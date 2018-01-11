2018-01-11T21:29:00+03:00
Политика

Путин - главному редактору «КП»: Выборы - повод высказаться о проблемах страны. Буду рад услышать предложения

Президент проводит в «Комсомолке» встречу с руководителями российских изданий [видео]
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин и Владимир Путин во время встречи президента с руководителями российских СМИ.Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин и Владимир Путин во время встречи президента с руководителями российских СМИ.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Владимир Путин во время встречи в редакции «Комсомольской правды» с руководителями российских СМИ ответил на вопрос главного редактора «КП» Владимира Сунгоркина «Как вы относитесь к появлению множества самых разных кандидатов на начавшихся президентских выборах?»

- Период предвыборный и, к сожалению, часто всякая пена появляется, - сказал Путин. - Но это повод людям высказаться, поговорить о проблемах страны и путях, которые люди предлагают для решения. Это освежает и обостряет дискуссию. В целом все эти кампании при определенных минусах во благо общества. Буду рад услышать предложения по развитию страны.

Владимир Путин вышел в прямой эфир Радио "Комсомольская правда" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Владимир Путин вышел в прямой эфир Радио "Комсомольская правда"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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