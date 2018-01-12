Спасите пчёл от вымирания!

12 Янв. 2018 2018-01-12T09:24:22+03:00

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Владимир Владимирович!

Считаю необходимым обратить Ваше внимание на очень важный вопрос, который требует немедленного решения. Дело в том, что Россия столкнулась с проблемой стремительного вымирания пчёл. Как известно, пчелы являются важнейшей системой опыления. Они опыляют примерно 80% всех растений. Их гибель грозит России страшными последствиями, и поверьте, это не общие слова - это сегодняшняя реальность. Так, за последний год в некоторых районах России смертность пчёл составила 90%.

За последние несколько лет учеными-пчеловодами были предложены различные варианты по решению этой проблемы, и некоторые из них даже были введены в действие. Но, к сожалению, все попытки оказались безуспешны, более того, пчелы стали вымирать еще быстрее.

Центром возрождения на турального пчеловодства (ЦВНП) была разработана программа о восстановлению популяции пчел. Есть единственный верный и надежный способ спасти пчел - вернуть их в естественную среду обитания, в лес. Для этого нужно: подготовить 50 тыс. пчеловодов, создать 50 тыс. пасек (на каждой из которых по 10 ульев), где пчел не будут кормить сахаром, травить химией, и ежегодно, на протяжении 16 лет, выпускать на волю до 70% от всех роев.

После реализации программы ЦВНП в России, по самым скромным подсчетам, в лесах появится 7,5 млн. пчелиных семей. Этого количества уже будет достаточно для того, чтобы пчелы перестали гиб нуть, смогли самостоятельно размножаться и в полной мере опылять растения.

Кроме решения главной задачи данной программы, за время ее действия Россия получит монополию на поставку натурального меда и продуктов пчеловодства на экспорт. Помимо этого, появится несколько сотен тысяч высокооплачиваемых рабочих мест. За счет роста количества крестьянских хозяйств значительно увеличится объем производства натуральных продуктов, а это рост ВВП.

Примерная чистая прибыль при реализации программы составит 85 млрд. руб. при вложенных 9,5 млрд. руб. Возможно, некоторые цифры могут смутить и ввести в сомнение, но поверьте, если Вы подробно ознакомитесь с программой ЦВНП, то не увидите никаких противоречий и поймете, что все цифры и расчеты более чем реальны.

Пчеловодство - весьма экономически выгодная сфера деятельности в плане бизнеса, но по каким-то причинам в России никем в полной мере не реализуется. Это нужно исправлять.

Владимир Владимирович, мы очень рассчитываем на Вас. В данной ситуации только Вы можете помочь остановить гибель пчел. Я не прошу Вас выделить деньги из бюджета РФ на данное дело (деньги получим от бизнеса), я прошу Вас обратить внимание на эту важную проблему и выразить свое желание участвовать в этом проекте и оказать поддержку на законодательном уровне.

Прошу Вас, дайте возможность доложить Вам лично. Выступите защитником пчел и покажите всем пример, как спасти популяцию - ведь во всем мире та же проблема, но никто не имеет конкретного плана действий. А в России этот план есть.

Сергий Стерлигов, председатель Центра возрождения натурального пчеловодства.