Салон красоты: пилинг теперь официально под запретом!

11 Янв. 2018 2018-01-11T18:56:57+03:00

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С 9 января в США вступил в силу запрет на производство и использование косметики, которая содержит в своем составе пластиковые частицы (как правило, в виде шариков). Долгое время они присутствовали во многих кремах для скраба лица и тела, зубных пастах и гелях для душа.

В ЧЕМ ПРИЧИНА ЗАПРЕТА?

Скрабы (одна из разновидностей пилинга) используют для отшелушивания отмерших чешуек кожи посредством крошечных микрочастиц. Для чего долгое время производители использовали частицы косточек, например, абрикоса или винограда. Однако в целях экономии со временем их стали заменять измельченным пластиком.

Что, как оказалось, стало наносить значительные экологические проблемы всей планете: после использования таких пилингов через водопровод, а затем и реки, в океан "уплывает" около восьми миллионов микрочастиц. В день! И это только в США.

Специалисты Нью-Йоркского университета еще в 2013 году забили тревогу, обращая внимание на наличие пластиковых микрочастиц в районе Великих озер. Издание Guardian не раз писало, что в озере Онтарио на один только квадратный километр приходится более метра таких частиц, что для экологии составляет немалый масштаб.

Страдают не только водоемы. Пластик становится угрозой для морских животных и птиц. Австралийские ученые считают, что уже в 2050 году у 99% всех умерших птиц в желудках будут присутствовать непереваренные пластиковые частицы.

«И это при том, что мировые моря и океаны являются одними из самых ценных природных ресурсов», - бьет тревогу министр охраны окружающей среды Терис Коффи. «Поэтому или мы сейчас станем бороться с пластиком, который убивает окружающую среду, или он займется нами. А между тем, сегодня можно найти достаточно альтернатив таким микрочастицам».

Скорее всего, в Европе подобный запрет введут в самое ближайшее время. Ассоциация косметики ЕС и раньше рекомендовала прекратить использование пилинга на основе кусков пластика, но раньше это были только рекомендации - теперь же есть большая вероятность, что ЕС последует примеру и запрет вступил в силу в самое ближайшее время.

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ?

Вы можете сделать пилинг дома сами и не прибегая к покупным средствам. Да еще при этом и сэкономить! Отличной альтернативой может стать спитой молотый кофе или сахар. Иногда рекомендуется и соль, однако у кого-то она может вызвать аллергическую реакцию. А самым безопасным и простым можно назвать пилинг из отрубей или овсяных хлопьев.

Измельчите горсть отрубей или геркулеса, смешайте массу с водой до образования кашицы и круговыми движениями нанесите на лицо. Через полминуты такого массажа смойте теплой водой. А напоследок ополосните холодной. Для жирной кожи пилинг можно применять еженедельно, для сухой и тонкой достаточно 1 раз в две недели.

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