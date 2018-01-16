Новые враги Украины: Шепелев, Баста, Михалков и Митя Фомин

16 Янв. 2018 2018-01-16T17:00:33+03:00

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Министерство культуры Украины обнародовало сегодня за подписью его главы Евгения Нищука очередное пополнение инфернального списка. Среди лиц, угрожающих безопасности незалежной - новые герои. Телеведущий Дмитрий Шепелев, рэпер Баста (Василий Вакуленко), экс-солист группы Hi-Fi, Митя Фомин и режиссёр Никита Михалков.

Мы уж было удивились наличию в этом перечне Мити Фомина, но потом вспомнили его блестящее выступление на джазовом фестивале во Львове, где он честно ответил на провокацию журналистки, чей-же Крым? «По факту это теперь российская территория» - заявил Фомин и от своих слов позже не отказывался, несмотря на заклинания сетевых троллей, что теперь его надо "казнить, депортировать" и так далее.

Попадание в этот список означает запрет не только на въезд, но и на показ и воспроизведение на территории Украины контента, в котором принимают участия вышеупомянутые герои (фильмы, песни, телепередачи). Нельзя сказать, что это прям огромная проблема - вряд ли наши артисты живут за счет отчислений из украинского РАО. Так что, как всегда, наказаны в первую очередь местные жители. За последние два года в список Минкульта Украины попало около 150 артистов - от Егора Крида до Станислава Говорухина, от Надежды Бабкиной до Стивена Сигала.

ДОСЛОВНО

Режиссер Никита Михалков прокомментировал абсурдное решение украинского министерства культуры:

- Я абсолютно убежден, что никто из нас, внесенных в этот список, не является угрозой для украинского народа, повторяю - именно народа, - подчеркнул знаменитый кинорежиссер. - А то, что бандеровская верхушка считает нас угрозой – я могу только этим гордиться. Уверен, что с прозрением от этого морока, все встанет на свои места, и мы вновь станем, как это было многие века, одним культурным православным пространством.

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КСТАТИ

Какие украинские звезды гастролируют в России, а кому из наших въезд туда запрещен

Никита Михалков, Станислав Говорухин, Михаил Задорнов, Ирина Алферова, Надежда Бабкина, Алексей Панин, Леонид Ярмольник теперь включены в список персон, угрожающих безопасности незалежной. Следовательно, въезд в страну им теперь запрещен. Об этом сообщили участники украинского общественного движения «Відсіч» («Отпор»).

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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Русский язык запрещают на украинском ТВ

В новый бой со всем русским пустились депутаты Верховной Рады. Отныне 75% эфира на телевидении и радио должно идти на украинском языке.

Вот тебе раз! Уже и так соцсети из России запретили. Теперь и последнего удовольствия украинцев лишают. А всего год назад на ТВ они допускали 60% эфира на украинском. Да и тот языковой запрет распространялся на только новости, песни-пляски со звездами и на политические шоу. Теперь и их придется журналистам переозвучить. (подробности)