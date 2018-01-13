Год Собаки? Нет, год айтишников и временного заработка

13 Янв. 2018 2018-01-13T01:09:10+03:00

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Первая рабочая неделя в году обычно для раскачки: мозги еще туговато поскрипывают, глаза слипаются, но руки делают. Одни со свежими силами бросаются в рабочий омут. Другие в поиске перемен осаждают сайты вакансий. Расскажем, где будет в этом году медом намазано.

РАБОЧИЕ РУКИ НУЖНЫ, НО ВМЕСТЕ С ГОЛОВОЙ

Почти все опрошенные эксперты прогнозируют спрос на «синих воротничков» - квалифицированных рабочих. В этой сфере особый кадровый голод. В борьбе за хорошие кадры вырастут и зарплаты в этой сфере. Особенно для тех, у кого не только золотые руки, но и знания по инженерии имеются.

- Наметился сдвиг в сторону реального сектора. Стали развиваться предприятия технологического комплекса, фармацевтики, машиностроения и военные производства, - рассказывает Рустам Барноходжаев, эксперт кадровой компании «Юнити». - Если раньше бизнесу было выгодно вкладываться в торговлю (норма прибыли доходила до 80 - 100%), а не производство (там норма прибыли была низкой - 5 - 15%), то сейчас эти два сектора экономики сравнялись. Поэтому капитал перетекает в производство.

Такая же ситуация и в сфере IT-технологий. Спрос на разработчиков компьютерных программ и мобильных приложений с каждым годом увеличивается. Специалисты есть, но толковых, с опытом работы - мало. Говорят, компании уже готовы перекупать сотрудников и охотно соглашаются на их зарплатные аппетиты.

Компетентные сотрудники сейчас особенно в цене. Причем в любых секторах экономики. Однако на подбор квалифицированных специалистов теперь уходит в полтора раза больше времени, нежели год назад.

- Во-первых, заказчики стали более избирательны и требовательны к кандидатам. Во-вторых, наблюдается запрос в сторону сложных и редких профессий, поиск таких людей намного сложнее и дольше, - поясняет Барноходжаев. - Кроме того, в условиях кризиса переманивать сотрудников стало значительно сложнее - они не хотят рисковать. А для заказчика именно работающие кандидаты представляют больший интерес.

В общем, если вы квалифицированный специалист в своей области, работу вам будет найти в этом году легко. И поторговаться за приличный оклад можно и нужно.

Сколько денег россияне потратили с 1 по 8 январяФото: Дмитрий ПОЛУХИН

НАШИ ВАКАНСИИ ЗАБИРАЮТ КОМПЬЮТЕРЫ

Эксперты портала Superjob сделали невеселый прогноз, кто может остаться без работы в 2018 году.

В зону риска попали: операторы call-центров, бухгалтеры начального уровня, специалисты по страхованию, модераторы и юристы низкой квалификации.

Причина у всех одна и та же - в мире продолжается автоматизация рутинных процессов. Некоторые профессиональные навыки человека легче да и дешевле заменить компьютерной программой.

Честно говоря, войной умных технологий против человека нас пугают уже давно. И прогнозы выдают самые смелые. Согласно свежему отчету консалтинговой компании McKinsey, в результате механизации к 2030 году без работы останутся от 75 до 375 млн. человек. В России уступить свои места бездушным машинам придется 10 млн. человек.

Однако пока это всего лишь предположения. Технический прогресс идет не такими большими темпами, как хотелось бы. К тому же затраты на внедрение новых компьютерных программ, их наладку и обслуживание пока сопоставимы с расходами на содержание штатных работников.

Кроме того, многие профессии из списка на вылет нельзя автоматизировать полностью.

Часто самые что ни на есть рутинные профессии завязаны на общении с людьми. И многим клиентам просто не хочется иметь дело с роботом вместо привычного собеседника: кассира, оператора колл-центра, переводчика, продавца. Компании хорошо это понимают.

- Одна из важнейших тенденций - готовность переучиваться, овладевать новыми навыками и знаниями, - считает Татьяна Бурянина, руководитель департамента общего подбора рекрутинговой компании ManpowerGroup Russia & CIS. - Наиболее востребованными будут именно те кандидаты, которые смогут оперативно подстраиваться под происходящие метаморфозы, подобная гибкость мышления и возможность выполнения ряда разнообразных задач будут наиболее ценны для компаний.

Я Б В ПОМОЩНИКИ ПОШЕЛ!..

Моду диктуют обстоятельства. На рынке труда тоже есть своя мода, и на ней можно неплохо подзаработать. Однако надеяться на стабильность тут не стоит.

Так, в этом году будут очень востребованы обслуживающий персонал, администраторы и личные помощники. Догадались, в чем дело? Конечно, в чемпионате мира по футболу, который пройдет в России в июне 2018-го. Организаторы уже набрали волонтеров, но количество оплачиваемых вакансий с каждым месяцем растет. Формулировки туманные: «координатор по безопасности», «менеджер по аккредитации», «менеджер по мобильной связи». Зато не требуется никаких специальных навыков и можно получить интересный опыт работы. Эксперты прогнозируют и особую востребованность переводчиков на период проведения соревнований.

Другая модная сфера - криптовалюты и все, что с ними связано. Биткоин то растет, то падает. А вот спрос на специалистов, которые в нем разбираются, только растет.

- 2017 год стал годом спроса на специалистов в области «новой экономики» - начался активный поиск сотрудников в области блокчейна, криптовалюты, - говорит Сергей Денисенко, пресс-секретарь Superjob.ru. - Сейчас в этой области спрос резко превышает предложение. Соответственно зарплаты в сегменте серьезно перегреты. Прогнозируемый всплеск продлится не более 2 - 3 лет.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

И О ПЛЮСАХ

Зато экономить на зарплатах не будут

В целом российские компании не собираются экономить на зарплатах своих сотрудников. Они скорее склонны оптимизировать свои бизнес-процессы, а не урезать зарплату персоналу. Наоборот. Последние несколько лет многие руководители обещали своим подчиненным рост и перспективы - пришло время эти обещания выполнять.

По данным Headhunter, увеличение оклада своим сотрудникам в 2018 году планирует каждая третья российская компания. Причем как рядовому персоналу, так и топ-менеджерам. В среднем оклады будут повышены на 6 - 10% в зависимости от уровня позиции. О снижении окладов думают только 5% опрошенных. В большинстве компаний все останется пока так, как есть.

Половина компаний планирует расширять штат сотрудников - значит появятся дополнительные рабочие места. О сокращениях задумываются 22% работодателей преимущественно из Московского региона.

- На наш взгляд, сенсаций на рынке труда в 2018 году ждать не стоит, - говорит Мария Пайсина, эксперт Центра макроэкономических исследований «Интеркомп». - Мы предполагаем, что в 2018 году продолжится стабилизация рынка труда. Рост заработных плат, скорее всего, будет, но достаточно скромный, на уровне компенсации инфляции - 3 - 5%. Рост вакансий тоже возможен, но в ограниченном количестве. Работодатели будут оптимизировать фонд оплаты труда. Возможен пересмотр не суммы зарплаты, а ее структуры. Все больше компаний будет переходить на схему «оклад+премия», чтобы мотивировать сотрудников.