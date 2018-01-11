2018-01-11T20:48:59+03:00
Политика

Путин - старшеклассникам: Самое главное - любовь

Перед тем, как приехать в «Комсомолку», президент встретился со школьниками, написавшими сочинения о будущем России
Дарья ПАНКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Учеников 9-11 классов со всей страны, пригласили в Москву - на встречу с Владимиром Путиным ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАССУчеников 9-11 классов со всей страны, пригласили в Москву - на встречу с Владимиром Путиным ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Изменить размер текста:

Роботы, готовящие завтрак, прогулки в полях на утренней заре и дальневосточный гектар как семейный бизнес. Примерно такой видят нашу страну в середине XXI века 15-17-летние подростки.

Сочинения на эту тему - о будущем России писали тысячи школьников. Из всех работ выбрали 35 лучших. Их авторов, учеников 9-11 классов со всей страны, пригласили в Москву - на встречу с Владимиром Путиным, который, собственно, этот конкурс и запустил. 1 сентября прошлого года в Ярославле президент провел открытый урок, где предложил старшеклассникам представить: какой наша страна будет в 2040-50-х годах. И те представили.

Пока ждали Путина в Зарядье, со школьниками разговаривала министр образования Ольга Васильева, и подростки буквально закидали ее вопросами. Сначала спрашивали, конечно, про ЕГЭ. А потом пошли философские рассуждения - зачем гуманитариев мучают точными науками, да ещё и «тройки» за них ставят?

- Азы точных наук нужно знать всем, - отбила атаку школьников Васильева, но те не успокоились. К приезду президента дети обсудили с министром и взаимоотношение полов, и роль личности в истории, и конфликт поколений. Не смутились они и когда в павильоне “Заповедное посольство” появился Путин.

- Возможно ли построить сплоченную семью, если вы не уверены в своем будущем? - спросила президента автор сочинения про дальневосточный гектар Оксана Сухова.

- А ты как бы сама ответила на этот вопрос? - улыбнулся Путин.

- Я уверена в своем будущем и будущем России, - не растерялась 11-классница.

- Отлично, - похвалил президент. - А про семью: самое существенное, что лежит в основе воспитания - любовь.

Учитывая, что среди на встрече были двое школьников из Крыма, тему полуострова тоже не могли обойти стороной. Подняли ее сами подростки, а Путин продолжил.

- Чем точно надо дорожить - тем что мы сейчас все вместе, - сказал глава государства. - И это создаёт нам конкурентное преимущество. Потому что целостное, единое, централизованное государство - база, на которой может развиваться каждый человек.

А в конце беседы президент дал школьникам напутствие, которое, в принципе, подходило и для развития страны.

- Если мы не хотим отстать, а хотим быть всегда впереди, нужно заниматься самоподготовкой и самообучением, - выразил уверенность Путин. - Если есть цель - в чем-то быть хорошим специалистом - надо каждый день совершенствоваться, это должно стать нормой. Только так будешь всегда на гребне успеха и на пике своих возможностей. Вот этого я вам и хочу пожелать.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Путин - главному редактору «КП»: Выборы - повод высказаться о проблемах страны. Буду рад услышать предложения

Президент проводит в «Комсомолке» встречу с руководителями российских изданий (подрообности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Михаил Юрьев: Уже в феврале могут сменить 8 губернаторов. А затем - и отдельных персон в правительстве
Известный бизнесмен и соведущий программы «Главтема» на Радио «Комсомольская правда» рассказал, каких перемен нам стоит ждать от 2018 года и какие шансы на президентство у Грудинина и Собчак
Новости 24
Глава МИД Эквадора подтвердила получение Ассанжем гражданства страны
Армия США будет влиять на пользователей соцсетей с помощью ботов
Путин рассказал, что требуется для нормализации отношений России и США
Путин заявил, что ситуация в Донбассе переходит в замороженный конфликт
Владимир Путин обсудил с Эрдоганом координацию борьбы с террором в Сирии
Главреды на встрече с Путиным лоббировали отмену запрета на рекламу алкоголя
Владимир Путин назвал лидера КНДР Ким Чен Ына грамотным политиком, призвав к диалогу
Путин готов передать Украине военную технику, которая осталась в Крыму
Владимир Путин в "КП" рассказал, почему все праздники всегда проводит в России
Путин из студии радиостанции "Комсомольской правды" в прямом эфире пожелал россиянам здоровья
Владимир Путин заявил, что РФ не видит смысла вмешиваться в выборы в Италии
Путин призвал к скорейшему обновлению системы подготовки кадров
Владимир Путин назвал агрессивной реакцию США на сообщения о вмешательстве РФ в выборы
Владимир Путин в "КП" рассказал, будет ли принят в России закон о криптовалюте
Путин назвал провокацией атаку беспилотниками российской базы в Сирии
Президент России Владимир Путин во время визита в "КП" одобрил введение звания "Заслуженный журналист"
Путин провел телефонный разговор из кабинета главреда "КП" с президентом Турции
Путин прокомментировал заявление Госдепа о недопуске Навального к выборам
Путин в гостях у "Комсомолки" поздравил работников СМИ с Днем печати
Толстой: репосты материалов СМИ-иноагентов будут подлежать маркировке
Мама мальчика из рекламы H&M не считает худи с обезьянкой расистским
СК возбудил новое дело в отношении бывшего главы Марий Эл Маркелова
Предвыборный штаб Путина будет сформирован в течение 3-4 дней
Стратегический бомбардировщик ВВС США совершил тренировочный полет на южной Балтикой
РАН проведет экспертизу провокационного учебника по истории России