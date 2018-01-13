Ученые изучили национальные особенности охоты на ведьм

13 Янв. 2018 2018-01-12T20:55:52+03:00

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Последний раз в Европе казнили за колдовство в 1811 году. Но охота на ведьм продолжает оставаться одной из излюбленных забав просвещенного человечества. По какому принципу люди начинают считать своих соплеменников исчадием ада? Кому может грозить это обвинение? Изучением этого вопроса занялась международная команда учёных из Университетского колледжа Лондона, Китайской Академии наук и Университета Ланчжоу под руководством профессора антропологии Рут Мейс. Её отчет об исследовании был опубликован в журнале Live Science.

Дружелюбные "отравительницы"

На поиски "нечистой силы" ученые отправились в один из отдалённых районов Китая, в места компактного проживания небольшого племени мосо. Представители этой народности ведут образ жизни традиционный для сельской общины прошлого. У них нет письменности и электричества, зато распространён матриархат и гостевой брак, когда партнёры живут раздельно, а дети остаются в доме матери. Объектом изучения стали пять деревень, в которых обитало около 800 семейств. Найти "ведьм" оказалось довольно просто. Местные жители из лучших побуждений порой сами предупреждали чужеземных исследователей, чтобы они избегали садится за стол и принимать угощения в домах, где живут "чжу". Так в племени называли ведьм-отравительниц, которые, по мнению односельчан, обладают злой магической силой. Когда ученые поставили "на учёт" всех чжу, выяснилось, что их число довольно велико, к ним принадлежало примерно 13 процентов домохозяйств.

- Чтобы понять, чем ведьмы-чжу отличаются от других людей мы решили исследовать, как устроены социальные связи в этих деревнях, - объяснила Мейс. - Мы собирали данные о том, кто кому помогает при уборке урожая, с кем деревенские жители обмениваются подарками, в каких родственных связях они состоят между собой и как выбирают сексуального партнера.

Существует распространённая гипотеза, согласно которой клеймом "ведьма" награждают тех, кто не вписывается в нормы поведения, поворачивается к обществу спиной и ведет себя враждебно. Однако Рут Мейс и её коллеги опровергли эту теорию. Ученые предложили жителям поиграть в экономическую игру, по условиям которой участники могли пожертвовать небольшую денежную сумму (10 юаней - половина дневного заработка) неким анонимным односельчанам.

- По итогам игры выяснилось, что "ведьмы" проявляют дружелюбие и альтруизм в не меньшей степени, чем остальные члены общины, - говорит ведущий автор исследования. - Они так же охотно делились ресурсами с нуждающимися, а значит, в колдовстве людей обвиняют вовсе не потому, что их человеческие качества чем-то отличается от общепринятых.

Конкуренция - мать колдовства

Тогда по какому принципу выдается черная метка? Когда ученые графически отрисовали схему социальных связей (родство, помощь друг-другу по хозяйству, обмен подарками и сексуальные связи) оказалось, что "ведьмы-чжу" практически исключены из жизни села. Это вынудило изгоев объединиться и создать свою социальную сеть, в рамках которой они вступают в брак, заводят детей и помогают друг другу. Это позволяет снизить издержки от изоляции. На самом деле семьи "ведьм" и "честных жителей" очень похожи. Различие только в том, что хозяйства тех, кто водится с «нечистой силой», в среднем побогаче. Это навело ученых на интересную мысль. Профессор Мейс полагает, что обвинения в колдовстве это результат конкуренции между домохозяйствами. Уличив кого-то в связях с нечистой силой "охотник на ведьм" получает конкурентное преимущество, поскольку семья "чародейки" лишается доступа к ресурсам общины. Кроме того, это резко ограничивает для "демонов" возможность выбора жениха или невесты. Освободившееся жизненное пространство тут же занимают борцы с "нечистью" - для них эта священная война таит сплошные выгоды. Таким образом, это примитивный механизм восстановления социального равенства.

В то же время, Борис Гершман профессор кафедры экономики Американского университета в Вашингтоне считает, что борьба со "злыми волшебниками" представляет собой форму социального контроля, которая заставляет людей "не выделятся из толпы и быть как все".

- Возможно, когда-то соответствие общим нормам было важно для группового выживания, - полагает Гершман. - Но сегодня этот инструмент неэффективен ввиду огромных убытков, которые обществу сулит социальная и экономическая пассивность, вызванная страхами.

Зачем нужна "нечистая сила" в наши дни

Кажется, времена, когда по обвинениям в колдовстве сжигали на костре, ушли в далекое прошлое. Но понимание того, как работал механизм обвинений в черной магии, помогает разобраться в природе такого современного явления, как травля пользователей в социальных сетях. Как показывают исследования, организаторы он-лайн издевательств руководствуются теми же соображения. Это прежде всего извлечение репутационной выгоды, желание завоевать влияние и престиж в глазах членов своей группы.

А Давид Франкфуртер, профессор религиоведения Университета Бостона полагает, что в игру " изгнание дьявола" очень любят играть политики-популисты. Поскольку манипулирование страхами населения позволяет им укреплять харизму и авторитет. В качестве примера профессор приводит президента Дональд Трам , который активно эксплуатирует страхи американцев перед нашествием мигрантов и исламистов. Воинственная риторика успокаивающе действует на перепуганных людей, а авторитет Трампа растет, поскольку он воспринимается, как человек, обладающий уникальной способностью различать «ведьм» и противостоять их угрозам. Ученые считают, что нам полезно попристальнее приглядываться к борцам с " нечистью" - вдруг у них на уме совсем иное?