Ради молодого возлюбленного Бондарчук готова стоять на голове

15 Янв. 2018 2018-01-15T18:02:55+03:00

Многие удивляются - как же Светлана в свои почти 50 лет умудряется иметь такую гибкость? Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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На днях 42-летняя Татьяна Навка порадовала нас своими фото с отдыха: фигуристка спокойно делает стойку на руках, демонстрируя подкаченное тело. Тут, как говорится, сам Бог велел: Навка вследствие своей профессии вынуждена быть спортивной.

Светлана Бондарчук вслед за супругой пресс-секретаря президента России показала свою спортивную форму. Во время отдыха на Бали главный редактор модного журнала активно занимается йогой на природе. Сначала она продемонстрировала нам стойку на голове, затем показала акарна-дханурасану, упражнение для начинающих, которое развивает мышцы груди и шеи.

Многие удивляются - как же Светлана в свои почти 50 лет умудряется иметь такую гибкость?

a030aa Доброе утро

Возможно, так же помогает держать себя в тонусе близость с молодым «другом сердца». Не так давно пресса раскрыла его имя: Сергей Табунов, на 12 лет моложе своей волюбленной. С ним Бондарчук стала встречаться после непродолжительного романа с дизайнером Денисом Симачевым (так говорили светские сплетники). Сергей так же отдыхает вместе со Светланой на Бали. Конечно, Светлана выглядит просто замечательно, но, чтобы сохранить фигуру юной девушки на годы, надо вкалывать при каждой возможности. Бондарчук говорит, что ей это вполне по душе: она без ума от пилатеса и йоги, поэтому готова хоть стоять на голове, хоть в морской узел завязываясь.