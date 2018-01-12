2018-01-12T21:30:55+03:00
Телевизор

Ирина Ух: В провокациях нас обвиняют те, у кого на кухне тараканы

Детская версия программы «Ревизорро» открывает новый сезон
Сергей ЕФИМОВ
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Для нового сезона сняли сразу несколько программ в разных городах РоссииДля нового сезона сняли сразу несколько программ в разных городах РоссииФото: телеканал «Пятница»
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Канал «Пятница!» обновил программу «Ревизорро. Дети». В название добавили нежности - теперь это «РевиЗолушка». Ведет ее по-прежнему 16-летняя московская школьница Ирина Ух.

- Теперь мы проверяем не только батуты и детские площадки, как раньше, - рассказала «КП» ведущая. - Снимаем и в студенческих общежитиях, столовых, в магазинах, кафе, ресторанах.

В канун Нового года был большой скандал: на съемках в Ярославле владелец кафе махал перед носом Ирины кухонным ножом, грозился «всех зарезать». Вдобавок съемочную группу там ограбили. К счастью, все обошлось: буяна усмирила полиция, украденную аппаратуру вернули. Подобные инциденты не пугают юную ведущую - на съемки она ездит с мамой, ее защищают администраторы программы. Еще Ирина категорически не согласна, что в основе ее шоу, как и взрослого «Ревизорро», - провокация:

- Если бы люди увидели, как происходят съемки, так бы не говорили. О провокациях говорят те, у кого на кухне тараканы и испорченные продукты! Конечно, встречаются люди, которые очень агрессивно на нас реагируют. Ну, значит, им есть, что скрывать...

Для нового сезона продолжаются съемки программ в разных городах России. Десятиклассница ездит в командировки со школьными учебниками: занимается самостоятельно и с педагогами дистанционно. Между прочим, учится на пятерки.

«Пятница!»

«РевиЗолушка»

Воскресенье, 14 января, 13.00

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