприемник, который ловит дыхание Земли и импульсы, исходящие от нашего мозга. Теперь в фейсбук Евгения пишут физики, астрономы, биологи, мастера медитации и адепты мистических культов. Можно ли услышать, как движутся континенты, сидя у себя дома? Голоса призраков, которыми набиты интернет-сайты, – подделка или факт? Почему все больше людей жалуются на головную боль? И вообще, что это за хобби такое, и зачем оно Евгению понадобилось? Рассказывает он сам.

Координаты другого измерения

Возьмите всеволновой радиоприемник. Можете старый, чтобы и КВ (короткие волны), и ДВ (длинные волны) на шкале были. Можете современный. Вот диапазон УКВ или FM. Там звучат самые популярные станции. Частоты высокие: 90, 100 мегагерц (миллионов колебаний электромагнитной волны в секунду). Спускаемся ниже, на короткие волны: тут все шипит и трещит, зато слышно очень далеко. Америка, Южная Африка, Китай? – пожалуйста, все как на ладони. Частоты здесь – 10, 20 килогерц (тысяч колебаний в секунду). А вот средние и длинные волны. Качество звука намного лучше, чем на коротких волнах, но днем приемник молчит, зато ночью оживает, Европу, Индию, арабский Восток слышно так, как будто говорят в соседней комнате. Стоп, ползунок настройки уперся, и дальше не сдвинется, 100 килогерц. А более низкие частоты не позволит прослушать ни один бытовой приемник в мире.

Как-то летом 2013 года я крутил ручку настройки, дошел до упора, и подумал: а что там, на совсем низких частотах, на супер длинных волнах? Не может быть, что там ничего нет. Так и вышло. Я связался с радиолюбителями, они помогли мне «раскрыть» приемник вглубь диапазона, и, чувствуя себя словно на батискафе, уходящем в бездну океана, я принялся погружаться туда, где мало кто бывал из обычных людей.

80-90 килогерц – сигналы точного времени для военных, моряков… 20-30 килогерц – причудливые свисты, это военные навигационные системы, в основном российская «Альфа» (имеется ввиду Фазовая радионавигационная система «Альфа», она же Радиотехническая система дальней навигации, РСДН-20 - Ред.), координаты, шифровки… 10 килогерц – эфир вдруг взрывается треском, как будто поджаривают попкорн. Это молнии, сотни молний, который вспыхивают на Земле каждую секунду. В тропической Африке, в Австралии, в бассейне Амазонки – и я, сидя в Москве, слышу каждую, за десятки тысяч километров. Иногда молнии причудливо свистят, иногда их голоса сливаются в хор… Но что еще ниже?

- А вот туда не нужно, - радиолюбитель Коля, мой проводник по невидимому миру, решительно выключает ресивер. - Во-первых, наш приемник туда и не пройдет. Во-вторых… не советую. Там странные вещи происходят. Люди с ума сходят реально.

Была ночь, за окном свистел ветер, и я понял, что я хочу именно туда. Прошли годы, и вот я «поселился» в районе частоты в один герц. Одно колебание в секунду. Длина волны такова, что волна, не замечая, огибает земной шар, как поток вешней воды - крошечный камушек. И Коля оказался прав, я действительно не понимаю, что там творится.

Мозг и планета

…Молнии. Они сыграют очень важную роль в нашей истории.

Поверхность Земли - изолятор. Радиоволны, в том числе от молний, распространяются вдоль нее. Вглубь почти не проникают. Но есть ограничение и сверху – ионосфера. Проводящий слой на высоте от десятков до сотни километров. Создан самой природой, защищает нас от космической радиации. Благодаря ионосфере мы еще живы. Радиоволны низкой частоты заперты между поверхностью Земли и ионосферой. Они двигаются вокруг Земли круг за кругом, почти не поглощаясь. И в результате все в совокупности радиоволны, порождаемые молниями, приходят в резонанс друг с другом, с Землей и ионосферой. Успокаиваются. Образуется как бы постоянный гул. Хотя почему «как бы»? Гул и есть. Просто мы его не слышим. Этот гул называется «резонансом Шумана». Его предсказал ученый Винфрид Отто Шуман в 1952 году. Предсказал – и их сразу нашли.

Теперь важное: частота резонанса Шумана зависит только от диаметра Земли. И равна она 7,83 герца (колебания в секунду). Еще есть гармоники («эхо» основного сигнала) на частотах 14,1 герца, 20,3 герца, и так далее. Но основной гул Земли, тот, что был до динозавров, при динозаврах, затем при мамонтах, при первобытных людях, и есть сейчас – это примерно 8 герц. Вся наша история прошла на фоне этих восьми герц. Имело ли это какие-либо последствия?

Мы – пленники собственного мозга, помимо мозга мы не можем воспринимать реальность. Мозг – это и есть мы. И мозг работает с помощью химических реакций и электрических импульсов. Он - компьютер, только очень сложный. Собственно, самые современные компьютеры от мозга уже почти неотличимы. Они пока что «глупее» мозга, но принцип тот же.

Устройство, при помощи которого Евгений Арсюхин изучает загадочные сигналы.Фото: Евгений АРСЮХИН

Раз в мозгу есть электрические импульсы, есть и радиоизлучение мозга. На какой же частоте? Только не падайте. Восемь герц. Точнее, от 8 до 13 герц. Основной ритм нашего мозга. Базовый. Ритм покоя. Ярче выражен, когда мы закрываем глаза. Спим. И особенно заметен у тех, кто владеет искусством медитации, то есть полного расслабления. Эта частота называется Альфа-ритм, и она напоминает состояние спокойного дыхания. Дыхание есть всегда. Если человек взволнован, он дышит чаще. Если болен, задыхается. Но он не может не дышать вообще. Без дыхания нет жизни, как нет жизни без Альфа ритма мозга. И он в точности совпадает с гулом Земли. Случайность? А такие случайности бывают?

Как обмануть компьютер

Скажу честно, я ничего не знал про Альфа-ритмы мозга, когда начинал путешествие к низким радиочастотам. Мне просто хотелось посмотреть, что там, а для этого нужно было решить множество чисто технических задач. Приемник. Антенна. Запись и анализ сигнала.

Обычные приемники не годятся. Ни в каком виде. Лучшим приемником оказывается… любой компьютер. Даже простой и дешевый ноутбук в состоянии перерабатывать огромные массивы информации. И у любого компьютера есть вход для микрофона. Интересующие нас частоты – те же, что и «звуковые» (только порождаются не колебаниями воздуха, а флуктуациями электрического поля). Это означает, что их можно подать на микрофонный вход компьютера. Компьютер подумает, что это звук. А это радиоволна. Ха-ха, обманули машинку.

Но это была хорошая новость. Есть и плохая: интересующие нас сигналы очень слабы. Их надо собрать с помощью какой-то антенны. Усилить. И лишь затем запустить в ноутбук.

Описывать все мои поиски, тупики и успехи бессмысленно. Было так, что я приходил на радиорынок, покупал всякого барахла вроде катушек от старых трансформаторов, сердечников от ветхих антенн, все это монтировал, ничего не получалось, и я утешал себя тем, что купил все это за копейки. Я прекрасно помню момент, когда все вдруг получилось. Я возился с усилителем, схему которого нарыл в интернете. Схема оказалась сложной, и паять это чудо я попросил знакомого. Знакомый справился блестяще, вставил все это в крепкий металлический корпус, снабдил зеленым веселым диодом, который светился и подбадривал. Одна беда – все это не работало. И я не мог понять, почему. И как-то я сидел на полу, перебирал всякие комбинации, и зачем-то сунул в усилитель вместо антенны провод от удлинителя. Знаете, такие профессиональные удлинители, в мотках, с ними строители ходят. Взглянул на экран компьютера… и увидел сигнал. Впервые.

Катушка удлинителя подсказала мне путь. Я понял, что не работало, и почему не работало. Дальше все пошло проще (относительно проще). Я решил собрать самую зверскую антенну из всех возможных. Сложной ее не назовешь, но такие мало кто делает. Я вбил в землю штырь. Сначала – просто шампур для шашлыка. Потом заменил на арматурину. От нее бросил экранированный провод к другому штырю. Чем дальше тот, второй, тем лучше. У меня было метров сорок свободного пространства. И уже к этим двум штырям подключил усилитель. С веселым зеленым диодом. И компьютер – его поставил на валявшееся тут же ведро. Сам сел на землю. Включил. Началось.

Нигде не скрыться от электричества

Я читал дневник одного радиолюбителя. Он залез на одинокую гору где-то на Кавказе. Карабкался туда, несколько раз чуть не свалился. Он же не альпинист. Он очень хотел уйти подальше от цивилизации, чтобы там, на горе, где звезды размером со сливу, и тишина такая, что слышно, как в ушах пульсирует кровь, послушать резонанс Шумана. Послушать свой мозг. Или мозг Земли – это как посмотреть. Он приготовился слушать очень внимательно. Ведь наше ухо почти не слышит столь низкие частоты. Он включил динамик… и его отбросило звуковой волной. Динамик орал. Что это, черт возьми?

Провода. Наша планета окутана проводами. Даже школьник знает, что частота переменного тока – 50 герц. В США – 60 герц. И мало кто задумывается, что каждый провод, ЛЭП, шнур к утюгу, зарядка от ноута - все это излучает радиоволны. На частотах 50 и 60 герц. Это мало кого заботит. Ведь FM-станции и телевидение вещают на частотах в миллионы раз выше. Провода не мешают слушать радио, значит, все отлично! Но, если ты решил послушать не радиопередачу, а мозг, ты обнаруживаешь, что эфир забит мощнейшей помехой от энергосистемы Земли. Можно уехать хоть на край света. Свойство низких частот таково, что вы будете слышать из любой точки планеты весь шум, который производит каждый проводок.

Меня звуковой волной не отбросило. Я был готов. И я не пытался звуки мозга и Земли услышать. Моя задача была их увидеть. Я заставил компьютер показать мне принятые радиоволны. Так нагляднее. И безопаснее. И я увидел то, что тот бедолага на горе услышал.

Толстая красная линия на 50 герц. Линия послабее на 60 герц – это так у нас, в Подмосковье, слышна энергосистема США. А от линий вниз и вверх идут мощные всплески. Любая манипуляция – падение силы тока в ЛЭП, рост силы тока, включение чайника, телевизора – вызывает возмущение в радиодиапазоне. Миллионы людей каждую секунду включают или выключают свет. Этого достаточно, чтобы радиочастоты от энергосистемы «спускались» к восьми герцам. К резонансам Шумана и Альфа-ритмам мозга. И замазывали их.

Что говорить о других частотах нашего мозга! Бета-ритм – до 40 герц. Выражен, когда мы следим за чем-то интересным. Гамма-ритм – до 100 герц. Проявляется, когда мы очень усиленно думаем над чем-либо. Эти ритмы просто стираются, без следа, излучением энергосистемы. Сложно сосредоточиться? Не можете сконцентрироваться? Отключите электричество в квартире. Шучу. Не поможет. Даже если вы живете на таежной заимке, вас достанут импульсы энергосистемы за несколько сотен километров от вас.

«Чистка энергия вегетарианство»

Что говорит наука? Насколько я знаю, ничего. Я не читал ни одного исследования, где связывали бы рассеянность нынешних детей с работой мировой энергосистемы. Возможно, этой связи в самом деле нет. Вот только паранаука так не думает. В Сети вы найдете множество тренингов, на которых вам предложат с помощью психической техники усилить ваши личные резонансы Шумана. Не дремлют и китайские интернет-магазины. За десяток долларов купите генератор резонансов Шумана себе в квартиру, очистите чакры! «Шуман волна светить чистка энергия вегетарианство», как-то так, на ломаном русском. По мне, чистая коммерция и болтовня. Но я также уверен, хотя не могу этого доказать, что проблема есть.

Два года назад клинический психолог доктор Кэти Форти выступила с резонансной (простите за игру слов) статьей, где утверждалось, что все, ребята, мы доигрались. Наша техническая деятельность приводит к тому, что Земля наращивает частоту резонансов Шумана. Реагирует на вторжение неестественного электромагнитного поля (впрочем, детали психолог не объяснила). Мозг не поспевает, Альфа ритм не меняется. Впервые за миллиарды лет наступило рассогласование частоты мозга и Земли. Последствия будут самые печальные.

Часть исследователей поверила выводам Форти. Но в основном – нет. Ее обвинили в экспериментальной ошибке. И, скорее всего, она в самом деле ошиблась. Но дело в том, что на низких частотах мы попадаем в мир непознанного и неточного. То, о чем меня предупреждал радист Коля – и вполне возможно, Форти права, а ее критики нет. Ведь в этом диапазоне больше не объясненного, чем объясненного.

Механическая сова

Немец Курт Дитрих начинал, как я, – воткнул в землю сначала шампуры. Теперь он – гуру для сотен энтузиастов по всей планете. Может, и до него слышали странные сигналы, никак не связанные с резонансами Шумана, но он, любитель и энтузиаст, первым их описал. Такое часто бывает в науке – многие проходят мимо, и вдруг один останавливается, наклоняется – «да что это, черт побери»?

Помимо резонансов Шумана и разрушительного гула электросетей, эфир наполнен странными звуками, природу которых пока никто не понимает. Вопросом совсем недавно занялся университет в Стэнфорде. А Курт присвоил звукам экзотические названия. «Сова» - в самом деле, если ускорить запись и прослушать ее, кажется, будто сова бухтит в далеком лесу. Вот только одно «угу» - раз в 15 минут и длится минут 5.

Сова 00:00 00:00

В мире низких частот вообще все происходит медленно. Сам Курт полагал, что сигнал – искусственный, военные что-то передают. В Стэнфорде не подтвердили. Ученые думают, что так «дышат» недра Земли – но почему со строгой периодичностью?

Сигнал «Локомотив», кажется, предвестник землетрясений. Какие-то сигналы вызваны химическими реакциями в почве. И они уникальны для каждого места, потому что почва везде разная. А вот голоса слышно очень редко. Голоса? Да.

Послушайте записи.

Дикий гусь 00:00 00:00

Несуществующее радио 00:00 00:00

Флейта 00:00 00:00

Флейта 2 00:00 00:00

Жутко, правда? Кажется, что говорит робот. Голос металлический. Но именно говорит! Даже слова можно различить. Почти.

Голос 00:00 00:00

Я долго вслушивался в записи Курта и его товарищей, они выложены в интернете. Различаешь предложения, отдельные слова, но даже языка не понимаешь. Иногда этот голос сопровождается музыкой, как будто ты идешь по улице, а из полуоткрытого окна слышна мелодия, непонятно, какая. А иногда - словно кто-то играет на флейте.

У парапсихологов, конечно, сомнений нет – ютьюб набит «выводами» о том, что так с нами разговаривают призраки и привидения. Популярен чувак из США, он ходит по заброшенным домам, таскает за собой камеру ночного видения, телескоп, и приемник, как у нас с Куртом. Естественно, без «улова» не остается. Ну а если серьезно? Еще раз – никто не знает, что это. И чем привидения плохи, коли других гипотез нет?

Таинственная болезнь

Сову я услышал первым же вечером. Оказалось, в Подмосковье ее слышно даже лучше, чем в Германии. Быстро попался мне и звук «матричного принтера» - помните такие, старые? Внезапно врубаются в эфир, внезапно исчезают.

Сову в Подмосковье слышно даже лучше, чем в Германии.Фото: Евгений АРСЮХИН

А вот «робота» не слышал пока. И вот сижу я так ночью, смотрю на спектрограмму, и думаю: как так вышло, что огромная область физических явлений оказалась вне научного наблюдения, и открыта любителями буквально на наших глазах? Ученые работают по программам, которые утверждают научные советы. Многие ученые озабочены карьерой – а чтобы гарантированно защитить диссертацию, тема должна быть «железобетонная», утоптанная, популярная. А тут какой-то «Локомотив», «Сова», псевдонаука какая-то!

Кто всерьез такими вещами занимается – это сейсмологи, потому что они хватаются за все возможности предсказывать землетрясения, и… медики. Дело в том, что медицина давно старается помочь людям, которые в полной тишине слышат какой-то гул. Таких немало, процентов 5 населения Земли. Раньше врачи считали, что имеют дело с психическим расстройством. В самом деле, многие от этих звуков страдают, не могут спать. Но еще в 1970-е стало понятно, что некоторые люди каким-то образом слышат низкочастотное радио. Хотя это вроде бы невозможно.

Советский ученый Виталий Бронштэн предполагал, что случается это, если у человека металлические очки или длинные волосы: то и другое работает, как антенна, а потом радио-электричество преобразуется в “электричество слуховое”. Но сейчас понятно, что все сложнее. Люди слышат именно этого «робота», «локомотив», «сову», а очки и волосы не причем. Медики наносят на карту мира места, где живут страдающие этим недугом пациенты, а как им помочь, пока непонятно.

Мне кажется, что именно на этом направлении нас ждут серьезные открытия. Если человек вырос среди резонанса Шумана, не умрет ли он, когда улетит действительно далеко в космос, скажем, поселится надолго на Луне? Там ведь резонансов Шумана нет. Если мы найдем другую планету, где есть жизнь, но планета по размеру другая, нежели Земля, а значит, и резонансы Шумана на иной частоте - как будет устроен мозг у тамошних обитателей? Наконец, то, что наш мозг и Земля как-то связаны, – не означает ли, что мы в самом деле можем мгновенно получать информацию со всей планеты? Вещие сны, предчувствия – не фантазии? А что если наука научится этим управлять? Придется отключить электричество, чтобы не мешать мозгу, высвободить его энергию, но вряд ли об этом кто-то пожалеет, ведь нам откроются такие бездны могущества и знания, что наши компьютеры покажутся жалкими?

Эти и многие другие фантазии приходят в голову, и я их не гоню. Как-то я позвонил Коле, и сказал – «ну, я сделал это». «И?» - поинтересовался он. «Как минимум, это прикольно», ответил я. Коля помолчал. Потом произнес:

- Ты только не рассказывай никому особо.

И этот совет я тоже проигнорировал.