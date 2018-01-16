Митя Фомин о внесении в список «врагов Украины»: Мне льстит звание супергероя, способного повлиять на безопасность целой страны

16 Янв. 2018 2018-01-16T18:53:35+03:00

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Министерство культуры Украины за подписью его главы Евгения Нищука обнародовала новые фамилии деятелей российской культуры, которые внесены в список лиц, которые создают «угрозу национальной безопасности Украины». Среди персон нон-грата телеведущий Дмитрий Шепелев, рэпер Баста (Василий Вакуленко), режиссёр Никита Михалков и экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин. Известие застало певца в Барселоне, где он проводит время накануне своего дня рождения. По просьбе «Комсомолки» он прокомментировал решение Украины:

- С тех пор, как меня объявили персоной нон-грата на Украине после того, как я, отвечая на вопрос журналиста, обозначил уже давно свершившийся факт, моя позиция по этому вопросу не изменилась, - заявил певец. - Мне странно находить себя в списках людей, которые угрожают национальной безопасности. Ведь это какими возможностями должен обладать человек, чтобы влиять на национальную политику другого государства? Как минимум каким-то арсеналом специальных средств, человеческими ресурсами в подчинении, армией, в конце концов. Предполагается, вероятно, что у меня есть оружие, а также институты собственной безопасности. Мне, конечно, это льстит: когда тебя наделяют несуществующими функциями и делают из тебя супергероя. Но ведь это полный абсурд. И к тому же элементарно противоречит утверждению о том, что я просто певец. Человек, который поет песни. Я пою их во всём мире, в том числе и на Украине. Песни - мое основное оружие, и использую я его только в мирных целях.

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