2018-01-13T13:57:45+03:00
Звезды

Самбурская жестко раскритиковала женщин, которые терпят домашнее насилие

Актриса объяснила, почему имеет на это право — она росла в такой семье
Петр СИМОНОВ
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Самбурская жестко раскритиковала женщин, которые терпят домашнее насилие.Самбурская жестко раскритиковала женщин, которые терпят домашнее насилие.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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30-летняя звезда «Универа» и Инстаграма, успешная актриса театра и телеведущая сделала себя сама. Настастья Самбурская востребована в профессии и в своем стремлении добиться успеха и признания достойна уважения. Ей не помогали влиятельные родители, деньги, окружение — сегодняшней известности и материального достатка она достигла без чьей либо помощи. Да, Самбурская отнюдь не душка, пытающаяся всем угодить. О скандалах актрисы с главредами журналов, именитыми продюсерами, собственными работодателями и коллегами уже ходят легенды. А все потому, что девушка находит в себе смелость говорить, что думает. За это фанаты и любят Самбурскую.

Она не такая как все, пусть иногда и слишком грубая. И вот одна из причин. Об отношениях Анастасии с родственниками писали не раз, мол, отказалась от семьи.

Самбурская написала об этом большой пост в соцсети.

- Почему мужчины поднимают на женщину руку и стоит ли такое прощать? Почему не собрать волю в кулак, не терпеть, уже после первого случая? Почему женщины годами терпят домашнее насилие, оправдывая себя, что мол дети и я одна не потяну! А ты пробовала? Потом дети психопатами вырастают! Почему у нас полстраны обыкновенные «терпилы» и мазохистки, не способные действовать? Почему вы боитесь и позволяете слабым мужикам на вас самоутверждаться? Папка мамку бил, ну и меня пусть бьют! Это становится нормой! А это *** не норма. Бросайте их, имейте к себе уважение! Хотите быть ***страдалицей и так и не узнать, что такое настоящая любовь? Счастье заключается в саморазвитии рядом с партнёром, а не когда вас вгоняют комплексы и вы перестаете в себя верить! Всё намного проще, чем кажется! Вы сами усложняете себе жизнь. Золотая фраза от Ф.Г. Раневской «Женщины-это не слабый пол. Слабый пол-это гнилые доски» И, если мне кто-то скажет, да что я об этом знаю? Я знаю об этом всё! Я выросла в такой семье. И как только стали пробиваться зачатки мозгов, я уехала из города и забыла, как их всех звали! Пыталась простить, когда повзрослела. Не получилось. Долго объяснять почему, - закончила актриса свою публикацию.

Напомним, что в ноябре 2017 года Настасья Самбурская стала женой «Мистера Беларусь» 25-летнего актера Кирилла Дыцевича. Что происходит в их отношениях сейчас — загадка. Актриса по какой-то причине перестала публиковать совместные фото с мужем и удалила прежние.

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Можно сказать, дожили. Женщины, француженки, вынуждены выступать в защиту несчастных мужиков. Нынешнее положение дел выглядит так, что скоро мы просто перестанем размножаться, или же женщинам придется как следует побегать за запуганными парнями, которые уже не понимают, как можно так подкатить, чтобы тебя не обвинили в сексуальных домогательствах. Во Франции толк в ухаживаниях знают - вспомним, к примеру, знаменитые романы Дюма - "Королеву Марго" и "Три мушкетера" (подробности)

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15 ноября экс-звезда «Универа» Настасья Самбурская вышла замуж за актера Кирилла Дыцевича. Свадьба прошла без шума, пара просто расписалась в одном из загсов Москвы. Предугадывая реакцию поклонников, что это заявление актрисы может быть расценена как шутка, Самбурская заявила, что на этот раз все серьезно. «Комсомолка» тем временем, решила вспомнить пять самых дерзких выходок звезды, благодаря которым о ней говорили все (подробности)

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