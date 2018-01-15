СБУ попросили проверить Порошенко на госизмену

15 Янв. 2018 2018-01-15T23:03:34+03:00

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Сенсационные документы, напомним, обнародовал грузинский телеканал «Рустави-2». В датируемом 3 февраля 2007 года заявлении на имя директора ФСБ Петр Порошенко просить разъяснить, почему ему запретили въезд в Россию. Судя по контексту, он прилетел в питерский международный аэропорт «Пулково» и не был пропущен пограничниками. А заявлении он клянется, что не имеет никакого отношения к антироссийской кампании Ющенко и даже напротив, создает в России рабочие места и привлекает иностранные инвестиции.

В другой расписке будущий президент Украины якобы обещает не вредить РФ: «Обязуюсь неукоснительно соблюдать российское законодательство, не принимать участие в деятельности, направленной против интересов РФ».

3 февраля 2007 года Порошенко действительно не впустили в Россию в аэропорту «Пулково». Вот что по этому поводу говорилось в заявлении МИД: «Ответ кроется в существующей порочной практике, введенной украинской стороной в отношении российских граждан, которым запрещен въезд на Украину». Во внешнеполитическом ведомстве тогда напоминали объявлении персонами нон грата Владимира Жириновского, Константина Затулина, Михаила Леонтьева... И Петр Порошенко просто попал под ответные санкции. Но писал ли он на самом деле эти распики?

И этим же числом датируется еще один документ за подписью Петра Порошенко, в котором он обещает не вредить государственным интересам России. Фото: Телеканал "Рустави-2"

В Администрации президента Украины заявляют однозначно: всплывшие документы - фейк и провокация ФСБ. Как будто кроме Федеральной службы безопасности устраивать провокации против Порошенко некому. Вот Саакашвили, к примеру. Сам Мишико, кстати, не верит в то, что Петр Алексеевич мог так проколоться. Хотя и отмечает, что «Рустави-2» - очень профессиональный телеканал, проверяющий публикуемую информацию: «Я считаю президентство Порошенко на этом этапе очень вредным для страны, но не могу поверить, чтобы он был таким глупым, чтобы оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ. Хотя, с другой стороны, я не верил и про Леха Валенсу и других мировых деятелей, гораздо более уважаемых, чем Порошенко».

А вот депутат Верховной рады Виталий Куприй решил направить запрос в СБУ по факту госизмены Порошенко:

- Я считаю, что общество должно четко знать об идентичности почерка Порошенко с его просьбой к директору ФСБ пустить его в Россию в 2007 году, - заявил парламентарий. - Также следствие должно выяснить насколько часто и через какие пункты пропуска госграницы Порошенко наведывался в Россию, с какой целью, с кем имел контакты.

Оригинал почерка Петра Порошенко.

Любопытно, что на Банковой по поводу почерка никаких опровержений не было. И мы решили обратиться к эксперту-криминалисту, почерковеду московского представительства Института графоанализа Инессы Гольдберг Сергею Сергееву. За образец реального почерка Порошенко я взял его дарственную надпись на книге «Воспоминания» Андрея Сахарова, которую президент Украины в прошлом году передал сидящему в российской колонии «режиссеру» Олегу Сенцову, осужденному по статье «терроризм».

- С какой долей вероятности можно говорить о том, что и расписки, и надпись в книге написал один человек? - спросил я эксперта.

- Мы не делим вероятность на доли, такой подход практикуется у наших зарубежных коллег, - сообщил после исследования Сергей Сергеев. - Подпись и почерк в обоих объектах вероятно выполнены одним лицом. Согласно методикам исследования почерка и подписей категорический положительный вывод можно дать при наличии дополнительных образцов почерка и подписей.

По мне, так это означает скорее да, чем нет. А для СБУ наверняка не составит труда собрать дополнительные образцы и сравнить.