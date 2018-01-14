Мужья-садисты: распоясавшиеся самодуры или новый вид маньяков?

14 Янв. 2018 2018-01-14T20:27:59+03:00

Зверская выходка молодого психолога из Серпухова Дмитрия Грачева, который в начале января отрубил из ревности кисти рук жене Маргарите, заставила вспомнить другие нашумевшие истории последних лет

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Увы, ситуации, когда в семьях, с виду благополучных, счастливых, вдруг происходит самая настоящая расправа, перестали быть исключительными. Пострадавшие женщины – красавицы, умницы, заботливые жены и матери. Да и мужья – не алкоголики, не маргиналы, вполне состоявшиеся люди. Живут себе, детей растят. И вдруг оказывается: за красивым фасадом таился маленький домашний ад. И уже не поймешь, с чего этот ад начался и кто виноват…

Буквально на днях прогремела еще одна истории. В голландской Гааге, в студии йоги нашли расчлененное тело ее владелицы - уроженки Воронежа 30-летней Юлии Чернышевой. Под подозрением – муж, владелец дизайн-студии и правозащитник. Следствие только началось, однако уже есть показания друзей Юлии о том, что супруг не раз проявлял жестокость к жене…

Невольно начинаешь думать: сколько еще таких семей? Откуда придет очередная криминальная сводка о садистской расправе?

Ресторатор Кабанов убил и расчленил супругу

Москва. Январь 2013-го.

39-летний москвич Алексей Кабанов и его 38-летняя жена Ирина были женаты несколько лет. Растили троих детей – семи, трех и двух лет (младшие двое – общие). Вечером 3 января, когда малыши легли спать, Алексей в пылу ссоры задушил Ирину, расчленил тело в ванной и потом несколько дней хранил останки на балконе. Сам же бил тревогу в интернете, что Ира ушла из дома и пропала. Умолял: «Если среди наших общих знакомых есть кто-то, кто знает, что с ней, то просто скажите, что она жива».

Женщину искали полицейские, друзья семьи, волонтеры. И 11 января Иру нашли - точнее, ее голову и несколько фрагментов туловища. В машине, которую Алексей взял на время у одной из своих подруг. Он сначала отпирался, но быстро запутался в показаниях и признался: да, убил, потому что Ира доводила постоянными упреками, что он неудачник. А скрывал правду, так как не хотел детей сиротами сделать.

Семья Кабановых не была идеальной. Ирина высшего образования не имела, постоянной работы тоже, перебивалась случайными литературными и журналистскими заработками. Мечтала иметь большую квартиру, няню и не работать. Алексей – сын интеллигентных родителей, при этом завсегдатай богемных тусовок, активист соцсетей, прогоревший ресторатор. Человек, который не смог довести до конца ни одно дело и жил в долг. Вспыльчив. Был судим. Своей квартиры не имел. Постоянно изменял Ирине. Вот и Новый год накануне убийства встречал не дома. Судя по всему, его загулы, а также постоянное отсутствие денег и толкнуло Ирину на выяснение отношений, закончившееся для нее трагично.

Кабанова приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Младших детей забрала родня Ирины из Украины. Старший сын Ирины уехал в Израиль с отцом и его женой.

Семья Лошагиных

Фотограф Лошагин свернул шею жене-фотомодели

Екатеринбург. Август 2013-го.

28-летняя Юлия Лошагина – супермодель, победительница нескольких конкурсов красоты – пропала в ночь с 22 на 23 августа сразу после своего дня рождения. Через сутки в лесу нашли тело девушки со сломанной шеей и обгоревшим лицом. Это была Юля.

В убийстве обвинили мужа модели - 38-летнего элитного фотографа Дмитрия Лошагина, человека успешного и богатого не только по уральским меркам. Вот и на 38-летие подарил жене дорогой автомобиль. Юлия и сама хорошо зарабатывала, но в основном благодаря проектам мужа. Мечтала заниматься искусством и переехать в Европу навсегда.

Официальная версия - это было обычное бытовое убийство, Лошагин выпил, поссорился с женой и убил ее. Юлия умерла от перелома шеи. Потом Дмитрий вывез тело в лес за несколько километров от Екатеринбурга, но через время вернулся, облил голову и ладони легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Заметал следы.

Из-за чего Лошагин взбеленился? Толком неясно, так как фотограф свою вину не признал. Причиной могла стать ревность. Говорят, Юлия не раз пропадала, отключив телефон, однажды даже уехала за границу, никого не предупредив. И все это, чтобы заставить мужа ревновать. Да и ссоры в семье были не редкостью. Причем пара могла устроить разборки прилюдно. Обсуждали и такую версию: мол, Дмитрий узнал, что Юля ему изменяла и заразилась ВИЧ непонятно, от кого. А еще звучало, что смерть модели - просто несчастный случай, который произошел во время сексуального эксперимента.

Суд сперва оправдал Лошагина, посчитав его вину недоказанной. Но после повторного рассмотрения дела фотографу дали 10 лет колонии строгого режима. За решеткой Дмитрий не унывает. У начальства на хорошем счету. Наладил свой бизнес – фотографирует сидельцев, говорят, зарабатывает до 100 тысяч рублей в месяц.

Избитая девушка скончалась в больнице. Фото: ПРЕДОСТАВЛЕНО ОЧЕВИДЦЕМ

Забил жену до смерти, снимая пытку на камеру

Липецкая область. Декабрь 2017.

Эта история тоже всех потрясла. В небольшом городке Лебедянь Липецкой области 35-летний Максим забил до смерти 30-летнюю гражданскую жену Анастасию. Крепкий здоровый мужик колотил хрупкую девушку несколько часов и снимал истязание на камеру. А потом еще и друзьям переслал видео.

Соседи в шоке: такая хорошая семья! Максим – вежливый, отзывчивый, трогательно заботился о женщине с чужим ребенком… А копнули глубже - оказалось, примерный семьянин не раз поднимал руку на Настю. Она терпела, никому не говорила об изнанке своей семейной жизни. При этом в соцсетях выкладывала совместные фото с Максимом, где они обнимаются и излучают любовь и счастье. Даже в больнице, умирая от сильнейших побоев, просила не сообщать в полицию.

Говорят, садюга ревновал жену. Даже к прошлым отношениям. Вот и вечером накануне трагедии пара была в кафе, и там на Максима снова нашло: выволок жену за волосы, ударил несколько раз на заправке, затолкал в машину и умчался. Избивал Настю сначала в квартире, где семья жила, но когда соседи подняли панику, закинул Настю в багажник авто и увез уже к себе домой. Там продолжил бить… Врачи за голову схватились: на девушке места живого не было, вся в гематомах, вместо лица – месиво.

Максим сейчас в СИЗО, ждет суда. Вину признал и просит его казнить. У Насти осталась 8-летняя дочь от первого брака. Девочка теперь сирота, ее отец погиб несколько лет назад в аварии. К слову, первый муж, с которым Настя прожила 10 лет, тоже поднимал на нее руку.

КОМПЕТЕНТНО

«Общество становится более жестоким и развращенным»

Психологи наставляют: если супруг проявляет агрессию, контролирует каждый шаг, демонстрирует недоверие и неуважение – рвите отношения. Чем раньше, тем лучше. Идти на компромиссы, стараться не замечать тревожные звоночки нельзя, иначе самодур еще больше распоясается. А тут недалеко и до трагедии.

А психиатры и вовсе предостерегают: появился новый вид маньяков.

- Случай в Рязани: накануне свадьбы после покупки платья и дорогих подарков исчезает невеста. Находят ее расчлененное тело в 40 километрах от города. Выясняется, что ее убил жених. Оказался маньяком, который получал особое удовольствие от того, что свою жертву одевал, обувал, колечки покупал, к свадьбе готовил. В Москве тоже были аналогичные случаи... К глубокому сожалению, появились маньяки (подчеркиваю - маньяки!) особой категории, -. - Они выслеживают жертв не среди чужих, а среди своих. Им доставляет садистскую радость охота на самого близкого человека - жену, невесту. Сначала целуют, дарят подарки, уверяют в вечной любви. А кончается все жестоким убийством. В подобных случаях все зреет очень долго, а не случается вдруг. В основном это могут быть мелкие толчки и капельки, которые камень точат, - всегда сексуального характера.

И таких трагедий все больше. Причина в том, что общество становится более изощренным, более развращенным и более жестоким. Если говорить о России, то по степени агрессивности, психической напряженности мы занимаем третье место в мире после стран Африки и Балтии.

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