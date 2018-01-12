Шурыгина отреагировала на освобождение ее насильника из тюрьмы
Диана Шурыгина, прославившаяся благодаря многочисленным телеэфирам, прокомментировала освобождение Сергея Семенова, который был осужден за ее изнасилование. По мнению девушки, один год тюремного заключения — слишком мало за такое преступление.
«Я считаю, это несправедливо. Год! Он отсидел всего год! Это мало. Он ничего не осознал. Он злой человек. Сидит там, как царь, говорит: «Вот я хотел стать священником, вот меня оболгали». Я доказала, что я была права. Его осудили. И тут он выходит. Всего год!» — возмущенно заявила Шурыгина в интервью телеканалу «360».
Диана отметила, что по ее мнению, это временное заключение не исправило Сергея. И теперь девушка призывает своего насильника делать добрые дела, чтобы как-то искупить свою вину.
«Это очень страшный человек. Злой. И его семья злая. Я считаю, что он должен пойти работать в детский дом. Должен приносить какую-то пользу. Должен научиться общаться с людьми и быть добрее», — добавила Шурыгина.
Напомним, Сергей Семенов действительно вышел по 80-й статье УК РФ (замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания). Изначально молодого человека приговорили в восьми годам тюремного заключения. Позже наказание смягчили, и срок сократили до трех лет и трех месяцев колонии общего режима. А несколько дней назад стало известно, что молодой человек смог добиться условно-досрочного освобождения и его отпустили на свободу.
Сразу после этой новости мама Дианы Шурыгиной Наталья прокомментировала событие «Комсомолке». Женщина была возмущена произошедшим не меньше дочери.
«Мы только дышать спокойно начали. Диана в семейных отношениях вся. С этой шумихой по поводу его выхода опять проблемы начнутся. Он сидел спокойно. Пусть теперь в реальной жизни поживет. Вкусит свободы, так сказать. Прошлый год у нас как в аду был. Не хочу продолжения. Мы с Лешкой (муж Натальи, - Ред.) много потеряли. Ничего не приобрели, кроме недоверия к людям», - призналась Шурыгина-старшая.
В это же время семья самого Семенова продолжает настаивать на том, что Сергей ни в чем не виноват и радуется его освобождению.
«Я не могу описать свое состояние! Мы очень рады, мы добивались этого и сейчас Сережа наконец-то на свободе! Он хочет поговорить со всеми, уделить внимание каждому! Друзья, родственники, соседи - все пришли поздравить его. Не меньше 30 человек в доме - мест свободных нет!», - поделилась радостным для семьи событием с «КП» мама Сергея Ольга.
Женщина отметила, что их семья больше не желает иметь что-то общее с фамилией Шурыгина. Тем более, что все было сказано давно - парень не причинял никому зла и не хотел ничего плохого. Эта позиция не изменилась.
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