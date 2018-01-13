«Ленинград», Галыгин, Ургант, Анна Семёнович, бизнесмены и политики собрались отметить старый Новый год на Бали

13 Янв. 2018 2018-01-13T18:12:31+03:00

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Новогодние праздники закончились. Но на сказочном индонезийском острове Бали до сих пор яблоку некуда упасть от селебрити российского розлива. Многочисленные звёзды спорта, кино и ТВ. Крупные бизнесмены со всего мира, миллионеры на частных яхтах и самолетах... Никто и не думает бросать отдых и приступать к работе. Концентрация этой праздной публики наблюдается, как водится, в самом фешенебельном районе. На Бали это Нуса Дуа.

Дмитрий Носов, Александр Кержаков, Алексей Алексин с супругой ОльгойФото: Дина КАРПИЦКАЯ

Во-первых знаменитости. Группировка «Ленинград», Андрей Григорьев-Апполонов, Андрей Ургант, Вадим Галыгин, Александр Кержаков, Дмитрий Носов, Анна Семёнович, полный состав группы "Серебро" и многие-многие другие. Все они вместе собрались на одном из роскошных курортов индонезийского острова Бали.

Александр Кержаков и Юлия Барановская.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Марафон вечеринок в формате «от заката до рассвета» начался 9 января. Закончится он грандиозной Party в ночь с 14 на 15 в одном из ночных клубов. Здесь состоится концерт группы «Ленинград». Вход бесплатный абсолютно для всех желающих. Так известный бизнесмен, участник реалити-шоу «Секретный миллионер» Александр Росляков отмечает день своего рождения.

Дмитрий Хрусталёв с радостью фотографируется со всеми желающими.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Компания, можно сказать, сложилась не случайно - многие из приехавших близкие друзья бизнесмена. А среди них немало артистов.

Все они любители этого экзотического, тропического острова, где прекрасная волна для сёрфинга и первоклассные гольф-поля. Собраться здесь в январе не очень тесной компанией для многих уже стало традицией.

Бизнесмен Александр Росляков не первый год празднует день рождения на Бали.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Например, режиссёр Василий Бархатов на Бали далеко не в первый раз. Так же как и призёр олимпийских игр, экс-депутат Госдумы, известный общественный деятель Дмитрий Носов. Сергей Шнуров и его группа тоже далеко не впервой взрывают балийскую тусовку.

Вадим Галыгин с супругой и шоумены проекта «Архипедия»Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Слух пошёл, заработало сарафанное радио и с каждым годом звёзд здесь собирается все больше и больше. В этом году впервые прилетел на остров лучший бомбардир российского футбола Александр Кержаков (хотя с Росляковым они дружат уже достаточно давно). Теперь спортсмен едва ли не каждый день поёт песни под аккомпанемент известного музыканта Андрея Алексина. “На недельку до второго, я уеду в Кержаково...”, - разносится над белоснежными пляжами.

Марафон вечеринок от заката до рассвета не прекращается уже несколько дней. На фото Александр Росляков, Дмитрий НосовФото: Дина КАРПИЦКАЯ

Не исключено, что они даже репетируют свой ежевечерний репертуар днём на балконе номера, слишком уж складно выглядит их дуэт. Тем более, что приехавший без жены на отдых Кержаков явно скучает в одиночестве.

В один из вечеров среди гостей была замечена актриса Светлана Ходченкова. А в другой - Светлана Бондарчук.

На остров съехались бизнесмены со всего мира.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Пару раз появлялась телеведущая, экс-супруга Андрея Аршавина Юлия Барановская. Правда, много времени уделять вечеринкам многодетная мама - у Юли 3-е детей от футболиста Андрея Аршавина - не может себе позволить.

- У нас каждый день экскурсии, - сказала она. - Завтра мы, например, едем кататься на слонах.

Семейная чета Шнуровых на слонах, судя по их постам в Инстаграмм, не катаются. Они все больше проводят время в отеле. Отдыхают и набираются сил. Сразу после концерта на Бали «Ленинград» отправляется с гастролями в Австралию.

Сергей Шнуров с женой Матильдой, Андрей Ургант.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

-Устраивать вечеринки мы стали после одного случая, - рассказывает один из зачинщиков всего этого движения Александр Росляков. - Отдыхали здесь несколько лет назад семьями вместе с Таней Булановой. И в один из вечеров я попросил: «Тань, спой что-нибудь». Так и пошло-поехало. Все, с кем я дружу, сюда приезжают. Никому не составляет труда выступить. Получается такой капустник. Кто во что горазд.

Андрей Ургант и сестра Рослякова Наталья.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Но на танцполе с бокалами самых разных интересных личностей наблюдается даже больше, чем на импровизированной сцене.

Футболист Александр Кержаков на Бали переквалифицировался в артисты.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Сейчас уже все знают о «русских сезонах» на Бали (как вся происходящее уже успели окрестить в народе). В курсе, что это не закрытая частная вечеринка, типа корпоратив, а праздник для всех. Народ стекается сюда в район Нуса Дуа со всего острова.

Ну в апогей праздника - в ночь с 14 на 15 в Куте, где соберётся все русскоговорящее Бали и многочисленнее (и не самые простые) русские эмигранты со всего мира.

КСТАТИ

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Это мы с вами уже вышли на работу, а они вкалывали все праздники, поэтому сейчас разлетелись кто куда на заслуженный отдых. Многие поехали в горы, другие - покорять магазины Америки. А кто-то отправился в теплые края. По доброй традиции наши знаменитости делятся своими снимками в своих соцсетях. А мы собираем их вместе и завидуем (шутка) (подробности)