Путин - старшеклассникам: Самое главное - любовь

11 Янв. 2018 2018-01-11T20:48:59+03:00

Учеников 9-11 классов со всей страны, пригласили в Москву - на встречу с Владимиром Путиным ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Перед тем, как приехать в «Комсомолку», президент встретился со школьниками, написавшими сочинения о будущем России

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Роботы, готовящие завтрак, прогулки в полях на утренней заре и дальневосточный гектар как семейный бизнес. Примерно такой видят нашу страну в середине XXI века 15-17-летние подростки.

Сочинения на эту тему - о будущем России писали тысячи школьников. Из всех работ выбрали 35 лучших. Их авторов, учеников 9-11 классов со всей страны, пригласили в Москву - на встречу с Владимиром Путиным, который, собственно, этот конкурс и запустил. 1 сентября прошлого года в Ярославле президент провел открытый урок, где предложил старшеклассникам представить: какой наша страна будет в 2040-50-х годах. И те представили.

Пока ждали Путина в Зарядье, со школьниками разговаривала министр образования Ольга Васильева, и подростки буквально закидали ее вопросами. Сначала спрашивали, конечно, про ЕГЭ. А потом пошли философские рассуждения - зачем гуманитариев мучают точными науками, да ещё и «тройки» за них ставят?

- Азы точных наук нужно знать всем, - отбила атаку школьников Васильева, но те не успокоились. К приезду президента дети обсудили с министром и взаимоотношение полов, и роль личности в истории, и конфликт поколений. Не смутились они и когда в павильоне “Заповедное посольство” появился Путин.

- Возможно ли построить сплоченную семью, если вы не уверены в своем будущем? - спросила президента автор сочинения про дальневосточный гектар Оксана Сухова.

- А ты как бы сама ответила на этот вопрос? - улыбнулся Путин.

- Я уверена в своем будущем и будущем России, - не растерялась 11-классница.

- Отлично, - похвалил президент. - А про семью: самое существенное, что лежит в основе воспитания - любовь.

Учитывая, что среди на встрече были двое школьников из Крыма, тему полуострова тоже не могли обойти стороной. Подняли ее сами подростки, а Путин продолжил.

- Чем точно надо дорожить - тем что мы сейчас все вместе, - сказал глава государства. - И это создаёт нам конкурентное преимущество. Потому что целостное, единое, централизованное государство - база, на которой может развиваться каждый человек.

А в конце беседы президент дал школьникам напутствие, которое, в принципе, подходило и для развития страны.

- Если мы не хотим отстать, а хотим быть всегда впереди, нужно заниматься самоподготовкой и самообучением, - выразил уверенность Путин. - Если есть цель - в чем-то быть хорошим специалистом - надо каждый день совершенствоваться, это должно стать нормой. Только так будешь всегда на гребне успеха и на пике своих возможностей. Вот этого я вам и хочу пожелать.

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