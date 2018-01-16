Резня в пермской школе: Лев Биджаков еще в 11 лет жестоко избивал учеников

16 Янв. 2018 2018-01-16T18:10:53+03:00

С седьмого класса Лев учился дома. Являлся в школу только чтобы пройти аттестацию

Как выяснил наш спецкор Николай Варсегов, его поставили на внутришкольный учет, а далее по заключению психиатров перевели на домашнее обучение [фото, видео]

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- Для буйных детей нужен новый тип школ, - считает уполномоченная по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.

Как выяснилось из нашего разговора со Светланой Анатольевной, два подростка, напавшие на детей в пермской школе № 127, являют между собой две крайности. Одиннадцатиклассник Саша Буслидзе – примерный, старательный и уравновешенный ученик. Глубоко и с охотой занимается английским языком. Активист и общественник. Другой же, Лев Биджаков, ныне учащийся технического колледжа имени Славянова, усердиями к учебе и примерным поведением не отличался.

Светлана Денисова уполномоченная по правам ребенка в Пермском краеФото: Николай ВАРСЕГОВ

- В 2012 году Лев жестоко избил в школе девочку и двух мальчиков. Родители побитых обратились в полицию. Тогда его, 11-летнего, поставили на внутришкольный учет, - рассказала Светлана Денисова. - Спустя какое-то время папа Льва вместе с сыном отправился к психиатрам. Ребенку провели серьезное обследование и выдали справку, согласно которой Льву необходимо отдельное домашнее образование. То есть, по заключению медиков, мальчик не мог на тот момент находиться в школьном коллективе, а школа, согласно этому заключению, должна была присылать ему учителей на дом.

Какой конкретно у Льва диагноз – врачебная тайна

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Так с седьмого класса Лев и учился дома. Являлся в школу только чтобы пройти аттестацию. В то же время мальчик время от времени лежал в соответствующей больнице. Но, как видим, не вылечился.

Какой конкретно у Льва диагноз – врачебная тайна, которая не известна ни школьным учителям, ни Светлане Денисовой. Единственное, что как-то объединяет Льва с Александром, то что им обоим сегодня по 16 лет и у обоих приличные, трезвые, обеспеченные семьи. Правда, у Александра родители в разводе, но папа активно общается с сыном.

- Как мог Александр попасть под влияние этого Льва? – спрашиваю Светлану Анатольевну.

- Еще неизвестно кто под кого попал и кто там инициатор, - отвечает она.

Пермская школа № 127, где произошло ЧПФото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/635282" frameborder="0"></iframe> Резня в пермской школе: 15 раненых.Появилось видео задержания подростка, устроившего резню в пермской школе

- Есть подозрение, что хороший парень мог на это подбить плохого?!

– Этим вопросом сейчас занимается следователи. И они пока что не делятся с нами информацией.

Далее выясняем, что подростки проникли в школу безо всяких препятствий. Александр зашел по карте ученика, а Лев сказал женщине-вахтеру, что забыл карту дома. Во всех школах России это обычная практика. Дети то и дело забывают, теряют карты. Потому их пускают «так». Детей в школе много, и вахтер не может каждого запоминать в лицо.

Ну а далее, как известно, эти двое устроили бойню. Побив, порезав малышню и учительницу, они теперь должны были, подобно «героям» той американской трагедии, порешить себя. Потыкали друг в друга ножами, но из-за боли не довершили дело. Оба сейчас в больнице.

- Светлана Анатольевна, ведь буйных и опасных детей в школах российских много. Пермская драма далеко не первая. Были случаи куда более трагические. Что-то надо бы делать с неадекватными учениками, не дожидаясь, пока они совершат преступление.

- Это так. Зайдите в любую школу, и вам укажут на отдельных учеников, от которых можно ждать чего угодно. Которые сами не учатся и другим не дают. Но система построена так, что учителя могут только рекомендовать родителям сводить такого ученика на медико-психолого-социальную комиссию. Но родители, во-первых, могут отказаться. Во-вторых, если они и пойдут, комиссия поставит ребенку какой-то диагноз, родители не обязаны этот диагноз разглашать. И школа не может знать, насколько опасен такой-то учащийся.

Учительница Наталья Васильевна прооперирована и уже пришла в сознание

- Что делать?

- Должен быть некий новый тип учебно-воспитательных учреждений для несовершеннолетних, у которых проблемы с психикой. Может быть в такие учреждения следует помещать по решению суда. Но что делать, если ребенок может совершить преступление по мере своего взросления? А там бы с ними занимались опытные психологи. Во-вторых, начальные, средние и старшие классы должны обучаться раздельно. Чтобы старшие не проявляли насилия к младшим, как то часто бывает.

- Это потребует огромных денег.

- А сколько у нас улетает денег в небо фейерверками на разных и многочисленных праздниках? Согласитесь, что безопасность детей важнее плясок, салютов, ледовых скульптур и прочих дорогих удовольствий.

- Согласен.

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