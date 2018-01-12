Шурыгина отреагировала на освобождение ее насильника из тюрьмы

12 Янв. 2018 2018-01-12T14:19:56+03:00

Диана отметила, что по ее мнению, это временное заключение не исправило Сергея. Фото телеканала 360

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Диана Шурыгина, прославившаяся благодаря многочисленным телеэфирам, прокомментировала освобождение Сергея Семенова, который был осужден за ее изнасилование. По мнению девушки, один год тюремного заключения — слишком мало за такое преступление.

«Я считаю, это несправедливо. Год! Он отсидел всего год! Это мало. Он ничего не осознал. Он злой человек. Сидит там, как царь, говорит: «Вот я хотел стать священником, вот меня оболгали». Я доказала, что я была права. Его осудили. И тут он выходит. Всего год!» — возмущенно заявила Шурыгина в интервью телеканалу «360».

Диана отметила, что по ее мнению, это временное заключение не исправило Сергея. И теперь девушка призывает своего насильника делать добрые дела, чтобы как-то искупить свою вину.

«Это очень страшный человек. Злой. И его семья злая. Я считаю, что он должен пойти работать в детский дом. Должен приносить какую-то пользу. Должен научиться общаться с людьми и быть добрее», — добавила Шурыгина.

Напомним, Сергей Семенов действительно вышел по 80-й статье УК РФ (замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания). Изначально молодого человека приговорили в восьми годам тюремного заключения. Позже наказание смягчили, и срок сократили до трех лет и трех месяцев колонии общего режима. А несколько дней назад стало известно, что молодой человек смог добиться условно-досрочного освобождения и его отпустили на свободу.

Сразу после этой новости мама Дианы Шурыгиной Наталья прокомментировала событие «Комсомолке». Женщина была возмущена произошедшим не меньше дочери.

«Мы только дышать спокойно начали. Диана в семейных отношениях вся. С этой шумихой по поводу его выхода опять проблемы начнутся. Он сидел спокойно. Пусть теперь в реальной жизни поживет. Вкусит свободы, так сказать. Прошлый год у нас как в аду был. Не хочу продолжения. Мы с Лешкой (муж Натальи, - Ред.) много потеряли. Ничего не приобрели, кроме недоверия к людям», - призналась Шурыгина-старшая.

В это же время семья самого Семенова продолжает настаивать на том, что Сергей ни в чем не виноват и радуется его освобождению.

«Я не могу описать свое состояние! Мы очень рады, мы добивались этого и сейчас Сережа наконец-то на свободе! Он хочет поговорить со всеми, уделить внимание каждому! Друзья, родственники, соседи - все пришли поздравить его. Не меньше 30 человек в доме - мест свободных нет!», - поделилась радостным для семьи событием с «КП» мама Сергея Ольга.

Женщина отметила, что их семья больше не желает иметь что-то общее с фамилией Шурыгина. Тем более, что все было сказано давно - парень не причинял никому зла и не хотел ничего плохого. Эта позиция не изменилась.