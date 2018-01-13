Грызлов: Журналистика нового времени требует переосмысления

13 Янв. 2018 2018-01-13T15:41:39+03:00

В День российской печати Борис Грызлов заявил о необходимости поиска новых возможностей в вопросах поддержки профессиональной и авторитетной журналистики. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Во время беспрецедентного роста количества информации особую ценность приобретает ее объективность и качество, уверенны в руководстве «Единой России»

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В День российской печати Председатель Высшего совета ВПП «Единая Россия» Борис Грызлов заявил о необходимости поиска новых возможностей в вопросах поддержки профессиональной и авторитетной журналистики. По его мнению, сегодня пресса переживает интересный этап развития, обусловленный ростом технологий, и перед ее представителями открываются новые возможности для профессионального роста.

«Благодаря бурному развитию информационных технологий в последние десятилетия возникли новые сферы формирования информации, а вместе с тем и беспрецедентно возросла скорость обмена ею. Сегодня, в День российской печати, хотелось бы обратить внимание на то, что современная журналистика способна и должна сохранять свое место в устройстве государства, в том числе опираясь на современные технологии», - заявил Грызлов, и подчеркнул, что «во время новаций и широкого роста количества информации - приоритетным становится ее качество, а вместе с тем острее встают вопросы, как поддерживать профессиональную и авторитетную журналистику».

Средства массовой информации играют значительную роль, от их работы существенно зависит реализация фундаментальных прав и свобод граждан, мир и согласие, убежден политик. По его словам, пресса оказывает серьезное влияние на общественное мнение, на настроения аудитории, тем самым формируя картину мира своих читателей, в том числе сохраняя действительность для будущих поколений. «Журналистика призвана быть ответственной, принципиальной и объективно отражать происходящие события, исполнять свой гражданский долг», - пояснил Грызлов.

По мнению одного из руководителей правящей партии, в современных, быстроменяющихся условиях прессе и ее представителям как никогда важно опираться на высокие идеалы и быть внимательным к объективному отражению информации. «Для миллионов граждан нашей страны качественная российская пресса является ориентиром, проводником в быстрорастущем и неоднородном информационном пространстве», - заявил Грызлов.

Профессиональный праздник День российской печати был утвержден в 1991 году и приурочен к началу издания первой печатной газеты в России.