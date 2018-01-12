Виталина Цымбалюк-Романовская не исключает, что они с Джигарханяном по-прежнему муж и жена

12 Янв. 2018 2018-01-12T18:09:47+03:00

В интервью глянцевому журналу экс-супруга народного артиста СССР высказала сомнение, был ли их развод на самом деле или это очередная фикция

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В этой трагикомической, или скорее, опереточной истории, даже ее главные действующие лица не понимают, что правда, а что ложь.

Виталина и Армен Борисович живут по-прежнему в одном доме на Молодогвардейской улице, в одном подъезде, только ему снимают квартиру тремя этажами выше. Когда-то он выбрал этот дом для жительства, и несмотря на громкий публичный скандал с молодой женой, съезжать из облюбованного гнездышка не намерен.

- Еще не до конца понятно, действителен ли наш развод, ведь возникли некоторые юридические нюансы, - призналась в интервью «Каравану историй» Виталина. - Меня спрашивают, как я поступлю, если узнаю, что мы все еще муж и жена. Наверное, это было бы забавно…

Двадцать с лишним лет я жила с этим человеком, боготворила его. Но чувства к нему пропали ровно в тот момент, когда он на всю страну стал оскорблять меня. Простить этого я не смогу, но все равно переживаю за него…

Не уверена, что мы сможем после всего жить под одной крышей, но хотела бы встретиться с ним и спокойно обсудить наши имущественные вопросы... Мы разберемся с Арменом Борисовичем сами, без посторонних…

Мне кажется, смогу полюбить другого мужчину, стать матерью. Но я уверена, что никогда не брошу Армена Борисовича, все равно найду возможность заботиться о нем.

Я действительно верю, что в сорок лет все только начинается. Мой поезд отправляется в новую интересную жизнь. Я уеду одна. А он снова останется там, на перроне. Только я больше никогда не спрыгну со ступенек и не побегу за ним, чтобы еще раз поцеловать...

А когда буду далеко, он все равно позвонит и скажет: «Ты мне нужна». Так будет, я уверена...

Напомним, громкий скандал в семье народного артиста случился в октябре прошлого года. Сначала, пошли слухи, что Джигарханяна похитили неизвестные, потом оказалось, что он попал в больницу. Выяснилось, что все его имущество оформлено на его жену Виталину Цымбалюк-Романовскую. После этого, Армен Борисович решил подать на развод.

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