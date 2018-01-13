2018-01-13T21:57:42+03:00
Звезды

Голые фото моделей, футболистов и миллионеров вновь «слили» в Инстаграм Лопыревой

«Мисс Россия-2003» и послу Чемпионата мира по футболу-2018 патологически не везет с кибервзломщиками [видео]
Петр СИМОНОВ
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Эротических снимков самой Лопыревой хакеры пока не выкладывалиЭротических снимков самой Лопыревой хакеры пока не выкладывалиФото: Евгения ГУСЕВА
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Звездам, которые так трясутся за свои соцсети, превратившиеся в площадку для самопиара и рекламных заработков, теперь стоит крепко призадуматься над безопасностью своих страничек.

Виктория Лопырева, наверное, не сразу пришла в себя после первой порции порноконтента на ее страничке в Инстаграме в минувший вторник, что уж говорить о том, что не прошло и недели, как история со взломом ее аккаунта повторилась.

«Мисс Россия-2003», которая после брака с футболистом Федором Смоловым стала проявлять интерес к этому виду спорта, сегодня носит титул посла Чемпионата мира по футболу-2018. То есть на Вику подписываются не только соотечественники, среди 1,7 миллиона ее фолловеров масса иностранцев. Лопырева ради них даже дублирует посты на английском. И тут такое. Да еще два раза.

Не прошло и недели, как история со взломом аккаунта Лопыревой повторилась. Фото: скриншот с видео

Не прошло и недели, как история со взломом аккаунта Лопыревой повторилась. Фото: скриншот с видео

В первый раз кибервзломщики выложили через ее аккаунт голые фото певицы Юлии Ковальчук и ее мужа Алексея Чумакова. Также в первой порции эротических снимков присутствовали кадры полуобнаженного футболиста сборной России и ФК «Краснодар» Павла Мамаева и его супруги Аланы. От действий интернет-пиратов пострадал и известный миллионер Дмитрий Якубовский вместе с женой Валерией, которая около 10 лет назад родила теннисисту Марату Сафину дочь.

В субботу, 13 января взломщики снова показали видео с уже полностью обнаженным Мамаевым, опубликовали снимки Якубовских. В Инстаграме Лопыревой также выложили интимные фото модели Марины Майер. Подлинные ли снимки — неизвестно. Не исключено, что на карточках присутствовал фотомонтаж, как, к примеру, после первого взлома утверждал Чумаков.

Фото обнаженных людей на странички Лопыревой уже удалены. Виктория через короткое время снова вернула доступ к страничке. Однако хакеры, которые очевидно чувствуют свою безнаказанность и вседозволенность, Вику и кого-то из знаменитостей сильно заставили понервничать. Более того, хакеры предлагают свои услуги тем, кому может понадобиться взлом чьих-либо страниц. Может, знамениостям стоит хранить свои личные архивы на более защищенных ресурсах?

Хакеры еще и предлагают свои услуги тем, кому может понадобиться взлом чьих-либо страниц Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Хакеры еще и предлагают свои услуги тем, кому может понадобиться взлом чьих-либо страницФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Открытым остается вопрос, почему снова именно Лопырева? Ее эротических снимков, к слову, никто не выкладывал.

В сеть снова попало видео обнаженного Мамаева.Голые фото моделей, футболистов и миллионеров вновь «слили» в Инстаграм Лопыревой

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