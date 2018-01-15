Страна за неделю с 8 января 2018 года по 15 января 2018 года

15 Янв. 2018 2018-01-15T11:19:45+03:00

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 января. Правительство Ярославской области покинул последний ярославец. До настоящего времени Виктор Костин был единственным коренным ярославцем в правительстве региона, полностью обновившемся с приходом губернатора Дмитрия Миронова. В правительстве он курировал социальную сферу: здравоохранение, образование, культуру, спорт и т. п., под его началом было максимальное количество департаментов и управлений среди всех зампредов. Как сообщили новостные агентства несколько позднее, Виктор Костин переходит на работу в Администрацию Президента России. Костин заработал в прошлом году 20 млн рублей и стал самым богатым чиновником Ярославской области.

ВОРОНЕЖ, 10 января. Руководитель управления архитектуры и градостроительства Воронежской области Марина Ракова, которая с 11 января оставила свой пост, будет работать в Севастополе. Какую именно должность займет Марина Ракова в Севастополе, пока не конкретизируется. Добавим, что в 2017 году в Севастополе разгорелся скандал вокруг принятия генплана города. Проект документа был представлен еще в апреле, однако он вызвал крайне негативную реакцию со стороны горожан. В итоге генплан был отменен и в июле отправлен на доработку.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 января. Исполняющим обязанности министра инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области назначен Сергей Баринов. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Глеб Никитин.

С 1999 по 2014 год Баринов работал в Министерстве государственного имущества РФ и в Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом. Также руководил дочерними структурами госкорпорации «Ростех». В 2015 году возглавил Управление госимущества Роскосмоса, с 2016-го являлся заместителем генерального директора по внутреннему аудиту ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» госкорпорации «Роскосмос».

На должность управляющего делами правительства области назначен Андрей Бетин. Ранее он работал на руководящих должностях в коммерческих компаниях, а также в подведомственных организациях Минпромторга России и госкорпорации «Ростех».

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 января. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин утвердил новую структуру органов исполнительной власти. В регионе появилась администрация губернатора, которую возглавил первый заместитель главы области Сергей Сорокин.

В целом у губернатора будет восемь заместителей. Два первых: Сергей Сорокин (одновременно возглавляющий администрацию губернатора) и Вероника Минина.

На должности заместителей председателя правительства назначены Евгений Богданов, Тимофей Гусев, Мария Пантелейчук, проходит процедуру утверждения кандидатура Валерия Пикалева.

Александр Дронов и Ольга Колотилова получили двойное назначение: заместитель губернатора – заместитель председателя правительства.

Как пояснил Сергей Сорокин, «это техническая необходимость для проведения соответствующих процедур управления областью».

УФА, 11 января. Рузалин Хабибуллин покинул пост главы УФАС по Башкирии. Он был откомандирован в республику из Татарстана в мае 2017 года. Известно, что между ним и главой Башкирии Хамитовым тлел конфликт, так как главный региональный «антимонопольщик» действовал довольно прямолинейно, не считаясь с местными интересами. Отсюда и громкие дела в отношении некоторых уфимских бизнесменов. Однако уход Хабибуллина – это не результат действий Хамитова. Кадровое решение принималось руководством ФАС в Москве.

БРЯНСК, 12 января. Заместитель губернатора Брянской области по экономической политике, промышленности и транспорту Михаил Кобозев уволен по собственному желанию. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Богомаз.

Михаил Кобозев – один из старейших заместителей губернатора. Он работал также при экс-главах региона Юрии Лодкине и Николае Денине. Последний сейчас отбывает наказание за злоупотребление должностными полномочиями.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. В Свердловской области министерство международных и внешнеэкономических связей возглавил Василий Козлов. Указ о его назначении подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Василий Козлов был назначен советником председателя правительства Свердловской области в 2007 году, а в 2010 году – проректором по общим вопросам Уральского федерального университета.

Напомним, что с 2013 года пост министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области занимал Андрей Соболев.

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 января. В субъектах СКФО назначены новые главы следственных управлений Следственного комитета. Смена руководителей ведомств уже произошла в двух субъектах: в Северной Осетии и Чечне. Ожидают назначения главы СКР в Карачаево-Черкесии.

Главой следственного управления Следственного комитета России по Северной Осетии назначен генерал-лейтенант юстиции Виктор Наумов. Руководителем следственного управления СКР по Чечне стал Виталий Волков.

Оба назначенца и раньше занимали посты руководителей. Один из них – Виктор Наумов – являлся главой СУ СКР по Карачаево-Черкесии. Другой – Виталий Волков – возглавлял следственное управление СКР в Северной Осетии.

МАХАЧКАЛА, 12 января. Вице-премьер Дагестана отстранен от должности. В отношении Билала Омарова возбуждено три уголовных дела. Билала Омарова подозревают в хищении бюджетных средств в размере более 10 миллионов рублей.

ИЖЕВСК, 13 января. На совещании с главами муниципальных образований Удмуртии, руководителями министерств и ведомств республики глава региона Александр Бречалов отправил в отставку с формулировкой «утрата доверия» мэра Воткинска Владимира Перевозчикова. Такое решение было принято в связи с тем, что «в Воткинске не организована работа с обращениями граждан, что абсолютно недопустимо».

Посадки

Олег Сорокин, обвиняемый во взяточничестве, будет находиться под стражей до 17 февраля 2018 года.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Комментирует директор Института актуальной экономики Никита Исаев:

«10 января авторитетный исследовательский и экспертный центр Фонд «Петербургская политика» опубликовал декабрьский рейтинг «Топ-30 событий региональной политики». Арест заместителя председателя Законодательного Собрания Олега Сорокина отмечен в первой пятерке значимых событий региональной политики России по версии федеральных экспертов. При этом президент фонда Михаил Виноградов маркирует это событие как негативное и отмечает его отдельно и в аналитической записке к рейтингу:

«При этом границы допустимого в региональной политике становятся все менее ясны. Декабрьский арест вице-спикера Законодательного Собрания Нижегородской области, бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина может прочитываться в двойственном контексте. Будучи свидетельством стремления затруднить политическую активность местных сильных игроков (в эту логику укладывается и возбуждение уголовного дела в отношении депутата гордумы Пскова от «Справедливой России» Олега Брячака), одновременно этот шаг отражает дефицит собственно политических, не репрессивных рычагов урегулирования конфликтных и кризисных ситуаций в региональной политике».

Есть над чем поразмыслить. Если даже такой авторитетный федеральный эксперт, как Михаил Виноградов, которого сложно заподозрить в симпатиях к Сорокину, так выражает свое мнение по поводу данной ситуации, то здесь стоит призадуматься ответственным лицам. Вообще, тему с «посадками» региональных чиновников можно выделять в отдельный мониторинг и писать по его следам диссертацию».

ВОЛОГДА, 11 января. Следственный комитет передал в суд дело бывшего вице-губернатора Вологодской области Николая Гуслинского. Он обвиняется в получении взятки на сумму не менее 17 млн рублей от компании «Вологодская ягода» за способствование в положительном решении вопросов о предоставлении кредитных займов и субсидий. По версии следствия, за свои услуги чиновник получил в награду квартиру, гараж, машину, а также предметы интерьера и бытовую технику.

ВЛАДИМИР, 12 января. Во Владимире возбуждено очередное уголовное дело о получении взятки высокопоставленным чиновником. На этот раз задержан экс-глава регионального управления Федеральной налоговой службы Сергей Кошелев.

Кошелев ушел с поста главы налоговой службы в апреле 2017 года. Увольнению предшествовала информация о серьезных нарушениях со стороны чиновника.

Примечательно, что после увольнения из налоговой службы чиновник был принят на должность директора регионального департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг. С поста он ушел в октябре 2017 года.

Сейчас во Владимирской области расследуются уголовные дела в отношении еще четырех высокопоставленных чиновников.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 января. Срок нахождения под стражей бывшего мэра Корсакова Александра Рудакова подходит к концу, но активных следственных действий по его уголовному делу пока не проводилось. По мнению адвоката, дело перешло в вялотекущую стадию.

Напомним, Рудакова задержали 3 сентября 2017 года по подозрению в получении взятки. Затем он был помещен под стражу в южно-сахалинский СИЗО. На время следствия глава области отстранил его от исполнения обязанностей руководителя района.

Цифры и факты

Антон Алиханов в редакции «Комсомольской правды».Фото: Евгения ГУСЕВА

МАХАЧКАЛА, 3 января. По просьбе главы Дагестана Владимира Васильева в ноябре в республику прибыла для проверки специальная комиссия МВД России, сформированная главой ведомства Владимиром Колокольцевым. В преддверии нового, 2018 года на встрече со старейшинами Владимир Васильев сообщил, что он попросил у президента РФ организовать приезд в регион группы ревизоров из числа независимых специалистов – 38 прокуроров, а также около 40 экспертов и консультантов.

КАЛИНИНГРАД, 5 января. Из Калининграда отправился первый поезд в Польшу. Произошло это спустя девять лет после последнего отправления состава «Калининград – Гдыня». Пока это тестовая поездка для изучения спроса. Это совместный проект РЖД и польского регионального железнодорожного перевозчика. Если маршрут станет востребованным, то это может существенно разгрузить очереди на российско-польской границе, которые возникают в праздники и периоды каникул и отпусков. Кроме того, такой способ сообщения может существенно облегчить жизнь иностранным болельщикам, прибывающим в Калининград на чемпионат мира по футболу. Потепление отношений между российским анклавом на Балтике и приграничными воеводствами Польской Республики многие связывают с работой правительства губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

МОСКВА, 10 января. Исполнение майских указов в части повышения зарплат бюджетникам под угрозой в четырех российских регионах, заявил министр труда и социального развития РФ Максим Топилин. По его словам, в бюджетах данных субъектов не заложены соответствующие средства на 2018 год и это «ответственность губернаторов», которые «обязаны были предусмотреть» подобное развитие ситуации.

Это Еврейская автономная область, Северная Осетия – Алания, Тыва и Пермский край.

ИВАНОВО, 10 января. В Ивановской области приостановило работу единственное в регионе предприятие по производству мороженого – ООО «Кинешемский городской молочный завод». В конце декабря предприятие прекратило выпуск продукции, оборудование, пишет «Кинешемец.ru», законсервировано. По данным издания, на заводе работало около 100 жителей Кинешмы. С большинством из них трудовые договоры расторгнуты, что означает, что десятки человек остались без работы.

САЛЕХАРД, 11 января. Департамент экономики ЯНАО опубликовал прогноз по инвестициям на 2018 год. Примерно 1,35 трлн рублей будет вложено в экономику Ямало-Ненецкого округа. В России есть только два региона, которые перешагнули планку в 1 трлн рублей инвестиций в год, – это Москва и Ямал.

ЯНАО перешагнуть эту планку помогли арктические проекты: вторая и третья очереди «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2» и другие энергетические проекты на территории округа. Как отмечают в администрации ЯНАО, топливно-энергетический комплекс в Арктике обеспечивает до 82 % общего объема инвестиций.

НОВОСИБИРСК, 11 января. Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников повысил месячные оклады госслужащим и другим работникам органов власти Новосибирской области.

Согласно постановлению от 10 января 2018 года, подписанному Травниковым, повышение в 1,04 раза предусмотрено уже с 1 января.

Численность федеральных чиновников год назад составляла почти 8 тысяч человек, в органах государственной исполнительной власти региона – около 3 тысяч человек. Среднемесячная зарплата на тот же период достигала 33,8 тысячи рублей и 42,2 тысячи рублей соответственно.

Напомним, что Травников возглавил регион после досрочной отставки Владимира Городецкого 6 октября 2017 года.

ВЛАДИВОСТОК, 12 января. Врио главы Приморья Андрей Тарасенко выступил за сохранение в регионе рабочих из КНДР, которые уже трудятся на местных предприятиях. Он отметил, что новые северокорейские рабочие в этом году больше не будут приниматься на предприятия Приморья. «Но не хотелось бы потерять вот эту рабочую силу, которая здесь была», – сказал Тарасенко. Он рассказал, что край выступил с инициативой сохранить в Приморье то количество рабочих из КНДР, которое есть сейчас, а это около 10 тысяч человек. В декабре прошлого года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая предусматривает высылку странами рабочих из КНДР со своей территории.

ИЖЕВСК, 12 января. В Удмуртии в результате приватизации ДП «Ижевское» и «Удмуртавтодор» ожидают получить 3 млрд рублей. Об этом заявил глава региона Александр Бречалов, представляя проект «Город дорог» вице-премьеру Правительства РФ Аркадию Дворковичу и главе Минтранса Максиму Соколову. По словам Бречалова, оба актива планируется объединить.

От общего объема вырученных в результате приватизации средств минимум 1,6 млрд рублей власти республики направят на внеплановый ремонт дорог.

ИВАНОВО, 12 января. Ивановская область оказалась в лидерах по количеству новых аварийных домов для переселенцев из ветхого жилья. Информацию по результатам проверки, проведенной в 38 регионах, озвучили в ОНФ. Эксперты ОНФ выявили 15 зданий с серьезными дефектами и 69 – с незначительными.

БАРНАУЛ, 12 января. Алтайский край и Республика Алтай хоть и сократили в 2017 году объемы экспорта лесоматериалов, однако среди всех экспортируемых товаров этот продукт по-прежнему занимает значительную часть – 20 % от стоимости всего регионального экспорта. Причем вывозят лес преимущественно в Китай (36,2 %), Узбекистан (32 %) и Афганистан (29,5 %). На долю этих стран пришлось 97,7 % стоимостного объема экспорта лесоматериалов.

Стоимость экспортируемых лесоматериалов составила 78,6 млн долларов США, что больше аналогичного показателя прошлого года на 21,3 % (на 13,8 млн долларов). В структуре экспорта лесоматериалов преобладает обработанная древесина (доска, брус и другие пиломатериалы) – 96,8 % от всего объема экспорта данной категории товаров.

Политбомонд

Губернатор Чукотки Роман Копин. Фото: gosnovosti.com

ИВАНОВО, СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ

Бывший московский чиновник, а ныне врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский или по недомыслию, или скорее в результате отсутствия практического опыта в управлении допустил крупный просчет.

Ивановская область так и не дождалась решения российского правительства о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Наволоки» в Кинешемском районе, хотя проект соответствующего постановления был подготовлен в Министерстве экономического развития и торговли РФ еще 30 ноября 2017 года. Создание такого провинциального мини-офшора предусматривает беспрецедентные льготы по всем видам налогов и взносов в государственные внебюджетные фонды для инвесторов. Поэтому врио губернатора уже спал и видел себя впереди всех «технократов». К слову сказать, бывшие коллеги тут Воскресенского не подвели.

Однако в конце года, когда Дмитрий Медведев подписал постановления правительства о создании шести ТОСЭР на территории РФ, «Наволоки» в их числе не оказалось.

А вся проблема заключалась в одном-единственном документе, который должно было предоставить правительство Ивановской области и где бы определялся правовой порядок деятельности на территории опережающего развития. О чем думали чиновники правительства раньше, сказать сложно. Видимо, предновогодняя лихорадка совсем выбила их из колеи. Но сам случай показателен. Эксперты вменяют Воскресенскому отсутствие внятной кадровой политики. По сути у руля области стоит старая команда Павла Конькова. Когда врио губернатора занимается стратегическими инициативами, а у него нет сильной фигуры, которая бы удерживала в руках все нити управления, это может сыграть отрицательную роль в будущем.

ЧУКОТКА, РОМАН КОПИН

На сайте Правительства РФ Чукотка, имеющая неисчерпаемые природные ресурсы, числится как регион, обладающий низким налоговым потенциалом.

Налоговый потенциал регионов РФ.

Согласно сообщению REGNUM за май 2017 года, при губернаторе Романе Копине госдолг автономного округа вырос с 4,1 млрд рублей до 11,3 млрд рублей. Если в августе 2008 года (в момент, когда Роман Абрамович покинул свой пост) муниципалитеты и вовсе были ничего не должны, то теперь они набрали кредитов на 265 млн рублей.

В таблице, опубликованной РИА-рейтинг за 2016 год, видно, что у Чукотки с населением в 50 тысяч человек госдолг многократно выше, чем у некоторых Северокавказских республик, Еврейского АО и Тывы, и сопоставим с долгами таких регионов, как Курганская и Орловская области.

По данным рейтингового агентства Standard & Poor’s, сегодня у Чукотки один из самых высоких показателей долга среди российских регионов – он составляет 144 % от суммы доходов. Получается, объем госдолга на каждого жителя Чукотки составляет 266,9 тысячи рублей.

И это притом, что на Чукотке сосредоточены огромные запасы цветных и драгоценных металлов. Месторождения угля – свыше 4 млрд тонн. Потенциал месторождения меди – почти 32 млн тонн, золота – свыше 2 тысяч тонн.

Населению от этого не легче, а вот Копин в 2016 году занимал 15-е место среди губернаторов РФ по величине доходов.

Согласно статье, опубликованной в «Коммерсанте» в июне 2017 года, супруга Романа Копина Елена Копина входит в десятку самых богатых губернаторских жен.

На сегодняшний день Копин вот уже как 10 лет находится в должности губернатора Чукотки, и в этом году здесь пройдут выборы главы региона. В последнем рейтинге АПЭК Роман Копин занимает 65-ю строчку из 85. Некоторые эксперты полагают, что это его последний срок на этой должности.

ПРИМОРЬЕ, АНДРЕЙ ТАРАСЕНКО

Исполнилось 100 дней с момента назначения врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, и можно подвести краткие итоги его деятельности.

Плюсы

Сам факт, что он сменил на посту Владимира Миклушевского, который умудрился практически полностью развалить систему госуправления в крае, уже несет положительный заряд.

Тарасенко за короткое время снял напряжение между властями Владивостока и правительством Приморья. На должность мэра был избран Виталий Веркеенко, который устраивал все элитные круги. Было остановлено банкротство профессиональных спортивных команд «Луч» и «Адмирал» с наведением у них финансовой дисциплины. Начался диалог власти с бизнесом, базирующийся на принципе социальной ответственности предпринимателей. С участием силовых органов был остановлен развал предприятий «Приморский водоканал» и «Примтеплоэнерго». Наводится порядок в Инвестиционном агентстве.

К минусам работы Андрея Тарасенко можно отнести кадровую политику, ибо наряду с сильными ходами вроде приглашения Александра Костенко в администрацию произошли и откровенно слабые назначения. Поэтому пока команда врио выглядит весьма разношерстно. Анонсированная административная реформа, которая должна привести к появлению правительства края, вызвала весьма неоднозначную реакцию местных элит.

И, наконец, жесткое следование установкам из Москвы на позитив делает Тарасенко и его команду заложниками непредвиденных ситуаций и форс-мажора. Попытки приукрасить действительность могут в последующем иметь совершенно непредсказуемую реакцию населения. Более разумно было бы позиционировать себя как адекватного, честно общающегося с жителями руководителя края».

Комментирует политолог Александр Устинов

ЯНАО, ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН

На минувшей неделе многократно появлялся в СМИ, но инфоповод по сути был один: Кобылкин распорядился навести порядок на зимних трассах. Ранее на зимниках произошло несколько инцидентов, в результате чего жизни людей оказались под угрозой. Кобылкин решил продемонстрировать чудеса ручного управления и... «распорядился усилить контроль на зимних трассах». Правда, тот факт, что подчиненные губернатора действуют только в результате публичного окрика, оценки в СМИ не нашел. Также была опубликована новость о том, что Кобылкин лично поздравил прокурора округа Герасименко и его подчиненных с праздником (Днем работников прокуратуры).

Инфоповод довольно сомнительный, если учесть, что последние два года СМИ в открытую пишут о том, что Кобылкин практически сросся с силовиками региона, которые в свою очередь закрывают глаза на проделки региональных властей. Также Кобылкин обещал, что в ближайшие два месяца устроит «гастроли» с визитом в муниципальные образования региона. Видимо, в течение 2017 года уделить равномерное внимание муниципалитетам не удалось.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ

Губернатор Куйвашев стал лидером по упоминаемости среди глав субъектов УрФО. На неделе заканчивалось формирование областного правительства – так, был назначен глава внешнеэкономического ведомства региона. Идут явные попытки вписать деятельность областных органов в президентскую кампанию Владимира Путина, тем самым подогревая интерес к выборам и работая на явку в регионе. В конце недели Куйвашев обещал открыть в Екатеринбурге к марту путинский Единый центр оперативного реагирования. В очередной раз обсуждалась судьба недостроенной телебашни в Екатеринбурге. В рейтинге Фонда «Петербургская политика» Куйвашев незначительно улучшил свои позиции, оставшись в группе крепких середнячков.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ

Как обычно, вокруг Якушева сложился положительный новостной фон. В режиме ручного управления он подписал распоряжение «изучить цены, детально проработать графики поставок» новых машин для скорой помощи. Якушев также выделил деньги пострадавшим от пожара в многоэтажке. Средства пойдут в том числе на съем жилья. Согласно докладу Фонда «Петербургская политика» Тюменская область оказалась в числе регионов с максимальной устойчивостью. Однако один момент из указанного доклада стоит отметить: согласно оценкам фонда, явка на выборах президента в марте 2018 года должна приближаться к 100 процентам. Судя по всему, явка ниже 80 процентов в Тюменской области может трактоваться федеральным центром негативно.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЛЕКСЕЙ КОКОРИН

В конце недели разгорелся скандал: учителя Звериноголовского района обещали обратиться к Путину в связи с сомнительностью выплаты зарплат. Кокорин обратился к прокурору региона Игорю Ткачеву с просьбой разобраться с вопросом начисления заработной платы учителям. Согласно данным Фонда «Петербургская политика», Курганская область оказалась в числе регионов с низкой устойчивостью, положение в рейтинге осталось прежним.

ХМАО, НАТАЛЬЯ КОМАРОВА

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в расширенном совещании Управления Росгвардии по ХМАО-Югре. Пристальное внимание к Росгвардии Комарова стала проявлять после резни в Сургуте, которую долгое время называли «не терактом». Что касается хозяйственной и иной деятельности Комаровой, то она обещала выделить 70 млн рублей (даже по меркам бедных регионов небольшие деньги) на исполнение наказов избирателей Югры. Также Комарова обещала выделить дополнительные средства на поддержку НКО Югры, которые оказывают услуги в сфере труда и занятости.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОРИС ДУБРОВСКИЙ

В конце недели Дубровский дал согласие на перевозку уроженки Магнитогорска Елены Кирилловой, упавшей со скалы во время путешествия в Грузии. Дубровский посетил родной для него Магнитогорск, где побывал на НПО «Андроидная техника». Вообще, тема не была отыграна должным образом пиарщиками, поскольку сам по себе проект достаточно интересный. Впрочем, оппонентами Дубровского почти не была отыграна тема попадания его кортежа в аварию. Неделя прошла лениво. Интересно, что в Челябинской области в отличие от Свердловской активно писали про проект ВСМ «Челябинск-Екатеринбург». Что касается негатива, то Дубровский увеличил собственную службу протокола. Также на «Ура.ру» вышла статья с заголовком «Директора завода сына челябинского губернатора вызвали в прокуратуру».

Комментирует политолог Виктор Потуремский

ХМАО, НАТАЛЬЯ КОМАРОВА

История с Фондом поколений в Югре, идея которого заключалась в закреплении на уровне закона региона выплаты ресурсной ренты, подходит к развязке.

При губернаторе Александре Филиппенко был принят закон об именных выплатах для детей, родившихся после 2000 года и достигших 18 лет, которые должен был обеспечивать созданный для этого Фонд поколений Югры. С 2018 года фонд планировал начать выплаты.

Фонд управлялся крайне неэффективно, бюджет рассматривал средства организации как источник быстрых и дешевых денег. Деятельность фонда сопровождалась постоянными слухами о гигантских коррупционных нарушениях, которые, однако, не подтвердились. С другой стороны, произошли изменения в законодательстве в части отношений между бюджетами регионов и центра. И то, что выполнить взятые на себя обязательства фонд не сможет, стало ясно всем.

Для губернатора Натальи Комаровой в условиях большого избирательного цикла ситуация с фондом стала серьезным вызовом. Не только потому, что речь шла о выполнении социальных обязательств власти региона (заметим, что избиратели вообще и нефтяных регионов в том числе крайне чувствительны к таким вопросам). Но и потому, что закон принимался при губернаторе Филипенко. Нужно было найти решение, которое позволило бы избежать негативной оценки для действующей власти.

Решение было заявлено летом 2017 года – разовая выплата из бюджета. Сейчас оно начинает выполняться. Но ясно, что принятое решение значительно уступает заявленному при создании фонда. Для власти это стало серьезным ударом по имиджу, а недовольство избирателей сохраняется. Актуализация ситуации с выплатами неудачно совпала со стартом предвыборной кампании президента.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ И ЯНАО

Федеральный центр ждет от регионов с высокой бюджетной обеспеченностью высоких оценок работы власти. В условиях выборов это результаты голосования за кандидатов власти. Поэтому активность губернаторов вообще и губернаторов нефтяных регионов, начавшаяся со стартом предвыборной кампании президента, объяснима. Нужно показать успехи и эффективность власти на всех уровнях. И прежде всего на региональном и муниципальном – там, как правило, больше проблем, и эти проблемы носят конкретный характер.

Со стороны это может выглядеть как управление в ручном режиме: максимум внимания к проблемам и личная включенность высшего должностного лица региона. Но за этим стоят эффективная система управления регионом и опыт решения таких задач. Неслучайно губернатор Тюменской области Владимир Якушев и глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин традиционно являются лидерами всех рейтингов.