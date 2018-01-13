Сборная Германии выиграла эстафету на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге

13 Янв. 2018 2018-01-13T17:58:05+03:00

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В немецком Рупольдинге в субботу, 13 января, прошла женская эстафетная гонка 4х6 км на очередном этапе Кубка мира по биатлону. Победа в ней досталась команде Германии. Дистанцию в 24 километра они прошли за 1 час 8 минут и 47 секунд.

За немецкую команду бежали Франциска Пройс, Дениз Херманн, Франциска Хильдебранд и Лаура Дальмайер. Второе место досталось сборной Италии - они уступили 2,9 секунды победительницам и использовали 3 дополнительных патрона, ни разу не заехав на штрафной круг. Немкам, которые 9 раз использовали доппатроны, удалось вырвать победу буквальном в финишном створе гонки. Бронза - у сборной Швеции, проигравшей 17,2 секунды и взявшей 5 дополнительных патронов.

Российская команда в составе Ульяны Кайшевой, Дарьи Виролайнен, Ирины Услугиной и Екатерины Юрловой-Перхт - седьмая. Россиянки отстали от немецкой команды на 1 минуту 20,8 секунды, взяв семь дополнительных патронов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг. Эстафета. Женщины.

1. Германия — 1:08.47.0 (0+9)

2. Италия +2.9 (0+3)

3. Швеция +17.2 (0+5)

7. Россия +1:20.8 (0+7)