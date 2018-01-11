2018-01-11T21:17:28+03:00
Звезды

Бывшую жену Джигарханяна заметили в обществе неизвестного мужчины

Похорошевшая Цымбалюк-Романовская подогрела слухи о том, что она снова не одинока
Петр СИМОНОВ
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В редакцию «КП» прислали снимки бывшей жены Джигарханяна в компании неизвестного мужчины. Фото: Natalya Loginova/Russian LookВ редакцию «КП» прислали снимки бывшей жены Джигарханяна в компании неизвестного мужчины. Фото: Natalya Loginova/Russian Look
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История любви и ненависти молоденькой пианистки и именитого актера претендует на то, чтобы стать основой многосерийного сериала. Даже сочинять ничего не нужно, такие повороты сюжета нарочно не придумаешь.

2017-й год для 82-летнего Армена Джигарханяна стал кризисным во всех отношениях. Народный артист встретил 2018-й одиноким мужчиной, да с нерешенными имущественными вопросами. Более того, как деятель искусства, худрук столичного театра своего имени он тоже мало чем мог похвастать — о громких премьерах его театра не было и речи. За тем, как эти события развивались, без преувеличения следила вся страна.

Женитьба знаменитого, но достаточно пожилого актера на молоденькой пианистке положила всему происходящему начало. Сегодня имя уже бывшей 40-летней жены Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской у всех на устах. Пианистка и экс-директор театра теперь хозяйка всех квартир Армена Борисовича. После развода и многочисленных словесных обвинений как бывшего мужа, его окружения, так и широкой общественности во всевозможных грехах, в декабре 2017-го ходила на допросы в Следственный комитет России в качестве фигуранта двух уголовных дел, касающихся событий, предшествующих разводу. Статьи УК РФ "Похищение документов" и "Нарушение неприкосновенности частной жизни" стали основой следствия против пианистки.

Все это время в прессе то и дело появлялись «новости» о том, что Цымбалюк якобы сбежала из страны, находится в поисках нового мужчины и т.д.

Кто новый спутник экс-супруги народного артиста страны пока остается загадкой.

Кто новый спутник экс-супруги народного артиста страны пока остается загадкой.

Но судя по тому, что похорошевшая Виталина была замечена на новогодних каникулах в самом центре Москвы, никуда она не сбежала.

В редакцию «КП» прислали снимки бывшей жены Джигарханяна в компании неизвестного мужчины, сделанные 5 января 2018 года. По словам очевидца, мужчина средних лет пришел первым и предпочел сесть за самый неприметный столик в дальнем углу грузинского зала ресторана «Чайковский». Затем появилась Виталина Цымбалюк-Романовская с неизвестной дамой.

Кто новый спутник экс-супруги народного артиста страны пока остается загадкой.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Джигарханян не захотел помириться с Виталиной Цымбалюк на Новый год

Между тем, накануне новогодних праздников Цымбалюк-Романовская приняла православие и крестилась

Главной сенсацией и «хитом» уходящего года был скандальный развод Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Скандал вылился на экраны телевидения и стал сериалом, напоминал, как сказал сам Джигарханян, «водевиль». Виталина превратилась в звезду ток-шоу и подвинула по рейтингу некогда самого эпатажного ньюсмейкера Никиту Джигурду. (подробности)

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