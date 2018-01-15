2018-01-15T18:08:49+03:00
Спорт

Измазались в шоколаде

Футбольный «Спартак» вляпался в скандал на ровном месте [видео]
Андрей ВДОВИН@av_esqспортивный обозреватель
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Защитнику «Спартака» Георгию Джикии дали весь день вести официальный твиттер клуба. Фото: Сергей Фадеичев/ТАССЗащитнику «Спартака» Георгию Джикии дали весь день вести официальный твиттер клуба. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Судя по всему, этот скандал, не последний для российского футбола в грядущие полгода. До июля 2018 года, когда в «Лужниках» сыграют финальный матч чемпионата мира, нам будут мстить за него. В том числе и так.

Три предложения для тех, кто вообще не в курсе, что произошло. Защитнику «Спартака» Георгию Джикии дали весь день вести официальный твиттер клуба. Он снял короткое видео, где в хорошую погоду бразильские легионеры Луис Адриано, Педро Роша и Фернандо тренируются с улыбками. «Смотрите, как шоколадки тают на солнце», - прокомментировал Джикия. И началось...

Больше всего это было похоже на смерч. Все британские СМИ сорвались и в едином порыве начали мочить «Спартак». Согласен, шутка так себе, но «BBC», «Independent», «Mirror» и все-все-все увидели в ней не что иное, как расизм и унижение: «Вот как обращаются с чернокожими игроками в российском клубе!», - пестрили они заголовками, и казалось, что это земля разверзлась, и из гиены огненной появился «Спартак» и вместе со всем российским футболом наконец-то проявил свою адскую сущность.

Давайте прямо: в этой истории и пресс-служба «Спартака» глупо подставилась. Если бы слова Джикии просто остались на видео, никто бы так не первозбудился. А их вытащили и поставили заголовком к видео, и оно тут же стало скандальным. И все потому, что и «Спартак» и весь российский спорт пока не понимает одну простую вещь: дайте хоть маленький шанс, крошечную зацепку, и вас в кровавую отбивную раскатают, вне зависимости, заслуживаете вы этого или нет.

И формально к ним ведь не придерешься. Британцы, когда им выгодно, очень здорово умеют делать лицо кирпичом и прикидываться, что не понимают очевидных вещей. Например, что шутки бывают просто шутками, пусть и плоскими. Ну тогда вот им еще один старый анекдот: на приеме психиатр показывает пациенту кляксу и спрашивает: «Что вы здесь видите?». Тот отвечает: «Люди занимаются сексом». Доктор достает другую кляксу: «А тут?» - «А здесь трое занимаются сексом!». Достает третью кляксу: «А здесь?». Пациент срывается со стула и кричит: «Доктор, да вы маньяк! Такие пошлые картинки мне показываете!».

Весь российский футбол до чемпионата мира 2018 года обречен быть маньяками в их глазах. Что бы мы мы ни делали и как бы широко ни улыбались. Британцы будут брать кадры гуляний на Масленицу и выдавать их за фанатские драки (реальный факт, так уже было). Любой лозунг на трибунах - повод призыва к дисквалификации за что-нибудь кого-нибудь оскорбляющее. И как теперь говорят болельщики, банан вообще превращается в самый взрывоопасный плод в футболе: продать его чернокожему - это расизм, не продать - дискриминация.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

"Джикия - наш брат! У нас нет расизма". "Спартак" ответил на обвинения в расизме добрым видео

Столичный футбольный клуб "Спартак" (Москва) оказался в эпицентре громкого скандала. Невольным его виновником стал защитник Георгий Джикия. Дело было в следующем. В субботу, 13 января, официальный твиттер "Спартака", который находится на тренировочных сборах в ОАЭ, вел именно Джикия, рассказывая про внутреннюю кухню клуба. И один из постов футболиста оказался "роковым" (подробности)

Спартаковские бразильцы: Джикия - наш друг, наш брат! . Спартаковские бразильцы: Джикия - наш друг, наш брат! https://t.co/LtswcqPiW4

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